Český tým po remíze udržel první místo ve skupině. V osmifinále Eura čeká Černá Hora
Dvě třetiny zápasu s Bulharskem předváděl český národní tým v malém fotbale téměř bezchybný výkon. Jenže třígólové vedení prohospodařil a v posledním utkání základní skupiny B na mistrovství Evropy v Bratislavě remizoval 3:3.
I remíza však stačila českému mužstvu k prvenství ve skupině a v pondělním osmifinále se od půl deváté večer utká o postup proti Černé Hoře. „Bezprostředně po zápase je to sice hořké, ale jsme rádi, že jsme skupinu zakončili sedmi body a jdeme dál z prvního místa. V play-off je jedno, na koho narazíte, úplně se na to nedíváme. Řešíme svoji hru a věřím, že tým je natolik silný, že si poradíme s každým. Budeme určitě bojovat,“ uvedl asistent českého trenéra Stanislav Lerch.
V zápase s Bulharskem dali stavitelé národního týmu v základní sestavě poprvé příležitost Filipu Šrajnovi, Davidu Cupákovi či Jiřímu Mezerovi. Skóre otevřel až v devatenácté minutě Dominik Šmerda, ve druhém poločase pak zvýšili náskok Esat Iljazi a Ondřej Paděra.
Nejlepší kanonýr české reprezentační historie se trefil poprvé na Euru. „Je to skvělé. Přijela sem spousta fanoušků z Česka, moje rodina i ostatních kluků, hrálo taky Slovensko, takže v hale bylo dost lidí a pro mě šlo o obrovský zážitek. To nikdy neomrzí. Samozřejmě hlavní je tým, ale pro útočníka je vždycky dobré dávat góly, aby si zvedl sebevědomí. Mám z toho samozřejmě radost,“ usmíval se boskovický rodák Paděra.
Jenže dvě minuty po něm snížil Momchil Kuzmanov, ve 47. minutě přiblížil Bulhary na rozdíl jediné branky Kristian Nikolov a ve druhé minutě nastavení srovnal Ljubomir Genčev. „Věděli jsme, že Bulhaři jsou válečníci z Balkánu, s těmito zeměmi jsou to těžké zápasy. Sice nám stačila remíza k prvnímu místu ve skupině, ale na tu jsme hrát nechtěli, ani jsme nechtěli kalkulovat s případným pavoukem do play-off. Vstoupili jsme do zápasu dobře, vedli jsme 3:0, škoda té ztráty. Výsledek 3:3 bereme s pokorou, je to pro nás ponaučení. Možná dobře, že jsme dostali mírnou facku teď než potom v play-off. První místo ve skupině to neohrozilo, takže první cíl jsme splnili,“ uvedl Paděra.
Ani trenéři bezprostředně po zápase nevěděli, proč jejich svěřenci ztratili třígólové vedení. „Protočili jsme trochu sestavu, někteří se otočili až ve druhém poločase, ale je to čerstvé, musíme si to s Patrikem Levčíkem rozebrat a zanalyzovat,“ řekl asistent kouče Lerch. „Nachystali jsme se na Bulhary, věděli jsme, co nás čeká a myslím, že jsme ukázali svoji kvalitu. Vedli jsme 3:0, měli jsme šanci na 4:0, čímž bychom Bulhary úplně pohřbili. Takhle jsme dostali kontaktní gól, Bulhaři začali ještě víc lítat a snížili na 2:3. Mysleli jsme, že už to udržíme, ale obdrželi jsme branku ze signálu, o kterém jsme věděli, že ho hrají. Zahráli to dobře, hráč trefil balon na poslední chvíli špičkou. Bohužel, nedá se nic dělat,“ okomentoval Lerch remízu 3:3.
V osmifinále v pondělí od půl deváté večer čeká Černá Hora, které má český tým co vracet, protože právě s tímto soupeřem vypadl před rokem ve čtvrtfinále mistrovství světa. V ázerbájdžánském Baku podlehli svěřenci kouče Patrika Levčíka 0:1. Černohorci na Euru v Bratislavě vystavili stopku domácímu Slovensku, v posledním utkání základní skupiny ho porazili 2:1, čímž ho odsoudili k nepostupové čtvrté příčce.
Osmifinálový zápas bude živě přenášet kanál ČT sport Plus. Trenéři české družiny věří, že i remíza v posledním duelu s Bulharskem může mužstvu pomoct. „Když už vedeme 3:0 a máme na dosah devět bodů, bez ztráty kytičky prolézt těžkou skupinou, tak to prostě mrzí, ale myslím, že remíza může hrát takovou roli. Teď jsme si to zkusili, zaváhali jsme, dobře zregenerujeme a nachystáme se na osmifinále, v němž podáme nadstandardní výkon, jako jsme podávali ve skupině,“ prohlásil Lerch.
Bulharsko - Česko 3:3 (0:1)
Branky: 43. Kuzmanov, 47. Nikolov, 50+2. L. Genčev – 19. Šmerda, 38. Iljazi, 41. Paděra
Rozhodčí: Mešić (Chor.), Namazov (Ázer.) – Uygun (Tur.), Majkić (Srb.). ŽK: Kuzmanov – Doubravský
Bulharsko: Karov (Malinov) – Nikolov, L. Genčev, Petelov, Asenov, Petkov - Markov, Todorov, Ajtov, D. Ivanov, Kuzmanov – Kostov, J. Genčev, Načev, K. Ivanov, Marinov
Česko: Bíro (Kunický) – Doubravský, Klíma, Schreiner, Šmerda, Mezera – Cupák, Havel, Iljazi, Šrajn, Exner – Kasal, Jelínek, Paděra, Svoboda, Brtnický