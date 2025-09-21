Faksa sklidil velké ovace. Krvavý návrat do Dallasu. Řekne si o místo na olympiádě?
Vítej zpátky, Radku! Úvodní přípravné zápasy v NHL se povětšinou proměňují v přehlídku mladých nadějí s budoucností v hlavních týmech. Hned první klání letošní předsezonní fáze mezi Dallasem a St. Louis v noci na neděli však mělo ještě jeden zvučný přesah. Do amerického domova se vrátil Čech Radek Faksa. „Hezké uvítání, cítil jsem podporu fanoušků. Dodali mi sebedůvěru,“ vyjádřil se po comebacku s vítězstvím 2:1 v nájezdech jednatřicetiletý útočník Stars.
Proslulý hlasatel Jeff Kovarsky si téměř vykřičel hlasivky. Záhy ho následovali fanoušci zelenobílých. „Přivítejte vracejícího se Radka Faksu!“ neslo se arénou American Airlines Center, než zazněl ohlušující aplaus.
Rodák z Vítkova se mezi své přestěhoval po roční odbočce paradoxně právě do St. Louis, proti němuž Dallas o víkendu nastoupil. Jestli měl ovšem poctivý centr obavy, jak příznivci Stars jeho předchozí odchod přijali, první duel pochybnosti rozprášil. Majitel nového tříletého kontraktu na dva miliony dolarů ročně se dočkal mohutných ovací.
I on se může v zástupu kvalitních českých centrů ocitnout ve vážných úvahách reprezentačního trenéra Radima Rulíka směrem k blížící se únorové olympiádě. Na roli ve čtvrté formaci je navyklý, v předchozích sezonách ji příkladně plnil v nejlepší lize světa, navíc dokáže naskočit jako křídelník. Pakliže Faksa zvládne načasovat momentální formu, může si otevřít dveře na akci mimořádného formátu a rozměru.
Na podobné úvahy je nicméně příliš brzo. Aktuálně se musí hlavně soustředit, aby při jubilejní desáté sezoně mezi Stars zapadl stejně jako v minulosti. Při úvodním zápase oplýval někdejší šampion AHL skvělou náladou, hned v páté minutě si při skrumáži před vlastním brankářem s úsměvem popovídal s nedávným parťákem ze St. Louis Nathanem Walkerem, což zachytily také televizní kamery.
Radek Faksa v Dallasu
Sezona
Zápasy
Body (góly + asistence)
2015/16
45
12 (5+7)
2016/17
80
33 (12+21)
2017/18
79
33 (17+16)
2018/19
81
30 (15+15)
2019/20
66
20 (11+9)
2020/21
55
14 (6+8)
2021/22
77
19 (5+14)
2022/23
81
20 (11+9)
2023/24
74
19 (7+12)
CELKEM
638
200 (89+111)
PLAY OFF
79
20 (9+11)
Čech ve vstupním utkání utrpěl drobné krvavé zranění pod okem – žádný velký problém. „Stalo se to hned při druhém střídání. Byl jsem v rohu, ani nevím, co se přesně přihodilo. Všiml jsem si krve na mém hledí, a hned si říkám: To snad ne, tak brzy? Po dlouhé letní přípravě hrajete první zápas a okamžitě přijdete k tržné ráně,“ popisoval Faksa s nadhledem.
Ve vesměs neokoukané sestavě Stars patřil vlastně k matadorům. „První zápasy jsou po tvrdých trénincích s týmem vždycky specifické, nohy vás tolik neposlouchají. Prostě se snažíte makat a tlačit. Můžete trénovat, jak chcete, stejně si v prvních zápasech pokaždé zvykáte na rychlost hry. Budeme se cítit líp a líp,“ věřil Faksa, který měl proti sobě devatenáctiletého krajana Adama Jecha.
Ani jeden z nich se v gólově hubeném zápase bodově neprosadil. V nájezdech dostal důvěru slovenský útočník Blues Dalibor Dvorský, ale svůj pokus neproměnil. Stejně jako zkušenější z Čechů strávil na ledě přes 18 minut.
V týmu ze státu Texas dosud Faksa odehrál 638 zápasů základní části, stihl v nich rovných 200 bodů (89+111). Dalších 79 startů pak přidal v bojích o Stanley Cup, jehož zisku byl nejblíže v „covidovém“ play off 2020, Dallas ovšem nestačil na tehdejšího hegemona z Tampy Bay. Celková produkce českého útočníka Stars ve vyřazovací fázi činila 9+11.
Výborně mu vyšel vstup i v uplynulém play off za St. Louis. V rozhodující partii prvního kola proti silně favorizovanému Winnipegu Faksa dokonce vsítil branku na 3:1, ale Jets tři sekundy před koncem duel srovnali a v prodloužení rozsekli sérii ve vlastní prospěch.
Očima Radka Faksy
„Byl jsem až v šoku! Dallas jsem vůbec nečekal. Moc často se nestává, že by se člověk vracel po roce. Zvlášť, když tam byl předtím tak dlouho. Říkal jsem to i rodině. Všichni tvrdili, že možná Dallas. Ale myslel jsem, že to je asi taková šance jako vyhrát v loterii. Vždycky jsem volil raději jistotu než jít do nějakého rizika. Nabídku na tři roky jsem měl i z jiného týmu. Ale už mám dvě děti, ve městě to známe a hlavně je tam šance na Stanley Cup. Stars mají výborné mužstvo a z toho důvodu jsem si je vybral, přestože jsem měl o chloupek lepší nabídku odjinud. Určitě to bude jednodušší, protože už v Dallasu známe nějaké lidi. Když jsme všechno vystěhovali, nepočítali jsme, že se vrátíme. Ale už víme, co a jak, město známe velmi dobře. Oficiálních nabídek bylo tak čtyři, pět, co mi řekl agent. Zajímaly se i další týmy. Ale nevím, jak moc vážný byl jejich zájem.“
Pohled Patrika Czepiece
Vracet se, nebo ne?
Aby se podobného uvítání v přípravě dočkal přespolní hráč, to už by muselo být eso. Jenže Radek Faksa se vrátil domů. A vlastně jako král. V NHL vystupuje v relativně vedlejší roli, jenže Dallas ho zbožňuje právě proto. Ví, co od něj čekat. A stejné je to z opačné strany. Čech zná prostředí, zázemí, spoluhráče, novináře, město a vůbec všechno. To mu dává ideální podmínky, aby se mohl soustředit na hokej, plnil očekávání, která se týkají jeho specifické úlohy dříče. Jenže někdy taková pozice svádí ke zpohodlnění, podcenění nastávající situace. Faksa je dost ostřílený borec, s pracovní morálkou a nastavením nemíval problémy. Až čas ovšem ukáže, jak moc se comeback (ne)vyplatil.