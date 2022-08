Největší boháči v NHL: přeplacení beci, tři Rusové i ostudná jednička

Kdo v NHL bere nejvíc peněz? • FOTO: Koláž isport.cz Vzduchem létají miliony. Před pár dny podepsal za osmimístnou částku s Calgary Jonathan Huberdeau. Do elitní desítky nejlépe placených hráčů pro ročník 2022/23 se však nedostal. Králem je trápící se útočník, jehož smlouvu experti v zámoří označují za aktuálně vůbec nejhorší v lize. Kdo vládne brankářům a kdo obráncům? A zařadí se očekávaným letním podpisem mezi tuhle smetánku boháčů taky David Pastrňák?

Dva Stanley Cupy, jedna Vezina Trophy, jedna Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off. Stručný výčet úspěchů Vasilevského. Obecně je vnímaný jako nejlepší brankář posledních sezon. Dlouhodobě si udržuje stabilní výkonnost, byť třeba podle úspěšnosti zákroků byl uplynulý ročník nejslabší od doby, co se usadil coby jednička v brance Lightning. Manažer Julien BriseBois stejně udělal tímhle podpisem mistrovský tah. Pokud se nestane něco neočekávaného, v týmu bude mít tohohle Rusa až do roku 2028.

Už před rokem, kdy mu dobíhal nováčkovský kontrakt, podepsal Fox s Rangers obří pakt na sedm let. V poslední sezoně jeho oprávněnost potvrdil. V 78 zápasech uhrál tenhle obránce 74 bodů! Zařadil se mezi nejlepší beky soutěže. „Zaplacením tohohle kluka nemohli Rangers udělat chybu. Na něm může stát obrana klubu dlouhé roky. Manažer Chris Drury zaslouží pochvalu, že to udělal za rozumnou gáži, výhodnou pro obě strany. Jde o nejlepšího obránce Rangers od dob Briana Leetche,“ vysekla poklonu Foxovi legenda žurnalistky Larry Brooks z New York Post.

Ještě v minulých letech se držel Doughty na čele nejhorších smluv NHL. V poslední sezoně si ale spravil reputaci. V žebříčku The Athletic dokonce vypadl z „elitní“ desítky kontraktů – propadáků. Zase začal bodovat, být jistotou, která dává obraně Kings klid. Přestal dělat boty, které plynuly z jeho ofenzivních choutek. Pak ho stoplo zranění. Smlouva na 88 milionů dolarů na osm let mu skončí až v roce 2027. Doufá, že v Los Angeles, které je z posledních let posíleno nadějnými talenty, zažije ještě nějaký úspěch.

Nurse je jistě kvalitní, nadprůměrný obránce. Ale gáže 12 milionů? Těžko. Dom Luszczyszyn z webu The Athletic ji označil jako pátou nejhorší smlouvu současné NHL. „Nurse je schopný odehrát spoustu minut, obstará i nějaké góly. Ale je skutečným obráncem číslo jedna? Ne. Schopnosti má, ale cena za ně je až příliš vysoká,“ napsal analytik. Přitom pokud patříte mezi fanoušky NHL fantasy, Nurse musíte milovat. Hity, zblokované střely, kanadské body. To všechno vám dodá. Reálný svět ale mluví oproti tomu virtuálnímu jinou řečí.

Pokud si někdo v NHL zaslouží svůj plat, pak je to tenhle rychlík z Alberty. McDavidovi je pořád teprve 25 roků. Už ale čtyřikrát vyhrál kanadské bodování ligy, třikrát ho sami hráči vybrali jako nejlepšího hokejistu soutěže, dvakrát dostal Hart Trophy. Odehrál 487 zápasů, nasbíral v nich neskutečných 697 bodů! Jedna trofej mu však ve sbírce přesto chybí. Stanley Cup. Rok co rok v Edmontonu věří, že budou lepší. Postupem času se opravdu zlepšují, letos došli Oilers do třetího kola play off. Avšak chtějí dál. S kým jiným než s hvězdným CMD by se jim to mělo povést.

Ne, ne, ne. Jedna ze smluv, která se vedení Sharks nepovedla, a které jim v obraně na mnoho let svázala nohy k sobě. Rozvázat uzel se pořád nedaří. V San Jose doufali, že Karlsson naváže na své skvělé roky v Ottawě, kde tým ofenzivně táhl. Atakoval metu dvaceti branek, dvakrát ji dokonce pokořil. V Kalifornii se v minulé sezoně poprvé dostal alespoň na deset tref. Tým je navíc v přestavbě, nedá se očekávat, že by atakoval play off. Do průměrnosti spolu s tím padá i jindy hvězdný bek.

Smlouva na sedm let za rovných sedmdesát milionů dolarů. Pro dvojnásobného držitele Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL opodstatněná výplata. Poslední sezona se mu v ambiciózním týmu Floridy povedla, předchozí dvě však tak dobré nebyly. „Bobsovy“ výkony byly nevyrovnané. Po jednom skvělém galapředstavení přišly dva propadáky. A pořád dokola. Teď se čeká, že na něj bude výkonností tlačit mladý brankářský talent Spencer Knight. Ukáže Bobrovskij, proč je nejlépe placeným gólmanem NHL?

Průměr 1,3 kanadského bodu na utkání, k tomu nominace na nejlépe bránícího útočníka celé NHL. Barkov patří mezi nejkomplexnější hráče soutěže. „Na Floridu se strašně těším! Už kvůli Sašovi. Hodně jsem toho o něm slyšel, působí na mě jako skvělý lídr a top kapitán v lize. Třeba toho tolik nenamluví, ale co vím, ve všem jde ostatním příkladem,“ rozpovídala se o Barkovovi nová posila Panthers Matthew Tkachuk. Fin prožil povedenou sezonu, teď doufá, že ta další bude ještě lepší i z pohledu týmového úspěchu.

Pan přihrávka. Jen tři hráči měli v základní části více asistencí. Panarin patří k nejelegantnějším hráčům současné NHL, skvěle čte hru. Po sezoně se přesto nevyhnul kritice. Dva zdroje webu The Athletic uvedly, že generální manažer Rangers Chris Drury byl nespokojený s přínosem Panarina v letošním play off. V tom Rus posbíral 16 bodů ve dvaceti duelech. „Jen drby, ničím nepodložené fámy. Já z první ruky nic takového od nikoho neslyšel,“ odsekl Panarin, když byl na věc dotázán. V následující sezoně bude brát stejně jako v té minulé obří balík o objemu 12,5 milionu dolarů.