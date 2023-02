NHL ONLINE: Florida hostí Tampu. V akci Faksa, Chytil nebo Vejmelka

Dva hlavní hrdinové New Jersey: hlavní hvězda zápasu Vítek Vaněček a autor vítězné branky v prodloužení Jack Hughes • Reuters

Zápasový kolotoč NHL se po All Stars víkendu opět roztáčí na plné obrátky. V noci bude k vidění sedm duelů. Florida s Radkem Gudasem hostí Tampu. New York Rangers vyzvou Calgary a Dallas poměř síly s Anaheimem. Do akce jde i Arizona proti Minnesotě. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSport.cz.