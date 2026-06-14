Amatérský tým nahání na sítích Baník, má 70 tisíc. Rady od influencera na konferenci Sportu
Za dva měsíce nabral téměř 70 tisíc fanoušků. Fotbalovey team, který je plný influencerů a hraje amatérskou soutěž, se na sociální síti Instagram zařadil na páté místo mezi nejsledovanějšími fotbalovými celky v Česku. Je za Slavií, Spartou, Plzní a Baníkem. Ostravané mají momentálně o dvanáct tisícovek lidí víc. „Jde o důkaz, že mladá generace pořád sleduje fotbal, zajímá se o něj a nemusí jít jen o profesionální hráče,“ zdůraznil zakladatel projektu Jan Hradil, známý jako The Johny, jenž vystoupil na konferenci fenomén Fotbal pořádanou deníkem Sport a webem iSport.
Hlavním partnerem akce byla sázková společnost Fortuna, dalšími partnery Volkswagen Financial Services, společnost Aston – služby v ekologii a BTL – výrobce zdravotnické techniky.
Johny, kdo vlastně jste a co děláte?
„Jsem fotbalový concent creator a vystupuju na sociálních sítích. Dlouhou dobu jsem hrál virtuální fotbal, ale poslední dva roky se věnuju tomu reálnému. Musím si zpětně vyhodnotit, že to byl skvělý krok. Fotbalová bublina v Česku je obrovská. Teď jsem hráč, který se snaží primárně bavit mladší generaci obsahem.“
Podle čísel jste úspěšný. Čím Fotbalovey team tak rychle vyrostl?
„Máme jinou marketingovou strategii než profesionální týmy. Nestavíme obsah jen na výsledcích a zápasech, ale na lidech a jejich příbězích. Fanoušky zajímají osobnosti, emoce a momenty kolem fotbalu. Každý ligový hráč je vlastně influencer, protože má vliv už jen tím, jak se oblíká a prezentuje.“
Co mladé fanoušky nejvíc baví na fotbale?
„Samozřejmě góly, krásné akce nebo skvělé zákroky. Ale stejně důležité jsou emoce a příběhy. Někdo dá hattrick, vznikne vtipná situace nebo kontroverzní moment. To jsou věci, které lidi sdílejí a pamatují si je.“
Jak by měly kluby pracovat se sociálními sítěmi?
„Měly by ukázat hráče víc jako normální lidi. Fanoušci chtějí vidět, kdo jejich oblíbení fotbalisté skutečně jsou. Co dělají před zápasem, jak se baví v kabině nebo jak reagují po utkání. Právě lidskost je dnes na sociálních sítích nejcennější.
Fungují ještě klasické pozápasové rozhovory?
„Mladí lidé si většinou nezapamatují diplomatické odpovědi. Pamatují si emoce, humor a autentické momenty. Právě ty se pak šíří dál a vytvářejí vztah mezi hráčem a fanouškem.“
Velmi oblíbená jsou krátká videa. Co zaručeně uspěje?
„Trendy, jednoduché nápady a silné emoce. Někdy stačí opravdu málo. Video může být natočené během pár minut, ale pokud využije aktuální trend a ukáže hráče zajímavým způsobem, může mít statisíce nebo miliony zhlédnutí.“
Měly by se české kluby víc inspirovat v zahraničí?
„Určitě. Kluby jako Manchester City ukazují, že hráči mohou být součástí zábavného obsahu, spolupracovat s influencery nebo se účastnit různých výzev. Zahraničí je v tomhle dál a český fotbal má stále velký prostor se posunout.“
Dá se dnes získat fanoušek jen přes sociální sítě?
„Jednoznačně. Důkazem je Hodonín, nebo i náš Fotbalovey team. Máme fanoušky, kteří nás nikdy neviděli hrát naživo, ale sledují každý zápas, kupují si dresy a fandí nám. Sociální sítě dnes dokážou vytvořit vztah ke klubu i bez osobní návštěvy stadionu.“
Kdybyste měl dát českým klubům jednu radu, jak oslovit mladou generaci, jaká bude?
„Nebát se být otevřenější. Sledovat trendy, ukazovat hráče jako skutečné lidi a přiblížit fanouškům zákulisí. V zahraničí to funguje skvěle a fungovalo by to i u nás. Právě autenticita je dnes to, co mladí fanoušci hledají nejvíc.“