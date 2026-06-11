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Kuka a Polom na konferenci Sportu: Panoš je jako Rosický, Sochůrek jako Nedvěd

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Kuka a Polom na konferenci Sportu: Panoš je jako Rosický, Sochůrek jako Nedvěd • Zdroj: iSport.tv
Pavel Kuka na konferenci Fenomén fotbal pod hlavičkou Deníku Sport
Roman Polom, Pavel Kuka a redaktor Sportu Jiří Fejgl na konferenci Fenomén fotbal
Hlavní bookmaker Tomáš Polinský a partnership manažer Tomáš Vejr z Fortuny vystoupili na konferenci Fenomén Fotbal
Hlavní bookmaker Tomáš Polinský a partnership manažer Tomáš Vejr z Fortuny vystoupili na konferenci Fenomén Fotbal
Jozef Chovanec na konferenci Fenomén fotbal
Konference Fenomén fotbal pod hlavičkou Deníku Sport
Jaromír Blažek na konferenci Fenomén fotbal
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Jiří Fejgl
Fotbal
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Jak je těžké vychovat šampiona? Mají k tomu blízko Hugo Sochůrek a Jiří Panoš? Proč musí agenti a skauti sledovat mladé borce už od časů přípravky? Je potřeba je nutit, aby neflákali školu? A co jejich finanční gramotnost? Odpovědi jsou…

Všechna tato témata probrali na konference Fenomén Fotbal pořádané deníkem Sport a webem iSport internacionál Pavel Kuka, majitel firmy ISM, která zastupuje hráče, a Roman Polom, bývalý ligový stoper, odchovanec Sparty skaut a nyní muž, který se stará ve společnosti JPL Servis o finance sportovců.

Hlavním partnerem akce byla sázková společnost Fortuna, dalšími partnery Volkswagen Financial Services, společnost Aston - služby v ekologii a BTL - výrobce zdravotnické techniky

Každý z pánů obšírně promluvil o pokladu své „stáje“. U Kuky je to - samozřejmě - Hugo Sochůrek, jenž se během jara v sedmnácti letech prosadil do sestavy Sparty a poté odjel na mistrovství světa.

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Budoucnost má velkou, to je zřejmé. „Lidsky je to strašně skromný, pokorný a pracovitý kluk. Na hřišti je radost se na něj koukat. Na české poměry je nestandardně silný, má obrovskou herní i osobní inteligenci. Pro mě je to takový nový Pavel Nedvěd, ale v trochu jiném obalu,“ vykládal Pavel Kuka, vicemistr Evropy z roku 1996a německý šampion. „Osobně bych ho rád viděl v klubech jako Bayern Mnichov nebo Dortmund,“ usmál se.

Bývalý stoper Roman Polom, jenž kopal také za Olomouc, Hradec Králové či Mladou Boleslav a kariéru ukončil předčasně kvůli zdravotním problémům, zase pro agenturu Sport Invest objevil v Plzni technika Jiřího Panoše.

„Jirku bych přirovnal k Tomáši Rosickému. Je to extrémně kreativní, herní fotbalista. Oproti Hugovi mu sice chybí trochu té silové složky a přímočarosti, ale jeho herní myšlení je výjimečné,“ popsal Polom záložníka, jenž však válčí s obří konkurencí ve Viktorii. „Plzeň hraje hodně fyzický fotbal. Kreativní hráč potřebuje pro své sebevědomí odehrát několik zápasů v řadě. Do budoucna ho vidím v technické evropské soutěži, která bude lépe vyhovovat jeho hernímu stylu,“ nastínil.

Vedle zmíněných témat se probíral například také vliv rodičů na kariéry mladých fotbalistů.

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