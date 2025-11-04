Češi v NHL očima dat: Dostál nejlepší v lize, málokdo brání hůř než Jiříček
Do začátku ZOH zbývá už necelých sto dní. Realizační tým české hokejové reprezentace bedlivě sleduje výkony hráčů v NHL, kteří by měli patřit mezi tahouny. Trenér brankářů Ondřej Pavelec může být nadmíru spokojený – čeští gólmani jsou totiž ve fantastické formě. Problém však nastává v obraně, kde se daří pouze Filipu Hronkovi. Přehled útočníku přinese web iSport v následujících dnech.
Jakub Dobeš (B, Montreal Canadiens)
Čtyřiadvacetiletý brankář zažívá vynikající start do sezony. Dobeš odchytal šest utkání a ve všech si připsal výhru. Jednoznačně přechytává kolegu Sama Montembeaulta a pomalu, ale jistě si říká o post týmové jedničky.
Chycené góly oproti očekávání: +8,2 (4. místo v NHL)
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Lukáš Dostál (B, Anaheim Ducks)
Ducks pod novým trenérem Joelem Quennevillem vzkvétají. A přestože preferují ofenzivní hokej, Dostál s tím nemá problém. Zasáhl už do devíti utkání a pochytal přes 11 gólů navíc, což je nejlepší hodnota v celé NHL. Skvělé zprávy pro českou reprezentaci.
*Nominaci na ZOH má jistou.
Chycené góly oproti očekávání: +11,1 (1. místo v NHL)
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Petr Mrázek (B, Anaheim Ducks)
Zatímco Dostálovi se daří, Mrázkovi sezona začala špatně. Třiatřicetiletý gólman dostal příležitost ve dvou zápasech a inkasoval 11 gólů. Horší start si zkušený český gólman snad ani nemohl přát.
Chycené góly oproti očekávání: -3,7 (62. místo v NHL)
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
David Rittich (B, New York Islanders)
Před sezonou se jeho šance na ZOH nezdály vysoké, ale Rittich zažívá jeden z nejlepších vstupů do sezony v kariéře. Dostal příležitost ve čtyřech zápasech a zatím přechytává i Ilju Sorokina.
Chycené góly oproti očekávání: +4,8 (12. místo v NHL)
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Vítek Vaněček (B, Utah Mammoth)
Tři zápasy, šest inkasovaných gólů a jeden chycený gól nad očekávání na utkání. Také Vaněček má parádní start sezony, i když brankoviště Mammoth patří jeho parťákovi Karlu Vejmelkovi.
Chycené góly oproti očekávání: +3,0 (20. místo v NHL)
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Karel Vejmelka (B, Utah Mammoth)
Vejmelka zahájil sezonu výborně, i když poslední zápasy mu příliš nevyšly. Přesto si drží pozitivní hodnoty mezi sedmdesáti brankáři, kteří odchytali alespoň dvě utkání.
Chycené góly oproti očekávání: +2,5 (23. místo v NHL)
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Daniel Vladař (B, Philadelphia Flyers)
V létě podepsal dvouletý kontrakt s Flyers s vírou, že se prosadí jako jednička. A zadařilo se – přechytal Samuela Erssona a momentálně plní roli hlavního gólmana Philadelphie. Zaslouženě.
Chycené góly oproti očekávání: +4,2 (15. místo v NHL)
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Radko Gudas (O, Anaheim Ducks)
Kapitán Ducks vstoupil do posledního roku své smlouvy. Sezona mu ale nezačala šťastně – v sedmém utkání se zranil a od té doby nenastoupil. Navíc se ještě zcela nesžil s novým systémem Johna Quennevillea.
*Nominaci na ZOH má jistou.
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Filip Hronek (O, Vancouver Canucks)
Během zranění Quinna Hughese převzal roli obránce číslo jedna a svými výkony držel Vancouver. Totéž se od něj bude očekávat i v národním týmu. V aktuální sezoně je Hronek jediným zdravým a stabilně hrajícím českým obráncem v NHL.
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
David Jiříček (O, Minnesota Wild)
Wild v minulé sezoně obětovali za českého talentovaného beka vysokou cenu, aby ho přivedli z Columbusu. V aktuální sezoně Jiříček nastoupil do devíti utkání, ale zatím nebodoval a jeho defenzivní hra má rezervy.
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U obránců jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). U brankářů se hodnotí „chycené góly oproti očekávání“, u hráčů 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.