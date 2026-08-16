Ronaldo promluvil o konci: Nejspíš můj poslední rok. Chce víc cestovat a hrát padel
Chystá se velké loučení? Pětinásobný držitel Zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl, že má před sebou pravděpodobně poslední sezonu v kariéře. Jednačtyřicetiletý kapitán portugalské fotbalové reprezentace to řekl v rozhovoru pro časopis Vogue.
„Tohle je nejspíš můj poslední rok s fotbalem a chci zanechat velkolepý odkaz,“ prohlásil Ronaldo, který od roku 2023 hraje v Saúdské Arábii za an-Nasr.
„Mám toho tolik, co mě zaměstnává, je těžké vybrat jenom něco. Protože po fotbale může nastat velká prázdnota a je třeba vyplnit čas různými způsoby, ne jen jedním,“ řekl bývalý hráč Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu, který se před pár dny oženil.
Těší se, že se bude více bavit. „Více cestovat, sledovat a hrát padel, což mě opravdu baví, a dál si užívat toho, co jsem si zasloužil - co jsme si zasloužili. Protože koneckonců to za těch 25 let bylo i s velkým odříkáním,“ uvedl Ronaldo.
Nejlepší reprezentační střelec historie dal v kariéře 976 gólů a rád by dosáhl tisícovky.