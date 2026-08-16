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Ronaldo promluvil o konci: Nejspíš můj poslední rok. Chce víc cestovat a hrát padel

Cristiano Ronaldo promluvil o blížícím se konci kariéry
Cristiano Ronaldo promluvil o blížícím se konci kariéryZdroj: Profimedia.cz
Cristiano Ronaldo nebyl ze střídání nadšený
Cristiano Ronaldo po postupu přes Chorvatsko oblékl dres Dioga Joty
Ronaldova krásná rodinka.
Cristiano Ronaldo po postupu přes Chorvatsko oblékl dres Dioga Joty
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Cristiano Ronaldo nebyl ze střídání nadšený
Ronaldova rezidence v Cascais.
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ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Chystá se velké loučení? Pětinásobný držitel Zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl, že má před sebou pravděpodobně poslední sezonu v kariéře. Jednačtyřicetiletý kapitán portugalské fotbalové reprezentace to řekl v rozhovoru pro časopis Vogue.

„Tohle je nejspíš můj poslední rok s fotbalem a chci zanechat velkolepý odkaz,“ prohlásil Ronaldo, který od roku 2023 hraje v Saúdské Arábii za an-Nasr.

„Mám toho tolik, co mě zaměstnává, je těžké vybrat jenom něco. Protože po fotbale může nastat velká prázdnota a je třeba vyplnit čas různými způsoby, ne jen jedním,“ řekl bývalý hráč Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu, který se před pár dny oženil.

Těší se, že se bude více bavit. „Více cestovat, sledovat a hrát padel, což mě opravdu baví, a dál si užívat toho, co jsem si zasloužil - co jsme si zasloužili. Protože koneckonců to za těch 25 let bylo i s velkým odříkáním,“ uvedl Ronaldo.

Nejlepší reprezentační střelec historie dal v kariéře 976 gólů a rád by dosáhl tisícovky.

 

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