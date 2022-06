Fantazie, Procházka je šampionem UFC! Teixeiru uškrtil po krvavé bitvě

Neuvěřitelná jízda českého samuraje nekončí! Vyzyvatel Jiří Procházka se stal historicky prvním českým šampionem UFC, když na galavečeru UFC 275 v Singapuru uškrtil ostříleného Brazilce Glovera Teixeiru po neuvěřitelné bitvě, která vstoupí do dějin! Procházka přežil několik kritických chvil a vždy se dokázal vrátit zpátky do zápasu, který dospěl až do pátého kola. V něm pak v samotném závěru Teixeiru uškrtil rear naked choke. Sledujte v naší online reportáži reakce na zápas, přineseme i ohlasy přímo ze Singapuru.