Slovák nevzal Pardubice a šokoval po návratu do NHL. Čekal 625 dnů: Vyplatilo se
Když naskočil mezi nejlepšími naposledy, čeští hokejisté ještě nebyli sedminásobnými mistry světa a Florida měla před sebou oba výšlapy ke Stanley Cupu. Slovenský útočník San Jose Pavol Regenda se v posledních měsících prodíral farmářskou AHL. S vírou, že až nastane správný čas, využije svoji šanci. Lákadla z Česka i Evropy měl, přesto ještě zkusil vydržet. V noci na úterý při comebacku mezi elitu udeřil gólově a překvapil pobytem na druhé přesilovce Sharks při výhře 6:3 nad Utahem.
Nebyl to večer českých gólmanů ve službách Utahu. Jednička Karel Vejmelka vystřídal po necelých 13 minutách, když propustil tři z devíti pokusů. O něco úspěšnější byl v pokračování utkání náhradník Vítek Vaněček, ale porážku 3:6 proti bývalým spoluhráčům z předchozí sezony odvrátit nedokázal.
To nic nemění na tom, že Regendova teč v početní převaze při gólu na 2:0 by byla těžko polapitelná pro jakéhokoliv brankáře. Slovák usměrnil ránu Philippa Kurasheva, otřel se o kotouč a zvedl ho přímo pod horní tyčku. Vejmelka už nemohl zareagovat.
Regenda dostal důvěru ve zvýhodněné situaci, přestože za San Jose teprve debutoval. „Bavili jsme se o tom s trenéry, že jsem dobrý v předbrankovém prostoru. Proto mě na přesilovku postavili. A vyplatilo se,“ pousmál se slovenský střelec, který v neděli oslaví 26. narozeniny.
Východní sousedé si zvykli, že Regenda svou neúnavnou pílí přepisuje zavedené pořádky. Byl teprve sedmým hráčem, který z domácí extraligy vyskočil rovnou ke smlouvě v NHL. Před třemi lety takto podepsal kontrakt s Anaheimem, čímž ostrouhala Mladá Boleslav, tehdy již dohodnutá na spolupráci s urostlým forvardem.
Ten má nyní na kontě další méně obvyklý skalp. Trefou za San Jose navázal na krajany Miroslava Zálešáka a Michala Handzuše, kteří jako dosud jediní rodáci zpod Tater skórovali v dresu se žralokem na prsou.
Vydržet bezmála dva roky ve vysoce produktivním věku „pouze“ v AHL zasluhuje respekt. Po lednovém přestupu z Anaheimu do San Jose podepsal Regenda coby majitel bronzu z olympiády v Pekingu u Sharks jen dvoucestný kontrakt. Lepší podmínky mu organizace zkrátka nedokázala nabídnout. Přesto šikovný křídelník, který za záložní celek San Jose Barracuda v 19 duelech posbíral 7 bodů (3+4), možná poslední laso z nejlepší ligy světa bez váhání čapnul.
Mohl si přitom vybrat i cestu většího komfortu. Není tajemstvím, že v minulém ročníku Regendu lanařily Pardubice, spolupráce se v hokejovém prostředí pomalu brala za hotovou věc. Od tohoto ročníku měl hokejista původem z Michalovců pomáhat Dynamu v cestě za vysněným titulem. V červenci se nicméně rozhodnul jinak.
San Jose ho při premiéře v hlavním týmu využilo na 12 minut a 32 sekund. „V AHL hraje dobře, zvládá souboje, skvěle využívá tělo. Tohle přesně potřebujeme. Máme hráče, kteří dávají góly, ale chybí nám někdo velký před branku,“ popisoval využití nového muže hlavní trenér Ryan Warsofsky.
Regenda stihl třikrát přesně vypálit, rozdal rovněž dva hity. A hlavně ze čtvrté formace přispěl ke třináctému vítězství Sharks v sezoně. S aktuálně druhým mužem bodování Macklinem Celebrinim, který v 19 letech prokazuje bilanci 14+26 a proti Utahu přidal tři asistence, se otloukánek uplynulých dvou základních částí drží nečekaně vysoko.
„Myslím, že jsme v zápase měli možná nejvyšší intenzitu z celého ročníku. Stupňovali jsme tempo a vytvářeli hru,“ těšilo trenéra Warsofského. „Máme více způsobů, jak dokážeme zvítězit. Bylo fajn, že jsme tentokrát nastříleli šest gólů,“ přidal čtyřbodový Tyler Toffoli (2+2).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|3
Devils
|26
|10
|6
|1
|9
|83:79
|33
|4
Washington
|26
|14
|1
|2
|9
|88:69
|32
|5
Pittsburgh
|25
|12
|1
|5
|7
|79:71
|31
|6
Flyers
|25
|7
|7
|3
|8
|74:72
|31
|7
Boston
|27
|9
|6
|0
|12
|83:86
|30
|8
Islanders
|26
|9
|4
|3
|10
|76:77
|29
|9
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|10
Columbus
|26
|7
|5
|5
|9
|78:85
|29
|11
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|12
Ottawa
|25
|8
|4
|4
|9
|79:84
|28
|13
Detroit
|26
|9
|4
|2
|11
|77:89
|28
|14
Buffalo
|26
|8
|3
|4
|11
|81:87
|26
|15
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|16
Toronto
|25
|7
|4
|3
|11
|85:89
|25
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|26
|14
|3
|4
|5
|93:71
|38
|3
Anaheim
|26
|10
|6
|1
|9
|96:84
|33
|4
Minnesota
|26
|8
|6
|5
|7
|77:72
|33
|5
Kings
|25
|7
|5
|7
|6
|68:70
|31
|6
Vegas
|25
|10
|1
|8
|6
|76:76
|30
|7
San Jose
|27
|7
|6
|3
|11
|80:87
|29
|8
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|9
Chicago
|25
|10
|1
|5
|9
|80:73
|27
|10
Utah
|27
|9
|3
|3
|12
|80:83
|27
|11
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|12
Winnipeg
|25
|11
|2
|0
|12
|77:75
|26
|13
St. Louis
|27
|9
|0
|7
|11
|69:95
|25
|14
Vancouver
|26
|6
|4
|3
|13
|79:95
|23
|15
Calgary
|27
|7
|2
|4
|14
|65:82
|22
|16
Nashville
|25
|6
|2
|4
|13
|64:92
|20