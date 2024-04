Koho budou mít Slováci na MS v Česku z NHL? Největší hvězda s účastí počítá

Seznam slovenských hokejistů z NHL, kteří by se mohli představit na mistrovství světa v Praze a Ostravě, se rozrůstá. Nejčerstvěji je k dispozici obránce Šimon Nemec, jelikož New Jersey definitivně ztratilo šanci na postup do bojů o Stanley Cup. Z jedenácti slovenských hráčů, kteří v aktuální sezoně do elitní zámořské soutěže naskočili, má účast v play off jistou pouze obránce Erik Černák z Tampy. Bojuje o ni další zkušený bek Martin Fehérváry s Washingtonem. Juraj Slafkovský, nejzářivější slovenská hvězda současnosti, s účastí na šampionátu počítá.

„Dokud hráčům probíhá sezona, nemůžeme je oficiálně oslovovat, ale nějaké informace se k nám pochopitelně dostávají,“ říkal slovenským novinářům asistent trenéra Peter Frühauf. „Situaci sledujeme, každého oslovíme, až mu skončí sezona.“

Na reprezentačním seznamu jsou zatím útočníci Juraj Slafkovský (Montreal), Tomáš Tatar (Seattle) a Martin Pospíšil (Calgary). V úterý přibyl obránce Šimon Nemec, který s New Jersey definitivně ztratil šanci na play off. Mohl by si jej stáhnout farmářský tým do AHL, kde šikovný bek rozjížděl sezonu, ale Utica Comets nemá pro Calder Cup velké ambice.

Slováci v aktuální sezoně NHL Jméno Pozice Klub Zápasy Body (góly + asistence) Juraj Slafkovský útočník Montreal 78 48 (19+29) Tomáš Tatar útočník Seattle 67 22 (8+14) Martin Pospíšil útočník Calgary 58 20 (8+12) Šimon Nemec obránce New Jersey 57 19 (3+16) Martin Fehérváry obránce Washington 62 16 (3+13) Erik Černák obránce Tampa 65 12 (1+11) Adam Ružička útočník Arizona 42 9 (3+6) Miloš Kelemen útočník Arizona 10 1 (0+1) Patrik Koch obránce Arizona 1 0 Marián Studenič útočník Seattle 2 0 Pavol Regenda útočník Anaheim 5 0

V AHL: Martin Chromiak, Adam Sýkora, Jakub Demek, Samuel Kňažko, Maxim Čajkovič a Filip Mešár.

Čerstvě dvacetiletý Juraj Slafkovský, jednička draftu 2022 a současně také nejproduktivnější Slovák v NHL (78 zápasů, 19+29), je rozhodnutý do Ostravy přijet. Slovensko tam bude rozjíždět základní skupinu mistrovství světa. „Je to blízko, může dorazit celá rodina, bylo by to super,“ říkal Slafkovský nedávno pro sport.sk „Když budu zdravý, budu tam na sto procent!“

Reprezentovat chce i důrazný Martin Pospíšil z Calgary. Přestože s jeho starším bratrem Kristiánem z Komety Brno trenér Craig Ramsay nepočítá. „Jsme v kontaktu s Miro Šatanem (generální manažer národního týmu) a budeme to řešit po sezoně,“ řekl Pospíšil pro slovenský Šport. „Probíral jsem to i s Martinem Fehérvárym, Jurajem Slafkovským i Šimonem Nemcem. Že bychom mohli dát dohromady dobrou partu, když budeme všichni volní.“

V aktuální sezoně do NHL naskočilo jedenáct slovenských hráčů. Dalších šest jich působí na farmách v AHL. Vedení národního týmu a svazu zatím nedalo jasnou odpověď na to, jestli do přípravy zapojí i hráče z ruské KHL. „Odpověď na tuhle otázku bude známá v nejbližších dnech,“ řekl k tomu pouze Frühauf.