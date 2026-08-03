Magazín COACH: výchova trenérů Slavie, generační proměna NBA i LA28
Už v úterý vychází srpnové vydání magazínu Coach a rozhovor s Martinem Vlkem, vedoucím metodiky a vzdělávání trenérů ve fotbalové Slavii. Hlavní téma si všímá generační proměny NBA. Okénko z NHL představuje Roda Brind’Amoura, kouče vítězů Stanley Cupu. Na dohled už je přelomová letní olympiáda v Los Angeles a zaujmou i postřehy trenéra baseballové reprezentace Pavla Chadima. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co také najdete v úterní příloze deníku Sport:
Rozhovor: Martin Vlk / vedoucí vzdělávání trenérů fotbalové Slavie
Téma: generační proměna NBA / jací hráči a trenéři dnes vládnou
Okénko z NHL: Rod Brind‘Amour / kouč vítězů Stanley Cupu
Hlas trenéra: Pavel Chadim / trenér baseballové reprezentace
Reflexe: LA28 / přelomová olympiáda
Hlas sportovce: Václav Finěk / šachový velmistr
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V úterý vychází nový magazín COACH • iSport