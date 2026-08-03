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Magazín COACH: výchova trenérů Slavie, generační proměna NBA i LA28

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Fotbal
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Už v úterý vychází srpnové vydání magazínu Coach a rozhovor s Martinem Vlkem, vedoucím metodiky a vzdělávání trenérů ve fotbalové Slavii. Hlavní téma si všímá generační proměny NBA. Okénko z NHL představuje Roda Brind’Amoura, kouče vítězů Stanley Cupu. Na dohled už je přelomová letní olympiáda v Los Angeles a zaujmou i postřehy trenéra baseballové reprezentace Pavla Chadima. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v úterní příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Martin Vlk / vedoucí vzdělávání trenérů fotbalové Slavie

  • Téma: generační proměna NBA / jací hráči a trenéři dnes vládnou

  • Okénko z NHL: Rod Brind‘Amour / kouč vítězů Stanley Cupu

  • Hlas trenéra: Pavel Chadim / trenér baseballové reprezentace

  • Reflexe: LA28 / přelomová olympiáda

  • Hlas sportovce: Václav Finěk / šachový velmistr

  • Anketa osobností: Proč bys doporučil/a svůj sport?

  • Psychoprostor šampionů: Začni u sebe

V úterý vychází nový magazín COACHV úterý vychází nový magazín COACH • iSport

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