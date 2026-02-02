Extrém, půlka ligy může spadnout. Chomutov pod Hüblem ožil: Bál jsem se toho
Už jim hrozila polosmrt, což rezultovalo v rezignaci trenéra Martina Pešouta, ale po dvou klíčových výhrách v Porubě a vítězstvím v derby s Litoměřicemi na konci ledna, se hokejisté Chomutova odlepili ode dna a rázem mohou pomýšlet na play-off. I to ilustruje, jak je letošní ročník Maxa ligy extrémně vyrovnaný. Vždyť klidně polovině týmů pár kol před koncem stále hrozí přímý sestup. Nevídané! „Nemá cenu se ani dívat na tabulku,“ říká výkonný manažer Pirátů a dočasný trenér Viktor Hübl.
Chomutov si z dvoudenního tripu v Porubě odvezl šest bodů. Bez nich by bylo hodně zle. „V hlavách jsme si nastavili předčasné play-off. Kluci to vzali za své, odvedli parádní práci a úsilí se jim vyplatilo v podobě důležitých bodů,“ pochvaluje si držitel několika extraligových rekordů Viktor Hübl, jenž ještě v minulé sezoně za Piráty nastupoval.
Sám nečekal, že půl roku po konci kariéry se postaví na střídačku. V Litvínově dělal skauta, v Chomutově pracuje ve vedení. Jenže být zase takhle blízko u ledu, to jsou jiné nervy… „Bál jsem se toho víc, docela překvapivě jsem v klidu. Je to i tím, že se nám podařily poslední zápasy, kluci makají a chtějí se posunout výš. Díky tomu mohu být na lavičce klidný. Člověk s tím stejně nemůže nic dělat, spíš na to kouká a v duchu fandí klukům,“ zamyslel se extraligový šampion z roku 2015.
Když Severočeši v průběhu ledna klesli na poslední místo, paradoxně nezavládla panika. Přitom sestup do druhé ligy by bolel, teprve nedávno se klub po krachu a postupném sesunu z extraligy až do krajského přeboru vydrápal výš. „Bylo potřeba tým uklidnit, o což jsme se snažili. Zároveň kluci zase začali věřit tomu, že hokej umí hrát a že musí bojovat. V poslední době makají, šlapou jeden za druhého, je vidět týmový výkon. Proto se nám to vrací v podobě těsných výher,“ pochvaloval si Hübl po sobotním svalení Litoměřic 4:2 ve Winter Classic.
Pomohlo vyřešení brankářské otázky. Při vleklém zranění Pavla Jekela prožíval Chomutov v brankovišti kalamitu. Zaskakoval šestnáctiletý syn tehdejšího kouče Simon Pešout, Oskari Parviainen dostal padáka po týdnu, povedl se až Maďar Ádam Vay. „Na soupisce máme snad osm gólmanů. Cítím se dobře, pár let bych ještě rád pokračoval,“ usmíval se Jekel pod širým nebem v Povrlech.
V Porubě Hüblovu skvadru spasil Petr Gajda, import z Prostějova. Dvěma góly rozhodl ve Slezsku o výhře 4:3. K Jestřábům se naopak vrací útočník Jan Káňa. A probudil se jiný snajpr: Cole Coskey, třetí nejproduktivnější hráč ligy (23+20). Po desetizápasovém suchu mu to zase pálí, proti Litoměřicím skóroval dvakrát. „Začal pracovat víc pro tým. Díky tomu si ho vážíme. Do šancí se dostává, je v klidu a góly dává. I když jeho práce není jen o nich,“ vypočítává Hübl.
Coskeymu jde k duhu, že na severu Čech zakořenil, našel si v Chomutově partnerku, s níž čeká narození potomka. V minulém ročníku těžil právě z umění Hübla s Lukešem, kteří kompenzovali Američanův menší zápal pro defenzivu. Loni Chomutovu vystřílel čtvrtfinále, letos (pravděpodobně) záchranu. Dostane laso z extraligy?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|44
|27
|3
|4
|10
|138:95
|91
|2
Jihlava
|44
|23
|6
|5
|10
|132:94
|86
|3
Kolín
|44
|24
|3
|6
|11
|118:91
|84
|4
Vsetín
|45
|17
|9
|5
|14
|128:110
|74
|5
Litoměřice
|44
|21
|3
|3
|17
|131:125
|72
|6
Tábor
|45
|15
|6
|7
|17
|115:122
|64
|7
Sokolov
|45
|13
|9
|5
|18
|115:132
|62
|8
Třebíč
|44
|14
|5
|8
|17
|103:119
|60
|9
Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|10
Chomutov
|46
|17
|1
|6
|22
|113:133
|59
|11
Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|12
Zlín
|45
|15
|3
|6
|21
|91:114
|57
|13
Frýdek-M.
|43
|14
|3
|6
|20
|104:115
|54
|14
Poruba 2011
|45
|13
|5
|3
|24
|124:141
|52
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup