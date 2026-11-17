A postup je v Haie... Liberec znovu vyhořel v koncovce a v Lize mistrů končí
Evropská osmička top týmů se libereckým hokejistům zavřela, v Lize mistrů končí. Po úvodní porážce 2:4 na ledě Kölner Haie Bílí Tygři padli doma 3:4, zejména kvůli nezvládnuté první třetině. Nádech přišel ve druhé části, ale nestačilo to. Německý soubor, jenž nastoupil v plné palbě a byl skvěle podporovaný asi dvěma stovkami hlučných příznivců, s celkovým skóre 8:5 zkušeně proskočil do čtvrtfinále play off, kde narazí na lepšího ze švédské dvojice Frölunda-Växjö.
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Fyzický nedůraz, špatné přebírání hráčů, opakovaná oslabení a po dvaceti minutách svítilo na kostce 1:3. Přestože Severočeši snad nemohli začít lépe. Už po 81 sekundách se po buly náramně trefil Jaroslav Vlach. Chytli se diváci, už méně však domácí hráči při dalším dobývání. „Přesně tohle jsme chtěli, dostat se do vedení, bohužel jsme se poté dopustili několika chyb a zkušený soupeř to překlopil na svoji stranu,“ rekapituloval Vlach.
Zase ty šance...
Německé srovnání z první přesilovky ještě zrušila úspěšná trenérská výzva na ofsajd, jenže úleva na liberecké straně trvala pouhých 12 sekund – Kudrnovi hráči se před brankou rozestoupili a nechali Robina Presse pohodlně srovnat.
Další hrubka v defenzivě a celkově děravá obrana pustila hosty až do dvougólového náskoku. Rozdíl mezi zakončovacími schopnostmi obou týmů byl značný. Stejně jako v prvním duelu v Lanxess aréně. „Neproměňování šancí nás trápí po celou sezonu, oni v tomhle směru byli lepší a zkušenější,“ nemohl si Vlach nevšimnout.
Když na konci 38. minuty Adam Najman využil obrovského zaváhání Bradyho Austina, jenž nechal pod nohama puk v nabídce ke skórování, Tygři dorovnali na 3:3. V ten moment potřebovali propasírovat ještě dva kotouče do kolínské branky, aby se šlo do prodloužení. Což nebyla nereálná meta, protože jeden jediný vstřelený gól vám dodá obrovské sebevědomí, zatímco soupeře znervózní.
Nastal však opak, po necelé půlminutě Gregor MacLeod z levého křídla přelstil stahovačkou Radima Šimka, prostřelil i Petra Kváču, upravil na 3:4, v součtu navýšil na takřka nedosažitelných 5:8. „Ještě jsme tam měli nějaké šance, které jsme však nevyužili, a Kolín byl o ten kousek lepší,“ mrzelo Vlacha.
Sudí byli k soupeři shovívavější
Tygry trápil nedostatek přesilovek, první a zároveň poslední si vysloužili až ve 47. minutě a nevyužili ji. Také díky pohotovým zákrokům finského gólmana Janneho Juvonena, v sezoně 2025/26 Hokejisty roku v DEL.
Faktem zůstává, že sudí měli na německého oponenta lehce shovívavější metr. „Fauly byly na obou stranách,“ cítil Vlach během duelu. „Ale nechci se vymlouvat. Pravdou je, že jsme si pro fauly možná mohli víc jít,“ řekl správně.
Liberec tak pokračuje v lehce rozporuplné sezoně, na domácí scéně klopýtá o něco víc, než by si před startem ročníku byl ochoten připustit. Z osmé extraligové příčky mu schází sice jen pět bodů na třetí pozici, ale s hrou týmu jsou nezřídka spojené rozpaky.
Kolín odložil odchod kouče
Odchod z Champions League v první rundě vyřazovací fáze mu může uspořit energii a nakonec i finance, které by nyní vydal na leteckou přepravu do Švédska. „My jsme už před sezonou říkali, že Ligu mistrů bereme prestižně a vážně. Chtěli jsme jít dál, vyřazení nás mrzí. Nechci se bavit o tom, že teď uspoříme nějaké síly,“ dodal Vlach.
Postupující Kolín nad Rýnem, klub s ročním rozpočtem okolo 10 milionů eur (240 milionů korun), minimálně odložil propíraný odchod kouče Thomase Berglunda, jenž se ocitá pod velkou kritikou. Pozice trenéra šestého týmu DEL je po posledních ligových porážkách s Wolfsburgem a Schwenningerem velmi nejistá. Jeho protějšek Jiří Kudrna má sice pozici mnohem stabilnější, ovšem také on potřebuje v týmu řadu věcí zlepšit. Nedostatečnou koncovku zejména.