Předplatné

Slovák nevzal Pardubice a šokoval po návratu do NHL. Čekal 625 dnů: Vyplatilo se

Video placeholder
SESTŘIH: San Jose - Utah 6:3. Drtivá výhra Sharks, při comebacku se trefil i Regenda • Zdroj: NHL.com
Pavol Regenda (vpravo) míří z Anaheimu do San Jose
Slovenští hokejisté bez ztráty bodu uspěli v olympijské kvalifikaci
Slovenský útočník Pavol Regenda si připsal první gól v NHL
Slovenské překvapení před novou sezonou NHL? Rozhodně útočník Pavol Regenda, který si vysloužil místo v hlavním týmu Anaheimu
Slovenský útočník Pavol Regenda, který měl původně hrát za Mladou Boleslav, začne sezonu v dresu Anaheimu
Pavol Regenda nakonec neposílí Mladou Boleslav, míří do NHL
8
Fotogalerie
Patrik Czepiec
NHL
Začít diskusi (0)

Když naskočil mezi nejlepšími naposledy, čeští hokejisté ještě nebyli sedminásobnými mistry světa a Florida měla před sebou oba výšlapy ke Stanley Cupu. Slovenský útočník San Jose Pavol Regenda se v posledních měsících prodíral farmářskou AHL. S vírou, že až nastane správný čas, využije svoji šanci. Lákadla z Česka i Evropy měl, přesto ještě zkusil vydržet. V noci na úterý při comebacku mezi elitu udeřil gólově a překvapil pobytem na druhé přesilovce Sharks při výhře 6:3 nad Utahem.

Nebyl to večer českých gólmanů ve službách Utahu. Jednička Karel Vejmelka vystřídal po necelých 13 minutách, když propustil tři z devíti pokusů. O něco úspěšnější byl v pokračování utkání náhradník Vítek Vaněček, ale porážku 3:6 proti bývalým spoluhráčům z předchozí sezony odvrátit nedokázal.

To nic nemění na tom, že Regendova teč v početní převaze při gólu na 2:0 by byla těžko polapitelná pro jakéhokoliv brankáře. Slovák usměrnil ránu Philippa Kurasheva, otřel se o kotouč a zvedl ho přímo pod horní tyčku. Vejmelka už nemohl zareagovat.

Regenda dostal důvěru ve zvýhodněné situaci, přestože za San Jose teprve debutoval. „Bavili jsme se o tom s trenéry, že jsem dobrý v předbrankovém prostoru. Proto mě na přesilovku postavili. A vyplatilo se,“ pousmál se slovenský střelec, který v neděli oslaví 26. narozeniny.

Východní sousedé si zvykli, že Regenda svou neúnavnou pílí přepisuje zavedené pořádky. Byl teprve sedmým hráčem, který z domácí extraligy vyskočil rovnou ke smlouvě v NHL. Před třemi lety takto podepsal kontrakt s Anaheimem, čímž ostrouhala Mladá Boleslav, tehdy již dohodnutá na spolupráci s urostlým forvardem.

Ten má nyní na kontě další méně obvyklý skalp. Trefou za San Jose navázal na krajany Miroslava Zálešáka a Michala Handzuše, kteří jako dosud jediní rodáci zpod Tater skórovali v dresu se žralokem na prsou.

Vydržet bezmála dva roky ve vysoce produktivním věku „pouze“ v AHL zasluhuje respekt. Po lednovém přestupu z Anaheimu do San Jose podepsal Regenda coby majitel bronzu z olympiády v Pekingu u Sharks jen dvoucestný kontrakt. Lepší podmínky mu organizace zkrátka nedokázala nabídnout. Přesto šikovný křídelník, který za záložní celek San Jose Barracuda v 19 duelech posbíral 7 bodů (3+4), možná poslední laso z nejlepší ligy světa bez váhání čapnul.

Mohl si přitom vybrat i cestu většího komfortu. Není tajemstvím, že v minulém ročníku Regendu lanařily Pardubice, spolupráce se v hokejovém prostředí pomalu brala za hotovou věc. Od tohoto ročníku měl hokejista původem z Michalovců pomáhat Dynamu v cestě za vysněným titulem. V červenci se nicméně rozhodnul jinak.

San Jose ho při premiéře v hlavním týmu využilo na 12 minut a 32 sekund. „V AHL hraje dobře, zvládá souboje, skvěle využívá tělo. Tohle přesně potřebujeme. Máme hráče, kteří dávají góly, ale chybí nám někdo velký před branku,“ popisoval využití nového muže hlavní trenér Ryan Warsofsky.

Regenda stihl třikrát přesně vypálit, rozdal rovněž dva hity. A hlavně ze čtvrté formace přispěl ke třináctému vítězství Sharks v sezoně. S aktuálně druhým mužem bodování Macklinem Celebrinim, který v 19 letech prokazuje bilanci 14+26 a proti Utahu přidal tři asistence, se otloukánek uplynulých dvou základních částí drží nečekaně vysoko.

„Myslím, že jsme v zápase měli možná nejvyšší intenzitu z celého ročníku. Stupňovali jsme tempo a vytvářeli hru,“ těšilo trenéra Warsofského. „Máme více způsobů, jak dokážeme zvítězit. Bylo fajn, že jsme tentokrát nastříleli šest gólů,“ přidal čtyřbodový Tyler Toffoli (2+2).

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Carolina251152786:7034
3Devils261061983:7933
4Washington261412988:6932
5Pittsburgh251215779:7131
6Flyers25773874:7231
7Boston279601283:8630
8Islanders269431076:7729
9Montreal24853882:8729
10Columbus26755978:8529
11Rangers2710321272:7128
12Ottawa25844979:8428
13Detroit269421177:8928
14Buffalo268341181:8726
15Florida2411111175:7725
16Toronto257431185:8925
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas261434593:7138
    3Anaheim261061996:8433
    4Minnesota26865777:7233
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7San Jose277631180:8729
    8Seattle Kraken24746759:6628
    9Chicago251015980:7327
    10Utah279331280:8327
    11Edmonton266551081:9527
    12Winnipeg2511201277:7526
    13St. Louis279071169:9525
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary277241465:8222
    16Nashville256241364:9220

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů