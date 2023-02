Gólmani si zachytají víc, než uvádí statistiky. Vejmelka králem pod palbou

Jak je to se zákroky brankářů v NHL? • koláž iSport.cz

Sledovat brankáře v ostré akci je mnohdy zábavnější podívaná než rozpustilé soutěže při All-Star Game NHL. Karel Vejmelka patří mezi nejvíc zapřažené gólmany ligy. V brance Arizony se má beztak co ohánět, údaje o počtech střel směřujících na jeho branku přitom neobsáhnou zdaleka všechno, co při zápasech podstupuje a čeho si kolikrát nevšimnete. Ve skutečnosti totiž čelí víc než dvojnásobku střel, než uvádějí čísla v přehledech statistik. On, jako všichni maskovaní muži.