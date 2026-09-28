Mluvilo se o tom desítky let, teď se Opava dočkala: nový zimní stadion. Podívejte se
- Opavský hokejový klub HC Slezan se po více než třech letech vrátil na svůj domovský stadion slavnostním utkáním proti Valašskému Meziříčí.
Náročnou rekonstrukci za téměř 442,2 milionu korun bez DPH zkomplikovala nečekaná povodeň ze září 2024.
Zmodernizovaná aréna s kapacitou 2000 diváků nabízí nové šatny, posilovnu i tréninkové zázemí pro mládež a akce pro veřejnost.
Opavský hokej se po více než třech letech vrací na svůj domovský stadion. Zimní stadion v Opavě je oficiálně v provozu a zástupci HC Slezan Opava si po rozsáhlé rekonstrukci pochvalují především nové zázemí pro hráče a mládež. Slavnostní otevření vyvrcholilo domácím utkáním Slezanu proti HC Bobři Valašské Meziříčí. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný.
Mládežnické týmy Slezanu už v nové hale nějakou dobu trénují. „V rámci tréninků jsme v hale už od srpna a je to velký rozdíl. Na staré hale jsem sice netrénoval, ale nové zázemí je opravdu luxusní. Máme tady všechno, co potřebujeme, a je to jistě nesrovnatelné,“ uvedl trenér mládeže HC Slezan Opava Filip Jánošík.
O rekonstrukci se mluvilo desítky let
Podle jednatele klubu Dalibora Bárty je návrat do původního domácího prostředí důležitý nejen pro současné hráče, ale také pro další generace opavských hokejistů. „Na tuto chvíli čekalo několik generací hokejistů a fanoušků. O rekonstrukci zimního stadionu se mluvilo desítky let a dnes před námi stojí hotová aréna. Pro mě je důležité i to, že zůstala na původním místě. Právě tady se psala historie opavského bruslení a hokeje a právě tady může vznikat její další kapitola,“ řekl Bárta.
Rekonstrukce stadionu začala v květnu 2023. Město dokončenou stavbu převzalo na konci letošního června a v létě se areál připravoval na zahájení provozu. Zachována zůstala historická ocelová konstrukce a zastřešení, uvnitř ale vznikly nové tribuny, šatny, tréninkové prostory, tělocvična a posilovna. Modernizací prošly také technologie včetně chlazení ledové plochy.
Komplikace kvůli povodni
Nová aréna nabídne přibližně 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit také veřejnosti a pro kulturní a společenské akce.
Přestavba stadionu se neobešla bez komplikací. Stavbaři během prací narazili na konstrukce a technická řešení z minulosti, která nebyla zachycena v původní dokumentaci. Největší zásah však přišel při povodni v září 2024, kdy voda zaplavila rozestavěný areál. Odstraňování následků si vyžádalo další práce a ovlivnilo také termín dokončení.
Celkové náklady nakonec dosáhly téměř 442,2 milionu korun bez DPH. Národní sportovní agentura a Moravskoslezský kraj přispěly shodně 40 milionů korun. Na dokončenou rekonstrukci naváže ještě úprava přilehlého parkoviště a sousedního parčíku. Přibudou nové zpevněné plochy, veřejné osvětlení a zeleň, aby také okolí odpovídalo nové podobě celého areálu.