NHL ONLINE: Český boj v Torontu! Ve hře Rousek, Jiříček, Zohorna i Smejkal

Hned deset zápasů si NHL přichystala v noci ze čtvrtka na pátek. Největší české hvězdy tentokrát scházejí, o krajany přesto není nouze. Jiří Smejkal vyrazil spolu s Ottawou na horký led Tampy Bay. V Torontu se pouští David Kämpf do souboje s Ondřejem Palátem, který kouše jistotu nepostupu do play off. Zabojovat o něj mohou ještě další týmy, například Pittsburgh s útočníkem Radimem Zohornou. Hrají i Lukáš Rousek (Buffalo), David Jiříček (Columbus), Radek Faksa (Dallas) nebo Filip Zadina s Janem Ruttou (San Jose). Do brankoviště Kings by mohl vplout David Rittich. Sledujte ONLINE přenosy ze všech zápasů na iSport.cz.