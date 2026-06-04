Blíží se verdikt nad Wolfem, kdy bude na řadě Karviná? Odpočet bodů je nejpravděpodobnější
Etická komise má konečně sedm členů, jak jí umožňují stanovy. Liga po roce dodala dvě jména, které valná hromada ve čtvrtek schválila. Jindy by to mohla být zpráva pod čarou, ale v době korupční kauzy „Úklid“ jde o docela důležitou událost. Lidově řečeno: řešení na půdě fotbalové asociace by se mělo urychlit.
Novými dvěma členy etické komise se stali Libor Basl a Petr Graca. Je to docela jiný příběh než před rokem. Tehdy Ligová fotbalová asociace navrhla pouze jedno jméno: Michala Sýkoru. Ten se navíc v den valné hromady kandidatury z logických důvodů vzdal – ve sporech s FAČR (kauzy Šváb a Dezinfekce) totiž zastupuje u soudu Romana Berbra a hrozil zde zřejmý střet zájmů.
Členů etické komise vedené Martinem Holubem tedy bylo jenom pět, což v klidných časech nebyl problém. Ovšem ve chvíli, kdy se začalo hlavně na Moravě „uklízet“, zjistila komise, že ti dva chybějící skutečně chybí…
Teď je fotbalový soud kompletní a navýšení kapacity o čtyřicet procent by se mělo projevit na čase. Paradoxně však zpočátku může změna znamenat pozdržení. Oba noví pánové se totiž pravděpodobně budou chtít seznámit s probíhajícími řízeními.
To se týká i svým způsobem okrajové, ovšem nejsledovanější linky kauzy. Karviné a její možné sportovní korupce. Připomeňme, že klub je podezřelý, že se prostřednictvím tehdejšího faktického šéfa Jana Wolfa snažil na jaře 2024 ovlivnit výsledky záchranářského duelu proti Českým Budějovicím a poté barážového zápasu proti Vyškovu.
Jak se případ vyvíjí?
Etická komise mlčí, nicméně informace iSportu říkají: Jan Wolf se stejně jako klub rozhodli před etickou komisí nevypovídat s tím, že celý proces na půdě fotbalové asociace probíhá v rozporu s interními předpisy. Podle Karvinských by věc měla nejprve řešit disciplinární komise LFA, která by případně měla až poté kauzu předat komisi etické.
Etická však karvinský výklad neuznává a je připravena vynést nad slezským klubem své verdikty. Ve fotbalovém zákulisí se dokonce začalo šířit, že by k tomu mělo dojít už tento týden. To se nestane, nicméně možný (opakujeme: možný) scénář je následovný:
Už příští týden – pokud se věc nezdrží kvůli novým členům – padne verdikt nad Janem Wolfem, donedávna vládcem klubu, i když papírově pouze předsedou dozorčí rady.
Až poté, možná v řádu dnů, spíš však ještě později, se svůj případný trest dozví také Karviná jako klub. Je přesto možné, že k tomu dojde do 22. června. To je docela důležité datum. Teprve toho dne totiž LFA oficiálně ukončí ligový ročník a případný trest pro Karvinou by do něj ještě mohl zpětně promluvit.
Jenže jenom velmi teoreticky. Pokud etická rozhodne do 22. června, na stole jsou tyto varianty:
a) Karviná bude vyloučena ze soutěže a neodvolá se. Dukla se zachrání.
b) Karviná bude vyloučena ze soutěže a odvolá se, což je v takové situaci rozhodně pravděpodobnější možnost. Na odvolání má pět dní, případ bude řešit odvolací komise a pravděpodobnost, že se vše vyřeší do 22. června, je v podstatě nulová. Karviná by tak nastoupila do příštího ročníku Chance Ligy a její vyloučení – pokud neuspěje s odvoláním – by znamenalo, že se soutěž odehraje s patnácti týmy.
c) Karviná bude potrestána bodovým odpočtem, kde je maximem minus 20 bodů. S tímto trestem by vstoupila do příštího ligového ročníku. Vůbec nejde o nereálnou variantu, možná dokonce nejvíce pravděpodobnou. Etická komise na věc může pohlížet tak, že se nejednalo o systémovou korupci, navíc v případě utkání proti Českým Budějovicím ve stadiu pokusu – původně obvinění sudí Miroslav Zelinka a Jan Všetečka s velkou pravděpodobností vůbec nebyli osloveni.
d) Karviná vyvázne bez trestu. Předjímat verdikt komise se nemá, ale nejspíš nejde o pravděpodobnou možnost.
V případě, že verdikt o vyloučení padne po uzavření soutěže, bude se Chance Liga hrát s patnácti týmy.
Případ Karviná se kvůli její výhře v domácím poháru dostal i za české hranice. Klubu hrozí, že si nezahraje ligovou fázi Konferenční ligy. UEFA si už od FAČR vyžádala související dokumenty, na stole je chce mít nejpozději do tohoto pátku.