Baník ovládl Planeo Cup. V Blšanech byl i Panenka: Technické hráče převálcují rafani
Vyšli z boje bez jediné prohry. Fotbalisté ostravského Baníku v kategorii hráčů do dvanácti let opanovali víkendový turnaj Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu. Druhá skončila olomoucká Sigma, bronz bral liberecký Slovan. „Fotbal se změnil jako celý život,“ vyprávěl jeden z nejslavnějších reprezentantů Antonín Panenka.
Autor legendární penalty ve finále mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě osobně navštívil další finálový turnaj Planeo Cupu. „Fotbal se od naší doby strašně zrychlil, zuniverzálnil a je o dost agresivnější. Myslím si ale, že právě proto byl fotbal dřív možná pro oko diváka líbivější,“ zamyslel se Panenka.
Následně přidal konkrétní odůvodnění. „Dneska je fotbal strašně rychlý. Techničtí hráči moc prostoru nemají, protože ti rafani, hráči s dobrou kondicí a sílou, ti je převálcují,“ pokračoval legendární hráč Bohemians.
V Blšanech dost možná sledoval další budoucí reprezentanty. Zúčastněné týmy se rozdělily do čtyř skupin po šesti a nejprve odehrály základní fázi turnaje. Pak došlo na vyvrcholení ve Zlaté, Stříbrné a Bronzové skupině. Nejlíp si vedl Baník.
Ostravští mladíci zaváhali jedinkrát, když remizovali 0:0 s v základní skupině s Motorletem Praha. Jinak všechny další zápasy vyhráli. Klíčové byly střety s přímými konkurenty v boji o zlato, a to s Olomoucí a Libercem.
Do Zlaté skupiny se prosadily i dva týmy, v nichž nastoupili synové úspěšných reprezentantů. Petr Jiráček sledoval zejména Zlín, který skončil pátý. „Mám k mládežnickému fotbalu velmi blízký vztah, dokonce jsem syna i půl roku trénoval, ale usoudil jsem, že bude lepší, aby ho trénoval někdo jiný. Myslím, že je lenivější, než jsem býval já,“ líčil s úsměvem bývalý záložník Plzně, který momentálně působí jako asistent trenéra v Tatranu Všechovice ze čtvrté ligy.
Jiráček se potkal u hřiště i s Václavem Pilařem, někdejším parťákem z Viktorie, jehož syn nastoupil za Slavii Hradec Králové. „Jsem rád, že kluci postoupili mezi 24 nejlepších a pro Slavii Hradec Králové je to velký úspěch. S veškerým sebevědomím si myslím, že dobře vidí hru. Technicky je velmi zdatný, což ho i učím, když mám čas. Ale jinak jsme trošku rozdílní. My jsme to jako kluci měli jiné. Planeo Cup ještě nebyl, ale měli jsme krásné turnaje doma i v zahraniční. Za to jsem rád, protože to pro mě bylo nejlepší. Chtěl jsem vždycky na tyto turnaje jet, být s kluky a soutěžit s ostatními. Planeo Cup je skvělý, jsme nadšení. A zrovna Slavia Hradec to bere s velkým respektem a dostat se sem je pro nás velká zkouška,“ vyprávěl stále aktivní ligový hráč.
Pohár mládeže FAČR Planeo Cup se za dalším finálovým turnajem stěhuje z Blšan na Moravu. Příští víkend bude se v Kuřimi ve dnech 16. a17. května odehrají rozhodující souboje nejlepších týmů v kategorii U11.
Planeo Cup 2026 - kategorie U12
1. Baník Ostrava 21 bodů
2. Sigma Olomouc 16 bodů
3. Slovan Liberec 13 bodů
4. Pardubice 10 bodů
5. Zlín 7 bodů
6. Písek 5 bodů
7. Football Talent Academy Praha 5 bodů
8. Slavia Hradec Králové 2 body
Nejlepší hráč: Filip Holan (Písek)
Nejlepší střelec: Daniel Kvapil (Sigma Olomouc)
Nejlepší brankář: Radek Porcal (Teplice)
Finálové turnaje
U13 Blšany 2.-3. 5. 2026 vítěz AC Sparta
U12 Blšany 9.-10. 5. 2026 vítěz FC Baník Ostrava
U11 Kuřim 16.-17. 5. 2026
U10 Blšany 23.-24. 5. 2026
U9 Hlučín 30.-31. 5. 2026
U8 Hlučín 6.-7. 6. 2026