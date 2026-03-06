Zlín na úvod play off Maxa ligy sestřelil béčko Pardubic, čtvrtfinále proti Slavii
Do čtvrtfinále první ligy postoupili hokejisté Zlína. Loňský finalista v předkole vyřadil Pardubice B 2:1 na zápasy, v rozhodujícím duelu v Chrudimi v pátek hosté vyhráli jednoznačně 5:1. V dalším kole play off se Zlín utká s vítězem základní části Slavií Praha.
Už po třech minutách sice dostal pardubický tým do vedení Daniel Herčík, ale pak se ve zlínském dresu prosadili stejní střelci jako ve středu, kdy moravský klub na svém ledě odvrátil hrozící vyřazení. Vyrovnal Lukáš Válek, druhý gól Beranů přidal ještě v první třetině Richard Jarůšek a další hokejista s dlouholetými zkušenostmi z nejvyšší soutěže Petr Holík pak využil přesilovku.
Zato Dynamo v závěrečném dějství tříminutovou početní výhodu promarnilo a udeřili naopak opět hosté. Zlínský postup pojistili Lukáš Heš a Bedřich Köhler, brankář Daniel Huf k němu pomohl 26 zásahy.