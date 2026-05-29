Odjede Berger z EURO 96?! Byla to opičárna, říká o schůzce před očima všech
Tohle byla zapeklitá věc, která mohla mít nedozírné následky. Nejvíc pro ústřední postavu, ale i pro českou reprezentaci na EURO 1996. Po prvním utkání s Německem (0:2) nebyl záložník Patrik Berger daleko od rozhodnutí opustit výpravu i celý turnaj. „Říkal jsem si, že možná bude lepší, když odjedu domů," vzpomíná v novém dokumentu Stříbrná cesta: příběh Generace Wembley. „Zaplaťpánbůh, že jsem zůstal," dodává. Ve snímku detailně celý příběh popisuje nejen on, ale i trenér Dušan Uhrin.
Dvě železná křesla na hebce střiženém trávníku, za nimi silueta hotelu Marriott v Prestonu. To, že do nich usedají dva muži naproti sobě, dávají se do řeči a sem tam gestikulují, sledují všichni okolo. Jak Bergerovi spoluhráči, potažmo Uhrinovi podřízení na bagu, tak přítomní novináři. Je to poslední jednání dramatu o dvou osobách, které se dostaly do konfliktu a hledaly z něho cestu ven.
Berger byl s šesti trefami nejlepším českým střelcem v kvalifikaci evropského šampionátu. Zatímco mnohé jeho parťáky teprve první velký přestup čekal, on už ho měl za sebou: ze Slavie do Borussie Dortmund. Očekával, že bude v základní sestavě národního týmu - jenže Uhrin měl zprvu jiného favorita, jehož znal ze Sparty: Martina Frýdka.
V dokumentu Stříbrná cesta se Berger vrací ke kořenům toho, proč to mezi ním a trenérem začalo vřít - podle něho se datují ještě dlouho před EURO v Anglii. Bezprostředním impulsem ovšem byly dva přátelské zápasy před šampionátem v Rakousku a ve Švýcarsku - a pak hlavně fakt, že od první minuty v premiérovém zápase na Old Trafford proti Němcům vyběhl na hřiště Frýdek.
Byť právě jeho Berger hned o přestávce střídal, cítil v sobě křivdu. Takovou, že přemýšlel o radikálním kroku. Do řešení problému se zapojilo duo z Kaiserslauternu Miroslav Kadlec - Pavel Kuka i svazový předseda František Chvalovský a Pavel Paska. Tedy muž, který byl z dnešního pohledu v těžko uvěřitelné pozici manažera Bergera a dalších hráčů a zároveň celé reprezentace.
Uhrin sám tvrdí, že finální setkání na zahradě svolal sám. „Udělal jsem to tam schválně, aby nás všichni viděli. Hlavně novináři,“ líčí Uhrin. „Chtěl jsem, aby napsali, že jsem s Patrikem mluvil,“ vysvětluje. Podle jiných vše naaranžoval Paska, v každém případě Uhrin udělal na trenéra mimořádný krok.
„Patrikovi jsem se omluvil,“ říká. Berger ovšem tvrdí, že rozhodující pro to, aby s mužstvem zůstal, bylo něco jiného. A netají se ani tím, že se mu veřejná schůzka nezamlouvala. „Mohli jsme to vyřešit jednoduše na hotelu, nemuseli jsme sedět přede všemi v parku. Byla to taková opičárna,“ ohlíží se. „Ale není to vůbec tak, že bych tím dneska nějak žil,“ upozorňuje.
V dokumentu Stříbrná cesta se dozvíte podrobnosti i to, jak peripetie případu vnímali ostatní hráči nebo svědci proslulého rozhovoru, který zvěčnil fotograf deníku Sport Jaroslav Legner. Jedno je jisté: kdyby Berger skutečně odcestoval domů, byla by to pro něho velká reputační rána. Velkou otázkou pak je, zda by po EURO odešel do Liverpoolu. Na druhé straně by tým přišel o muže, který šel na penaltu v semifinálovém rozstřelu s Francií a proměnil i tu ve finále.