Epic Store láká na svou nejnovější hru zdarma. Tentokrát nás čeká dechberoucí výprava do jižního Pacifiku

Máme za sebou další týden, je čas sklidit úrodu her zdarma, která se v mezičase urodila na Epic Games Storu. Tentokrát si pošmáknou hlavně milovníci nádherných vizuálů a logických rébusů, protože v adventuře Call of the Sea si do sytosti užijí obojího. Na Metacriticu má tenhle kousek opravdu hodně solidní hodnocení, takže byste si ho vážně neměli nechat ujít.

Call of the Sea - Launch Trailer Video se připravuje ...

Minulý týden Epic přitom rozdával budovatelskou strategii Rise of Industry, takže půjde o pěknou dovolenou po tvrdé manažerské dřině.