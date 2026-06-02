Čeští reprezentanti oplatili Černé Hoře vyřazení. Ve čtvrtfinále Eura vyzvou mistry světa
Odplata se povedla. Česká reprezentace v malém fotbale porazila Černou Horu 2:0 a postoupila na evropském šampionátu v Bratislavě do čtvrtfinále. Svěřenci kouče Patrika Levčíka se v něm utkají s úřadujícími světovými šampiony z Ázerbájdžánu. Zápas začíná v úterý v deset hodin večer.
Čeští reprezentanti na rozdíl od předloňského mistrovství Evropy zvládli osmifinále, v roce 2024 vypadli v penaltovém rozstřelu s domácí Bosnou a Hercegovinou 2:3. „Pro mě to je nepopsatelné, tady o tom jsme snili a doufám, že dojdeme co nejdál. Černá Hora byla nepříjemná, kousala, hodně náročné utkání, ale věřili jsme v jednotu, jakou tady máme, a bojovali jsme za české srdce. Díkybohu se nám podařilo vyhrát,“ radoval se český záložník Filip Schreiner.
Národní tým vrátil Černé Hoře porážku 0:1 ze čtvrtfinále loňského mistrovství světa v ázerbájdžánském Baku. „Vítězství by bylo sladké s každým týmem, je to osmifinále šampionátu, tam už si nevyberete. Viděli jsme na turnaji, že i papírově slabší týmy dokážou porazit favority, nachystali jsme se na to a samozřejmě odveta za Baku byl bonbonek. Nechtěli jsme dopustit, aby nás dvakrát vyřadili,“ uvedl reprezentační gólman a kapitán Ondřej Bíro.
Českému mužstvu se povedl úvod, když jej v šesté minutě parádní střelou z dálky poslal do vedení Daniel Klíma. „Jsem rád, že to Klímič tak neskutečně trefil. Tím gólem jsme se uklidnili a hráli jsme svoji hru. Ke konci to bylo vabank a ubránili jsme to. Další zápas dá gól někdo jiný, nebo klidně ať ho dá zase Klímič, ať má hattrick, hlavně musíme vyhrát,“ povídal Schreiner.
Přestože čeští reprezentanti měli další příležitosti, skóre se neměnilo a ve druhém poločase už přebrala iniciativu Černá Hora, která stupňovala tlak. Především kanonýr Rijad Derviševič se ocitl minimálně ve třech vyložených šancích, ovšem pokaždé ztroskotal na českém kapitánovi v brance. „Většinou říkám, že mě to trefuje. Těžké byly asi všechny zákroky. Jsem rád, že klukům můžu pomoct, oni pomáhají nám gólmanům. Symbióza zatím funguje a doufám, že bude fungovat ještě tři zápasy,“ přál si Bíro.
Černohorci se prezentovali tvrdou hrou, místy až za hranicí férovosti, ale čeští hráči se nenechali vyprovokovat. V závěru se Černá Hora odhodlala k power play, místo vyrovnání přišel ve druhé nastavené minutě uklidňující gól střídajícího Davida Cupáka do prázdné brány.
„Bylo to strašně náročné utkání. Věděli jsme, že jsou Černohorci strašně silní v soubojích, když dostanou balon na hrušku, což hráli v podstatě celý zápas, jsou nebezpeční. Klobouk dolů před klukama, jak je tam zdvojovali, jak bránili, šancí neměli zase tolik a co měli, to naštěstí neprošlo. Mohli jsme zápas rozhodnout dřív, měli jsme šance hlavně ze začátku, prvních dvacet minut jsme hráli velice dobře, přehrávali jsme je, dostávali jsme se do příležitostí, bohužel jsme je neproměnili. Taky ve druhé půli jsme několikrát mohli pojistit výsledek, naštěstí to přišlo do prázdné brány a jsme rádi, že se to povedlo,“ shrnul utkání Bíro.
Závěr byl pro české hráče extrémně náročný. „Zapomněl jsem se a už jsem neměl možnost odejít ze hřiště. Byl jsem tam posledních pět minut, hledal jsem plíce, říkal jsem, ať mi někdo dá svoje. Naštěstí jsme to zvládli a ještě jednou děkuji, že můžeme jít do čtvrtfinále,“ oddechl si Schreiner.
Potěšila ho také nula v kolonce obdržených branek. „Nakopne nás, že jsme nedostali gól, v play-off je vše nebezpečné, každá branka rozhoduje. Jsem rád, že se podařila vstřelit nám, Černá Hora mohla ochutnat tu nepříjemnou hru, kdy hraje do plných, naštěstí se jí z toho nepodařila žádná větší šance,“ ulevilo se záložníkovi, který v Superlize malého fotbalu nastupuje za Most.
Na tribuně ho v početné skupině českých fanoušků podporovala maminka. „Mamka je můj talisman a když jsem ji viděl na tribuně, jak fandí, jak skanduje, tak vždycky, když jsem nemohl, podíval jsem se na ni a dodalo mi to energii. To je pro mě něco speciálního,“ řekl Schreiner.
Příznivce na Zimním stadionu Ondreje Nepely ocenil také kapitán Bíro. „Chci fanouškům vzkázat obrovské díky, podpora je neuvěřitelná. Může se zdát, že do Bratislavy je to kousek, ale úplně všichni to takový kousek nemají. Klobouk dolů, že váží tu cestu, někdy třeba jen na otočku, fandí nám a drží palce. Samozřejmě se budeme snažit, abychom jim radost na turnaji dělali co nejdéle,“ pronesl český kapitán.
Česko - Černá Hora 2:0 (1:0)
Branky: 6. Klíma, 50+2. Cupák. Rozhodčí: Horváth (Slov.), Mod (Maď.) – Masiarik (Slov.), Pidghirnii (Mold.). ŽK: Jelínek – Boškovič
Česko: Bíro (Kunický) – Doubravský, Klíma, Schreiner, Jelínek, Paděra – Kasal, Havel, Iljazi, Šmerda, Exner – Svoboda, Šrajn, Cupák, Brtnický, Mezera. Trenér: Patrik Levčík
Černá Hora: Koprivnica (Gojačanin) – Obradović, Abramović, I. Pejaković, Kovač, Radonjić – Mugoša, Nenezić, Dervišević, Mijušković, M. Pejaković - Novović, Jelić, Popović, Bošković, Mijović. Trenér: Dejan Raspopovič