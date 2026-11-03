Nejznámější úmrtí na hřištích: Čajkův náraz, brusle na krku či kolaps Jágrova spoluhráče
Druhá španělská liga se oklepává z obrovské tragédie. Při pondělním zápase Tenerife s Andorrou zemřel na následky hrůzostrašné srážky s brankářem Jesúsem Owonoem útočník Jesús de Miguel. Ten zůstal po incidentu nehybně ležet na trávníku, kam se za ním seběhli zdravotníci. Při převozu do nemocnice ale fotbalistu postihla srdeční zástava. Které další sportovce svět oplakával vinou smutných událostí, které se staly během jednotlivých utkání?
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Miklós Fehér (24)
Okolnosti děsivé smrti maďarského fotbalisty na vás sem tam pořád vyplavou. Psal se rok 2004 a v portugalské lize hrála zrovna Benfika Lisabon proti Vitórii Guimaraes. V závěru utkání obdržel Miklós Fehér žlutou kartu, po níž se usmál, prohrábl si vlasy a bezvládně upadl na trávník. Nepomohla ani okamžitá pomoc. Příčinou Fehérova úmrtí bylo srdeční selhání způsobené vrozenou vadou.
Marc-Vivien Foé (28)
O bezmála půl roku dříve se podobné chvíle odehrály v duelu Konfederačního poháru FIFA mezi Kamerunem a Kolumbií. Fotbalista afrického mužstva Marc-Vivien Foé v 71. minutě zkolaboval přímo na hřišti. Oživovací manévry byly marné, osmadvacetiletého hráče Manchesteru City se zachránit nepodařilo. I on zemřel na následky srdečního selhání.
Antonio Puerta (22)
V roce 2007 se stalo utkání Sevilly s Getafe osudným pro domácího fotbalistu Antonia Puertu. Ten poprvé zkolaboval ve 35. minutě zápasu, když se vracel k vlastní brance poklusem. Poté, co jej lékaři na trávníku ošetřili a zabránili, aby mu zapadl jazyk, zkolaboval ještě jednou v šatně. Doktoři ho museli resuscitovat a následně převézt do nemocnice, kde o tři dny později zemřel na selhání orgánů.
Alexej Čerepanov (19)
Bylo mu devatenáct let. V Omsku se zrovna připravoval na kariéru v NHL, navíc nastupoval po boku legendárního Jaromíra Jágra. V roce 2008 ale Alexej Čerepanov v utkání proti Čechovu zkolaboval na střídačce. Hráči jej následně přenesli do šatny, kde lékaři pokračovali v oživování. Čerepanov byl poté převezen do místní nemocnice, kde tentýž večer zemřel. Smrt ruského hokejisty zapříčinilo srdeční selhání.
Luděk Čajka (26)
Okolnosti tragického hokejového utkání československé nejvyšší soutěže mezi Zlínem a Košicemi navždy změnily pravidla hokeje. V lednu roku 1990 se zlínský obránce Luděk Čajka vážně zranil poté, co po bruslařském souboji s Antonem Bartánusem narazil hlavou do mantinelu. Došlo ke zlomení prvního i druhého krčního obratle a vážnému poranění míchy. Boj o život Čajka o víc než měsíc později prohrál. V reakci na jeho úmrtí IIHF změnila pravidlo o zakázaném uvolnění. Aby se hra přerušila, puk už nebylo nutné dojíždět.
Adam Johnson (29)
Není to tak dávno, kdy se odehrála možná nejděsivější tragická událost v dějinách hokeje. V utkání britské soutěže mezi Nottinghamem a Sheffieldem vyletěla vysoko do vzduchu levá brusle Matta Petgrava, která hrozivě zasáhla Adama Johnsona do krku. Hráč se z ledu okamžitě zvedl a odjel na střídačku, jenže po cestě z něj stříkala krev. Vážnému zranění Johnson po převozu do nemocnice podlehl.
Phillip Hughes (25)
Velká tragédie postihla v roce 2014 i svět kriketu, když australského reprezentanta Phillipa Hughese zasáhl míček do hlavy. Hughes byl čtyřicet minut před očima své matky a sestry ošetřován přímo na stadionu, odkud jej v kritickém stavu zdravotníci převezli do nemocnice. Tam s krvácením do mozku rychle putoval na operační sál, avšak z bezvědomí se už neprobral. O dva dny později zemřel.