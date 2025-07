Velký sen i rodinná pouta. Proč Sparta nemohla ubrzdit odchod Heerkense?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Vstoupit do diskuse ( 3 )

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Jsou chvíle, kdy je i velké fotbalové jméno v koncích. Sparta to zažila v minulé sezoně, v menším v posledních týdnech, kdy se jednalo o přesunu mladého gólmana Joeriho Heerkense do Ajaxu. Tohle nešlo ubrzdit, zastavit. Škody či nedorozumění by byly příliš velké… Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>