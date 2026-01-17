Předplatné

Nečas opět skóroval, ale Colorado doma schytalo příděl. Dostál přispěl k výhře

Martin Nečas v utkání proti NashvilluZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
ČTK, iSport.cz
NHL
Gól Martin Nečase neodvrátil v NHL prohru hokejistů Colorada. Lídr soutěže podlehl doma Nashvillu 3:7. Výhru Predators řídil hattrickem a asistencí Ryan O'Reilly. Anaheim zvítězil na ledě Los Angeles 3:2 po nájezdech i díky výkonu Lukáše Dostála. Český gólman si připsal 26 zákroků a v rozstřelu chytil dva ze tří nájezdů.

Carolina roznesla na svém ledě Floridu 9:1. Vysoké vítězství nad obhájcem Stanleyova poháru režíroval Nikolaj Ehlers, který vstřelil tři góly a na jeden přihrál.

Nečas snížil v úvodu třetí třetiny švihem z mezikruží na 3:4. Více už nedovolil Juuse Saros, který v zápase zneškodnil 39 střel. Nashville zpečetil výhru třemi trefami v závěrečných pěti minutách, přičemž dvakrát skóroval při hře domácích bez brankáře.

Coloradu nestačily ani dva góly Brocka Nelsona, který vyrovnal na 1:1 a 2:2. O'Reilly měl na kontě hattrick už ve 34. minutě. Po třech bodech nasbírali ještě jeho spoluhráči Filip Forsberg (1+2) a Roman Josi (0+3).

Anaheim prohrával 0:2. Dostála překonal v úvodu utkání z přečíslení Quinton Byfield a náskok zvýšil ve 32. minutě Joel Armia střelou z levého kruhu bez přípravy. Ducks smazali manko ještě v prostřední třetině, ve které se prosadil Ryan Strome a Tim Washe.

Český gólman inkasoval jako první i v rozstřelu, ale chytil nájezdy Adriana Kempeho a Kevina Fialy. Jeho protějšek Darcy Kuemper nestačil na pokusy Becketta Senneckeho a Masona McTavishe, který rozhodl.

Dostál obdržel v závěru druhé třetiny dvouminutový trest za opuštění brankoviště. Na opačné straně se před Kuemperem strhla mela, do které se gólman Los Angeles zapojil. Český brankář vyjel směrem k červené čáře, než se otočil zpátky.

V Carolině dlouho nic nenasvědčovalo, že by zápas skončil debaklem. Skóre bylo ještě ve 34. minutě nerozhodně 1:1. Domácí odskočili Floridě dvěma góly pře druhou přestávkou a výhru zvýraznili ve třetí třetině, kterou ovládli 6:0. Ehlers nastřílel první hattrick za Hurricanes, s nimiž podepsal před sezonou šestiletý kontrakt z pozice volného hráče.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3646824647
2.Connor McDavidEdmonton305282484
3.Macklin CelebriniSan Jose2448724714
4.Nikita KučerovTampa2545704320
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463474
7.Mark ScheifeleWinnipeg233558468
8.Martin NečasColorado2236584639
9.David PastrňákBoston20375743-1
10.Jason RobertsonDallas2729564820

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa46236413162:11962
2Carolina48209415167:14362
3Detroit49218416153:15062
4Montreal48179715162:15959
5Islanders47179516139:13057
6Boston48207219159:14856
7Buffalo46206416153:14356
8Washington48213618155:13854
9Pittsburgh461841014147:14054
10Toronto47176816158:15554
11Flyers46157816138:14352
12Florida46213319140:15451
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus47138719144:15749
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4630385185:11074
    2Dallas48234912162:13563
    3Minnesota48188913150:13661
    4Vegas461671211153:14358
    5Edmonton48185817159:15854
    6Utah48186420147:13252
    7Seattle Kraken46156916127:13551
    8San Jose471311320148:16851
    9Kings471271216124:13450
    10Nashville47167420136:15450
    11Anaheim47149321156:17149
    12St. Louis48181821120:16346
    13Chicago47154721131:14945
    14Calgary47164423122:14144
    15Winnipeg46172522141:14443
    16Vancouver47106526126:17037

