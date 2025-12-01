Anaheim v maléru: po Dostálovi se zranil i Mrázek, Ducks pak padli. Faksa u demolice
Hokejisty Anaheimu trápí nepříjemná komplikace. Po Lukáši Dostálovi se Ducks zranil i druhý český brankář Petr Mrázek, který nedochytal nedělní duel v Chicagu, kde tým po vedením kapitána Radka Gudase prohrál 3:5. Na konci víkendu byl v akci také útočník Adam Klapka, jenž s Calgary prohrál 0:1 po prodloužení na hřišti Caroliny. Dallas s Radkem Faskou v sestavě doma smetl Ottawu 6:1.
Chicago do zápasu vstupovalo se sérií pěti proher a mizerná forma jako by se na týmu v úvodu podepsala. Zahajovací formace Anaheimu se poprvé prosadila po 15 vteřinách a ještě než poprvé usedla na střídačku, bylo to v United Center 2:0. V 11. minutě hosté zásluhou Chrise Kreidera zvýšili už na 3:0. „Takový start je neakceptovatelný. Tohle by se nám nemělo stávat,“ zlobil se Bedard.
Ani nevydařený začátek ale hráče Blackhawks nezlomil. Ještě v první třetině snížil Tyler Bertuzzi a ve druhé dvacetiminutovce domácí srovnali na 3:3. „První třetina od nás nebyla dobrá, ale v kabině je parta bojovníků, která věří, že může otočit jakýkoliv zápas. Je skvělé, jak jsme na špatný vstup dokázali zareagovat,“ řekl Bedard.
Klíčové momenty přišly v 50. minutě. Na jejím začátku se při jednom ze zákroků zranil Mrázek a 46 sekund po jeho nuceném střídání vstřelil vítěznou trefu Bedard. Jednička draftu z roku 2023 v závěru gólem do prázdné branky pečetila výhru Blackhawks a díky čtyřem bodům se posunula na druhé místo ligového bodování.
„Poté, co jsme se dostali do rychlého vedení, jsme úplně přestali dělat to, co nás dovedlo k úspěchu. Ztráceli jsme puky, nepůsobili jsme kompaktně, proto jsme teď zklamaní. Musíme na to co nejrychleji zapomenout,“ řekl trenér Ducks Joel Quenneville. Bližší informace o Mrázkově zranění zatím neměl.
Johnstonův hattrick či Klapkovy bloky a hity
Mrázek na marodce doplnil klubového a reprezentačního kolegu Dostála. Aktuálně kvůli zranění nenastupuje ani bostonská dvojice David Pastrňák, Matěj Blümel, Vancouveru chybí Filip Chytil a zdravotní komplikace do zápasů v posledních týdnech nepouští ani Jiřího Kulicha z Buffala.
Radek Faksa naopak nechyběl v sestavě Dallasu při vysoké výhře 6:1 nad Ottawou. Český centr odehrál přes 14 minut a nebodoval. Hattrickem jednoznačnou výhru Stars řídil Wyatt Johnston. Adam Klapka odehrál necelých deset minut při prohře Calgary s Carolinou 0:1 v prodloužení. V útoku ho příliš vidět nebylo, v obraně ale předvedl dva bloky i hity.
Bez českého zastoupení se odehrál duel mezi newyorskými Islanders a Washingtonem. Hosté díky dvěma trefám Toma Wilsona vyhráli 4:1. Brankář David Rittich sledoval prohru Islanders ze střídačky.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|20
|24
|44
|25
|30
|2.
|Connor Bedard
Chicago
|16
|21
|37
|25
|10
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|23
|37
|26
|3
|4.
|Connor McDavid
Edmonton
|11
|25
|36
|26
|-5
|5.
|Jason Robertson
Dallas
|16
|19
|35
|26
|13
|6.
|Leo Carlsson
Anaheim
|13
|21
|34
|25
|12
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|20
|33
|25
|24
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|10
|23
|33
|25
|-5
|9.
|William Nylander
Toronto
|11
|21
|32
|21
|9
|10.
|Nikita Kučerov
Tampa
|11
|21
|32
|23
|8
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|3
Devils
|25
|10
|6
|1
|8
|80:74
|33
|4
Washington
|26
|14
|1
|2
|9
|88:69
|32
|5
Flyers
|24
|7
|7
|3
|7
|73:67
|31
|6
Boston
|27
|9
|6
|0
|12
|83:86
|30
|7
Pittsburgh
|24
|11
|1
|5
|7
|74:70
|29
|8
Islanders
|26
|9
|4
|3
|10
|76:77
|29
|9
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|10
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|11
Ottawa
|25
|8
|4
|4
|9
|79:84
|28
|12
Detroit
|26
|9
|4
|2
|11
|77:89
|28
|13
Columbus
|25
|6
|5
|5
|9
|73:82
|27
|14
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|15
Toronto
|25
|7
|4
|3
|11
|85:89
|25
|16
Buffalo
|25
|7
|3
|4
|11
|76:86
|24
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|26
|14
|3
|4
|5
|93:71
|38
|3
Minnesota
|26
|8
|6
|5
|7
|77:72
|33
|4
Anaheim
|25
|9
|6
|1
|9
|92:83
|31
|5
Kings
|25
|7
|5
|7
|6
|68:70
|31
|6
Vegas
|25
|10
|1
|8
|6
|76:76
|30
|7
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|8
Chicago
|25
|10
|1
|5
|9
|80:73
|27
|9
Utah
|26
|9
|3
|3
|11
|77:77
|27
|10
San Jose
|26
|6
|6
|3
|11
|74:84
|27
|11
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|12
Winnipeg
|24
|11
|2
|0
|11
|76:70
|26
|13
St. Louis
|26
|9
|0
|7
|10
|68:91
|25
|14
Vancouver
|26
|6
|4
|3
|13
|79:95
|23
|15
Calgary
|27
|7
|2
|4
|14
|65:82
|22
|16
Nashville
|25
|6
|2
|4
|13
|64:92
|20