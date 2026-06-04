Trunda na valné hromadě: Stav FAČR byl opravdu špatný. Plním, co jsem slíbil
Před rokem se stal předsedou fotbalu. Nyní David Trunda na valné hromadě v Olomouci poprvé skládá účty. Po své Zprávě o stavu rozvoje fotbalu v České republice a činnosti výkonného výboru FAČR se dokonce dočkal poděkování od člověka, od něhož to možná nečekal. „Chtěl bych poděkovat Davidu Trundovi za dobrou práci, kterou odvádí,“ řekl loňský protikandidát na předsedu Rudolf Blažek. Byla to překvapivě jediná reakce na jeho úvodní projev, který trval poměrně dlouho. „Před rokem jsem vám něco slíbil, konkrétní věci. Sliby chci nyní doložit čísly, smlouvami, projekty, výsledky. Český fotbal nestojí na Strahově, stojí na regionech,“ prohlásil na úvod Trunda. O čem mluvil?
O stavu asociace před rokem
„Skutečný stav fotbalové asociace byl horší, než jsem čekal. Některé pozice jsme v rámci krizového řízení obsadili hned. Jakmile se situace zklidnila, vrátil jsem se ke svým slibům. Vyhlásili jsme výběrová řízení. Tudy chceme jít, vybírat nejlepší lidi. Finanční kondice byla horší, než jsme čekali. STES byl v podstatě ve stavu rozkladu, vyměnil třikrát management. V roce 2024 byla ztráta ve výši 5,6 milionu korun. Společnost nebyla řízena dle mého názoru ani manažersky, ani finančně. Kumulovaná ztráta byla 57,1 milionu korun, ke dni předání 28 milionu korun. Něco běželo úplně beze smluv. Nastala změna kormidla celého českého fotbalu.“
O nových smlouvách
„Bez ekonomické stabilizace nelze fotbal rozvíjet. Z dotované servisní složky STES se stala profi řízená firma. Máme první velké výsledky. Jedná se nejen o partnerství s ČSOB. Je to dlouhodobé strategické partnerství do roku 2030, které přinese kolem 300 milionů korun. Velká část peněz nejde na reklamu, ale přímo na konkrétní projekty. Je to celkem 4,5 krát vyšší celková hodnota. Peníze jdou rovnou do regionů, nic takového tu dřív nebylo. Vznikl společný výbor, který kontroluje, kam peníze jdou. Aplikace se zdrojovými kódy patří přímo STES.
Dále máme partnerství s firmami Coca Cola, Czech Inn, Seznam, v brzké době přijde Ford namísto Hyundai. Ford dodá 100 nových vozů, s nadsázkou asociace zaplatí pouze palivo. Celkem 24 aut půjde přímo do regionů. Trvá spolupráce s MOL, Penny zůstává v nové roli hlavního partnera. Nechceme více peněz pro centrálu, ale pro kluby v regionech, tam ty peníze patří.“
O reprezentaci
„Postup na mistrovství světa je jednou z nejdůležitějších událostí posledního roku. Je to zároveň obrovský závazek. Když jsem nastupoval, věděl jsem, že je potřeba učinit jasná rozhodnutí. Jedním z nich byl příchod Pavla Nedvěda do pozice generálního manažera. Přinesl zkušenosti, zápal, energii člověka, který ví, co je vrcholový fotbal.
Za důležité považuju rozhodnutí změnit realizační tým. Něco nesedělo, některé výkony byly pod úrovní reprezentace. Byl jsem kritizován, že nového trenéra vybíráme dlouho. Nechtěl jsem rozhodnout rychle jen proto, aby bylo rozhodnuto. Přišel Miroslav Koubek, který přinesl řád, pravidla i trochu humoru.“
Nejen korupce
„Nikdo z nás nemá z rozsáhlé korupční kauzy radost. Ale asociace nebyla pasivní. Spolupracujeme. Nesmíme problémy zametat ani relativizovat. Mým jasným cílem je proti korupci bojovat. Dalším bodem je případ trenéra Slovácka (Petr Vlachovský), který si roky natáčel hráčky ve sprchách. To je něco odporného. Jsem rád, že UEFA rozšířila jeho trest na doživotí. Takový standard my si musíme nastavit sami a ne čekat na pomoc zvenčí. Dalším cílem je vytěsnit chuligány a výtržníky.“