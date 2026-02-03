Předplatné

Dobeš přišel o vítěznou sérii, Montreal podlehl Minnesotě v prodloužení. Nečas opět nehrál

Jakub Dobeš po šesti vítězných zápasech padl v Minnesotě
Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu v Buffalu
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Obránce Vancouveru Filip Hronek
Vítězná série brankáře Montrealu Jakuba Dobeše v NHL skončila porážkou v pondělním zápase s Minnesotou 3:4 v prodloužení. Český gólman prohrál po šesti zápasech a poprvé od 21. prosince. Tehdy neuspěl rovněž v prodloužení s Pittsburghem. Zároveň ale prodloužil svou sérii utkání alespoň s jedním bodem na deset. Útočník Martin Nečas podruhé v řadě nenastoupil za Colorado. To podlehlo na domácím ledě Detroitu 0:2.

Dobeš si připsal 20 zákroků a inkasoval čtyřikrát. První gól obdržel už po 38 vteřinách, kdy ho překonal Joel Eriksson Ek. Canadiens se dokázali dostat do vedení, ačkoli prohrávali 0:2, v 48. minutě ale prodloužení zařídil obránce Minnesoty Brock Faber.

V čase 63:38 pak o bodu navíc pro Wild rozhodl druhým gólem v utkání a celkově dvaatřicátým v sezoně Rus Kirill Kaprizov v početní převaze. Pod jeho gól se podepsal padesátou asistencí v ročníku Quinn Hughes, který v zápase přihrál celkem na tři branky a prodloužil svou sérii, během níž bodoval, na devět zápasů.

Hokejisté Montrealu prohráli po třech vítězstvích a nadále jim patří čtvrtá příčka ve Východní konferenci. Minnesota bodovala pošesté v řadě a na Západě je druhá.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
35Detail
LIVE
23Detail
LIVE
41Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
65Detail
LIVE
63Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
02Detail
LIVE
62Detail
LIVE
24Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955612
2.Nathan MacKinnonColorado4051915444
3.Nikita KučerovTampa2856845028
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815411
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785312
6.David PastrňákBoston224870516
7.Kirill KaprizovMinnesota3237695710
8.Mikko RantanenDallas204868532
9.Mark ScheifeleWinnipeg274067552
10.Nick SuzukiMontreal1847655625

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa53278414189:13674
2Carolina552410615191:16074
3Detroit572310618173:17172
4Montreal562011817194:18670
5Buffalo55266518190:16769
6Boston56248420191:17768
7Pittsburgh542441115183:16267
8Islanders56219521161:15765
9Washington57235722183:17163
10Ottawa55225721186:17961
11Columbus54189720172:17761
12Toronto56188921183:19261
13Florida55235324168:18159
14Flyers541771020162:17658
15Devils551810225145:16958
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5433399208:13681
    2Minnesota5721121014190:16476
    3Dallas56276914188:15675
    4Edmonton56217820193:18564
    5Vegas551871416182:17664
    6Utah56227423179:15662
    7Seattle Kraken54206919156:15961
    8Anaheim551712323181:19361
    9Kings541491417143:15360
    10San Jose541611423169:18958
    11Nashville55197623162:18858
    12Chicago56175925154:18153
    13Winnipeg55202825159:17052
    14Calgary55184627138:16650
    15St. Louis56191927143:19849
    16Vancouver56126632147:20542

