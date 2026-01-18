Předplatné

Pastrňák se Zachou v NHL přihrávali. Klapka překonal Ritticha, bodoval i Hertl

David Pastrňák se raduje z gólu proti Chicagu
David Pastrňák se raduje z gólu proti ChicaguZdroj: ČTK / Paul Beaty
Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
Adam Klapka slaví branku v dresu Calgary
David Rittich v brance Islanders
Tomáš Hertl vyrovnal pouhých sedm sekund před koncem třetí třetiny duelu s Torontem
David Pastrňák a Pavel Zacha v sobotním zápase NHL zaznamenali po dvou asistencích u výhry hokejistů Bostonu nad Chicagem 5:2. Pastrňák byl zvolen druhou a Zacha třetí hvězdou utkání. Adam Klapka gólem a přihrávkou podpořil jako druhá hvězda zápasu vítězství Calgary 4:2 nad Islanders, za které chytal David Rittich. Bodoval i Tomáš Hertl v dresu Las Vegas proti Nashvillu.

Druhý nejlepší český střelec v historii NHL Pastrňák se přihrávkami číslo 38 a 39 podepsal pod první a poslední gól Bruins. Po jeho asistencích Charlie McAvoy v úvodu druhé třetiny snížil na 1:2 a v 52. minutě Marat Chusnutdinov skóre uzavřel.

Další člen českého olympijského výběru Zacha si v druhé polovině prostředního dějství připsal dvacátou asistenci v sezoně, když obránce Mason Lohrei vyrovnal, poté byl u vítězné trefy Viktora Arvidssona. Boston vyhrál pošesté v řadě a ve Východní konferenci mu patří šestá pozice.

Pětadvacetiletý Klapka svůj bodově nejúspěšnější večer sezony odstartoval gólem v čase 23:04, kdy tečí zvýšil vedení Flames na 2:0. Krátce před polovinou zápasu se pak přihrávkou podílel na třetím gólu Justina Kirklanda.

V brankovišti Islanders nastoupil jihlavský rodák Rittich, jenž z 19 střel inkasoval čtyřikrát.

Při výhře Las Vegas nad Nashvillem 7:2 si jednu asistenci zaosaldo statistik i Tomáš Hertl.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina49219415171:14464
2Tampa46236413162:11962
3Detroit49218416153:15062
4Montreal491710715168:16461
5Boston49217219164:15058
6Buffalo47206516157:14857
7Islanders48179517141:13457
8Toronto48177816162:15856
9Pittsburgh471841114150:14455
10Washington49213619157:14354
11Florida47223319145:15653
12Flyers47157817141:14952
13Columbus48139719148:16051
14Ottawa47175619156:15950
15Devils48168222127:14950
16Rangers49147622132:15048
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4630385185:11074
    2Dallas48234912162:13563
    3Minnesota49189913155:14063
    4Vegas471771211160:14560
    5Edmonton49195817165:15856
    6Utah49196420153:13554
    7Kings481271316125:13651
    7Seattle Kraken47156917130:14151
    9Anaheim481410321158:17251
    10San Jose471311320148:16851
    11Nashville48167421138:16150
    12Calgary48174423126:14346
    13St. Louis48181821120:16346
    14Chicago48154722133:15445
    15Winnipeg47172622144:14844
    16Vancouver48106527126:17637
      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Connor McDavidEdmonton305383495
      2.Nathan MacKinnonColorado3646824647
      3.Macklin CelebriniSan Jose2448724714
      4.Nikita KučerovTampa2445694320
      5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
      6.Mikko RantanenDallas194463474
      7.David PastrňákBoston203959441
      8.Mark ScheifeleWinnipeg233558478
      9.Martin NečasColorado2236584639
      10.Jason RobertsonDallas2729564820
