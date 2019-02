Uzávěrka přestupů NHL ONLINE: Granlund odchází, dres mění i Stone | iSport.cz

15:10'

SPEKULACE - Dalšími na řadě by mohli být útočník Marcus Johansson z New Jersey a Kevin Hayes z New York Rangers. Posilu možná bude hledat i Dallas, který sice získal Matse Zuccarella, ale ten si ve včerejším utkání proti Chicagu zlomil ruku. Odejít by měl i bek Michael Del Zotto, kterého Anaheim teprve nedávno získal z Vancouveru.

Devils with the first move of the morning. Marcus Johansson will go today as well. New Jersey looking for a 2nd round pick. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 25. února 2019

Not surprising to hear Calgary and Nashville are also checking in on NYR’s Kevin Hayes. Stone, Simmonds, Hayes all moving targets for a number of clubs. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 25. února 2019

Perhaps related to the Zuccarello injury, but the Stars are working the phones today looking a several options. May not be done. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 25. února 2019