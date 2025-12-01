Předplatné

Anaheim v maléru: po Dostálovi se zranil i Mrázek, Ducks pak padli. Faksa u demolice

Zraněný gólman Petr Mrázek opouští hřiště
Zraněný gólman Petr Mrázek opouští hřištěZdroj: ČTK / AP / David Banks
Radko Gudas v utkání s Chicagem
U zraněného Petra Mrázka zasahuje lékař
Český kapitán Ducks Radko Gudas
Český brankář Petr Mrázek v dresu Anaheimu
Adam Klapka v dresu Calgary
Radek Faksa je zpátky v Dallasu
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejisty Anaheimu trápí nepříjemná komplikace. Po Lukáši Dostálovi se Ducks zranil i druhý český brankář Petr Mrázek, který nedochytal nedělní duel v Chicagu, kde tým po vedením kapitána Radka Gudase prohrál 3:5. Na konci víkendu byl v akci také útočník Adam Klapka, jenž s Calgary prohrál 0:1 po prodloužení na hřišti Caroliny. Dallas s Radkem Faskou v sestavě doma smetl Ottawu 6:1.

Chicago do zápasu vstupovalo se sérií pěti proher a mizerná forma jako by se na týmu v úvodu podepsala. Zahajovací formace Anaheimu se poprvé prosadila po 15 vteřinách a ještě než poprvé usedla na střídačku, bylo to v United Center 2:0. V 11. minutě hosté zásluhou Chrise Kreidera zvýšili už na 3:0. „Takový start je neakceptovatelný. Tohle by se nám nemělo stávat,“ zlobil se Bedard.

Ani nevydařený začátek ale hráče Blackhawks nezlomil. Ještě v první třetině snížil Tyler Bertuzzi a ve druhé dvacetiminutovce domácí srovnali na 3:3. „První třetina od nás nebyla dobrá, ale v kabině je parta bojovníků, která věří, že může otočit jakýkoliv zápas. Je skvělé, jak jsme na špatný vstup dokázali zareagovat,“ řekl Bedard.

Klíčové momenty přišly v 50. minutě. Na jejím začátku se při jednom ze zákroků zranil Mrázek a 46 sekund po jeho nuceném střídání vstřelil vítěznou trefu Bedard. Jednička draftu z roku 2023 v závěru gólem do prázdné branky pečetila výhru Blackhawks a díky čtyřem bodům se posunula na druhé místo ligového bodování.

„Poté, co jsme se dostali do rychlého vedení, jsme úplně přestali dělat to, co nás dovedlo k úspěchu. Ztráceli jsme puky, nepůsobili jsme kompaktně, proto jsme teď zklamaní. Musíme na to co nejrychleji zapomenout,“ řekl trenér Ducks Joel Quenneville. Bližší informace o Mrázkově zranění zatím neměl.

Johnstonův hattrick či Klapkovy bloky a hity

Mrázek na marodce doplnil klubového a reprezentačního kolegu Dostála. Aktuálně kvůli zranění nenastupuje ani bostonská dvojice David Pastrňák, Matěj Blümel, Vancouveru chybí Filip Chytil a zdravotní komplikace do zápasů v posledních týdnech nepouští ani Jiřího Kulicha z Buffala.

Radek Faksa naopak nechyběl v sestavě Dallasu při vysoké výhře 6:1 nad Ottawou. Český centr odehrál přes 14 minut a nebodoval. Hattrickem jednoznačnou výhru Stars řídil Wyatt Johnston. Adam Klapka odehrál necelých deset minut při prohře Calgary s Carolinou 0:1 v prodloužení. V útoku ho příliš vidět nebylo, v obraně ale předvedl dva bloky i hity.

Bez českého zastoupení se odehrál duel mezi newyorskými Islanders a Washingtonem. Hosté díky dvěma trefám Toma Wilsona vyhráli 4:1. Brankář David Rittich sledoval prohru Islanders ze střídačky.

KonecLIVE
14
KonecLIVE
53

KonecLIVE Po prodl.
10

KonecLIVE
61

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2024442530
2.Connor BedardChicago1621372510
3.Macklin CelebriniSan Jose142337263
4.Connor McDavidEdmonton11253626-5
5.Jason RobertsonDallas1619352613
6.Leo CarlssonAnaheim1321342512
7.Martin NečasColorado1320332524
8.Mikko RantanenDallas10233325-5
9.William NylanderToronto112132219
10.Nikita KučerovTampa112132238

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Carolina251152786:7034
3Devils251061880:7433
4Washington261412988:6932
5Flyers24773773:6731
6Boston279601283:8630
7Pittsburgh241115774:7029
8Islanders269431076:7729
9Montreal24853882:8729
10Rangers2710321272:7128
11Ottawa25844979:8428
12Detroit269421177:8928
13Columbus25655973:8227
14Florida2411111175:7725
15Toronto257431185:8925
16Buffalo257341176:8624
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas261434593:7138
    3Minnesota26865777:7233
    4Anaheim25961992:8331
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7Seattle Kraken24746759:6628
    8Chicago251015980:7327
    9Utah269331177:7727
    10San Jose266631174:8427
    11Edmonton266551081:9527
    12Winnipeg2411201176:7026
    13St. Louis269071068:9125
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary277241465:8222
    16Nashville256241364:9220

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů