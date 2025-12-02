Předplatné

Palát se trefil podruhé v sezoně, Devils ale padli. Gudas asistoval u výhry

Hráči New Jersey se radují z gólu Ondřeje Paláta
Hráči New Jersey se radují z gólu Ondřeje PalátaZdroj: ČTK / AP / Seth Wenig
Radko Gudas v utkání s Chicagem
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Karel Vejmelka v akci proti Vegas
Obránce Radko Gudas se zapojil v zápase s Bostonem také do bitky
Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Karel Vejmelka v akci proti Vegas
ČTK, iSport.cz
NHL
Útočník Ondřej Palát se podruhé v sezoně NHL střelecky prosadil, ale New Jersey nestačilo na Columbus a v pondělním utkání podlehlo doma 3:5. Radko Gudas si připsal jednu asistenci u výhry hokejistů Anaheimu nad St. Louis 4:1.

Karel Vejmelka v brankovišti Utahu inkasoval na ledě San Jose během 13 minut tři góly a vystřídal ho krajan Vítek Vaněček. Mammoth prohrávají v rozehraném utkání po dvou třetinách už 2:6.

Palát se prosadil v čase 3:03. Hosté z Columbusu zaváhali při rozehrávce a ke kotouči se dostal čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku, jenž akci zakončil pohotovou střelou k bližší tyči. Devils vedli už 2:0, po 86 sekundách otevřel skóre kapitán Nico Hischier.

Blue Jackets ale čtyřmi góly překlopili výsledek na svou stranu. V úvodu poslední desetiminutovky pak Timo Meier vykřesal domácímu celku naději, když v početní převaze snížil na 3:4. Poslední slovo měl ale Miles Wood z Columbusu.

Ďáblové nevyužili možnost jít do čela Východní konference NHL a prohráli podruhé za sebou. Naopak Blue Jackets ukončili sérii čtyř porážek.

Gudas se podepsal pod třetí gól Ducks, který v 46. minutě vsítil Leo Carlsson. Český zadák vypálil od modré čáry a Carlsson jeho pokus šikovně usměrnil za záda brankáře Blues Joela Hofera. Pro Gudase to byla třetí asistence v ročníku, v utkání navíc zaznamenal čtyři hity a zblokoval tři střely.

V brankovišti či na střídačce Anaheimu poprvé v sezoně chyběli oba čeští gólmani. Zranění jsou Lukáš Dostál i Petr Mrázek, jenž nedohrál minulý zápas proti Chicagu. Mezi tyče se tak postavil třicetiletý Fin Ville Husso, jenž byl po zápase zvolen jeho druhou hvězdou.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2024442530
2.Macklin CelebriniSan Jose142640277
3.Connor BedardChicago1621372510
4.Leo CarlssonAnaheim1422362613
5.Connor McDavidEdmonton11253626-5
6.Jason RobertsonDallas1619352613
7.Martin NečasColorado1320332524
8.Mikko RantanenDallas10233325-5
9.Mark ScheifeleWinnipeg131932257
10.William NylanderToronto112132219

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Carolina251152786:7034
3Devils261061983:7933
4Washington261412988:6932
5Pittsburgh251215779:7131
6Flyers25773874:7231
7Boston279601283:8630
8Islanders269431076:7729
9Montreal24853882:8729
10Columbus26755978:8529
11Rangers2710321272:7128
12Ottawa25844979:8428
13Detroit269421177:8928
14Buffalo268341181:8726
15Florida2411111175:7725
16Toronto257431185:8925
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas261434593:7138
    3Anaheim261061996:8433
    4Minnesota26865777:7233
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7San Jose277631180:8729
    8Seattle Kraken24746759:6628
    9Chicago251015980:7327
    10Utah279331280:8327
    11Edmonton266551081:9527
    12Winnipeg2511201277:7526
    13St. Louis279071169:9525
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary277241465:8222
    16Nashville256241364:9220

