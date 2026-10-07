Stejskal v Síni slávy, pocta i Mikloškovi. Klub z Londýna pamatuje na české gólmany
- Londýnský klub Queens Park Rangers si dodnes s úctou připomíná trojici českých brankářů Jana Stejskala, Luďka Mikloška a Radka Černého.
Jan Stejskal odehrál za klub 119 zápasů a stal se prvním reprezentantem QPR pocházejícím mimo Britské ostrovy.
Česká stopa na stadionu Loftus Road stále přežívá v Síni slávy i v mládežnické akademii.
PŘÍMO Z ANGLIE | V úzkém tunelu zahnete doleva, minete toalety a vstoupíte do malé místnosti. Všude modrá a bílá. Nic víc. Vítejte v kabině Queens Park Rangers, momentálně druholigového anglického klubu, ve kterém našli domov tři čeští gólmani. Luděk Mikloško v něm působil těsně před koncem profesionální kariéry. „Měl jsem obrovské štěstí, že jsem je viděl chytat na vlastní oči,“ vyprávěl Alan Woolford, průvodce stadionem Loftus Road.
Postupně se ukázali v západní části Londýna brankáři Jan Stejskal, Mikloško a Radek Černý. „Všichni tři byli skvělí. Urostlí, silní, odvážní. Nebáli se soupeři skočit pod nohy a vrhnout se po míči. Byli nejen výborní gólmani, ale také lidé. Fanoušci na ně pořád rádi vzpomínají,“ pustil se do řeči Woolford, když zaregistroval dotaz na jména českých hráčů.
Největší českou stopu zanechal v Queens Park Rangers Stejskal. Strávil tam necelé čtyři roky. „Jen se podívejte, tady je,“ ukázal sympatický chlapík v obleku na tabuli s modrým pozadím. Na ní byli seřazeni všichni hráči, kteří se z malého klubu dostali až do národního týmu: „1992, Jan Stejskal, Czechoslovakia.“
Po příchodu neuměl ani slovo anglicky
V Queens Park Rangers byl vůbec prvním reprezentantem mimo Britské ostrovy. Kolem něj se objevila i známá jména, třeba jako anglický útočník Les Ferdinand, bronzový medailista z domácího mistrovství Evropy.
Do Anglie přestoupil po světovém šampionátu v roce 1990 ze Sparty, šlo o jeho první zahraniční angažmá. Prý neuměl ani slovo anglicky. „Myslím, že ze začátku bylo pro něj těžké se naučit nový jazyk a pochopit odlišný styl fotbalu,“ řekl už dřív Tony Roberts, Stejskalův konkurent z Queens Park Rangers. „Ale hodně jsem se od něj naučil, byl skvělý,“ doplnil.
Bývalý reprezentant přišel do klubu jako náhrada za legendárního Davida Seamana, který působil dalších třináct let v Arsenalu. Začal jako dvojka za Robertsem, postupně se dostal před něj. „Trenér byl ke mně naprosto upřímný, věděl jsem, že Honza přijde hned po mistrovství světa,“ líčil Roberts.
Stejskal je v klubové Síni slávy
V anglickém klubu dodnes vzpomínají na Stejskalův výborný výkon proti Liverpoolu, nebo jak chytil penaltu v utkání se Sunderlandem. Nakonec nastřádal v Anglii přesně 119 soutěžních startů. Bylo to dost, ale zároveň málo, aby se dostal na významnou zeď u jednoho ze vstupů na Loftus Road. Od hráčů s historicky nejvíce starty za Queens Park Rangers zůstal docela daleko.
Přesto když sejdete po schodech do nejnižšího patra stadionu a vstoupíte do jedné z restaurací, Stejskalovo jméno najdete na početném seznamu hráčů, kteří vstoupili do Síně slávy, v originále „Forever R´s inductees.“
Mikloško na Stejskala navázal v roce 1998, za tři sezony naskočil do 62 soutěžních zápasů a poté ukončil profesionální kariéru. V polovině letošního září zemřel, bylo mu 64 let. „Bohužel,“ odpověděl smutně Woolford. Nejvíc se prosadil ve West Hamu, který v pátečním druholigovém utkání právě proti QPR uctí jeho památku.
Česká stopa v akademii QPR
Černý pak chytal v modrobílém klubu v letech 2008 až 2013. „Už za nás docela dlouho nehrál nikdo z českých hráčů,“ zamyslel se Woolford, když opatrně procházel kolem perfektně připraveného trávníku, prý byl dovezený až z Belgie.
Tentokrát neměl pravdu, spletl se. V mládežnických kategoriích totiž působí teprve devatenáctiletý obránce Timothy Akindileni, který před rokem a půl zasáhl do zápasu za českou reprezentaci do osmnácti let. Má totiž českou matku.
Zatím se výrazně neprosadil, v tomto ročníku odehrál za tým do jednadvaceti let jediné soutěžní utkání. Ani zaměstnanci klubu na jeho jméno příliš nereagovali. Přesto po skončení prohlídky Loftus Road jste přesvědčeni o tom, že Queens Park Rangers je jedna rodina.
Vždyť vás pustí i do VIP lóže majitele, v níž najdete tlustou knížku: „To, co si myslíte, že víte o fotbale, je špatně.“ Opravdu milá návštěva.