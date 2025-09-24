Blümel poprvé skóroval za Boston. V přípravě se trefil i Jiříček, čisté konto Dobeše
Matěj Blümel pomohl v přípravě na NHL jednou brankou k výhře Bostonu nad New York Rangers 5:4 v prodloužení. David Jiříček také skóroval, ale Minnesota prohrála na ledě Dallasu 2:3 v prodloužení. Brankář Jakub Dobeš za 31 minut proti Philadelphii neinkasoval a Montreal vyhrál 4:2. Ondřej Palát přispěl asistencí k vysoké výhře New Jersey nad Islanders 6:2.
Pětadvacetiletý Blümel otevřel gólový účet utkání v Madison Square Garden v čase 8:30, když ho před brankou našel osamoceného Casey Mittelstadt. Český útočník už měl jednoduchou práci, aby se poprvé střelecky prosadil v barvách Bostonu od přestupu z Dallasu. V zápase byl i jinak hodně vidět, branku Rangers ohrozil celkem pětkrát, což z něj udělalo nejaktivnějšího střelce Bruins společně s obráncem Jonathanem Aspirotem.
Za tým z New Yorku nastoupili dva Češi: navrátilec do zámořské ligy Andrej Šustr a dvaadvacetiletý Jaroslav Chmelař. Oba vyšli bodově naprázdno a zapsali po jedné střele.
Jiříček úřadoval v přesilové hře v první třetině. V 10. minutě vyslal puk od modré čáry bez přípravy a propálil vše, co mu stálo v cestě, včetně domácího brankáře Jakea Oettingera. Vysoký obránce si nakonec ze zápasu odnesl hodnocení minus jedna za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech, čtyři střely na branku a dva zblokované pokusy.
Dobeš proti Philadelphii odchytal první půlku utkání a z devíti střel neinkasoval. Poté ho vystřídal nový finský spoluhráč Kaapo Kahkonen, jenž dostal dvě branky. Kahkonen přišel před sezonou do Montrealu z Floridy.
Palát se asistencí podepsal pod vítězný gól Devils. V 30. minutě přenesl od levého mantinelu hru na druhou stranu kluziště, kde číhal osamocený Connor Brown a poslal New Jersey do vedení nad Islanders 3:1.
Článek pokračuje pod příspěvkem
Mistr posledního ročníku české extraligy s Kometou Brno brankář Michal Postava se premiéry v přípravě zatím nedočkal. Výhru Detroitu nad Chicagem 3:2 sledoval jen z lavičky. Útočník Ondřej Becher zaznamenal za Detroit tři střely na branku a 11 odehraných minut.
Špatný start do přípravy zažil Tomáš Hertl z Vegas. Jeho mužstvo podlehlo před vlastními diváky Los Angeles 1:3. Odchovanec pražské Slavie vyšel z utkání bodově naprázdno, s bilancí -2 v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech a čtyřmi střelami na branku.
První start v přípravě na novou sezonu NHL si připsal také urostlý útočník Adam Klapka z Calgary. Jeho tým vyzrál mezi domácími mantinely na Seattle 4:1. Klapka zapsal čtyři srážky a nasbíral 14 trestných minut za bitku s finským obráncem Villem Ottavainenem.
Tomáš Hamara odehrál za Ottawu při výhře na ledě Toronta 3:2 v prodloužení přes 18 minut. Třikrát vystřelil na branku, tři střely zblokoval.
Columbus nestačil na domácí Buffalo 1:2. U porážky byl i obránce Stanislav Svozil, jenž měl hodnocení minus jedna. Odehrál téměř 14 minut.
Přípravné zápasy před NHL:
Buffalo - Columbus 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: 38. Thompson, 52. Zucker - 29. Wood.
Detroit - Chicago 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 15. Mazur, 25. Danielson, 53. Finnie - 23. Bedard, 47. Kaiser.
Montreal - Philadelphia 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky: 1. Caufield, 10. Florian Xhekaj, 37. Suzuki, 60. Arber Xhekaj - 32. Richard, 38. Tippett. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 30:57 minut, z 9 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent.
New Jersey - NY Islanders 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Branky: 14. Hamilton, 21. Hischier, 30. Brown (Palát), 31. Mercer, 45. Edwards, 47. Dadonov - 16. Heineman, 51. Ritchie.
NY Rangers - Boston 4:5 v prodl. (1:1, 3:0, 0:3 - 0:1)
Branky: 10. Fix-Wolansky, 24. Perreault, 30. Carrick, 32. Gavrikov - 48. a 52. Eyssimont, 9. Blümel, 59. Chusnutdinov, 64. Zadorov
Toronto - Ottawa 2:3 v prodl. (2:0, 0:0, 0:2 - 0:1)
Branky: 5. Matthews, 19. McMann - 58. a 61. Pinto, 48. Zetterlund.
Dallas - Minnesota 3:2 v prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Branky: 41. Rantanen, 44. J. Robertson, 62. Seguin - 10. D. Jiříček, 48. Gleason.
Nashville - Tampa Bay 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)
Branky: 23. a 25. Martin - 50. S. O'Reilly, 58. Pelletier, rozh. náj. Katchouk.
Winnipeg - Edmonton 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky: 36. Miller, 59. Barlow - 28. Q. Hutson, 38. Howard, 52. Emberson.
Calgary - Seattle 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky: 8. Šarangovič, 24. Kerins, 41. Coronato, 58. Morton - 10. Stephens.
Vegas - Los Angeles 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky: 49. Kmec - 6. Ward, 48. Malott, 59. Moore.