Temná noc pro Čechy z Vancouveru: vina u tří gólů, Chytil nedohrál. Co je s ním?

Vejmelka vychytal trojici Čechů ve Vancouveru, má už 26. výhru v sezoně • Zdroj: nhl.com
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
Filip Chytil v dresu Vancouveru
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
David Kämpf v dresu Vancouveru
Český obránce v barvách Vancouveru Filip Hronek proti San Jose skóroval
Filip Hronek v dresu Vancouveru
Patrik Czepiec
NHL
Nebyl to jejich večer. České trio v barvách Canucks Filip Hronek, David Kämpf a Filip Chytil prožilo při porážce 2:6 s Utahem krušné chvíle. První dva už brzy čeká odlet do olympijské vesnice, Chytil se nominace naopak nedočkal vlivem zdravotních problémů. A možná přibyly další. Šikula z útoku totiž nenastoupil do třetí třetiny. „Něco si natáhnul. Věřím, že o opětovné poranění hlavy nejde,“ komentoval stav nedávného navrátilce trenér Vancouveru Adam Foote.

Kdykoliv je na marodce, zpozorníte víc než u kteréhokoliv jiného hráče. Šestadvacetiletý Chytil má za sebou navzdory stále nízkému věku bohužel bohatou historii otřesů mozku. Po nárazu z úvodu sezony, kdy si na něj počíhal Tom Wilson z Washingtonu, vynechal značnou část základní části. Do akce se vrátil teprve 24. ledna a i vlivem nerozehranosti v mimořádně bídné formě.

Za šesti klání po comebacku si nepřipsal ani bod a v poměru plus/minus skončil na negativní hodnotě -7, přičemž ani v jednom utkání si nevybojoval pozitivní zápis. Nejhorší byl v tomto ohledu právě duel s Mammoth, v němž se Chytil za sedm a půl minuty na hřišti nachomýtnul u tří inkasovaných branek.

Zvlášť do očí bijící byla situace z osmé minuty, kdy Nick Schmaltz, pozdější střelec hattricku, dával gól na 2:1 z pohledu domácích. Chytil s ním prohrál buly ve vlastním pásmu, nebezpečného zakončovatele navíc nesvázal, a ten tak zůstal úplně volný před brankářem Kevinem Lankinenem. Střela z ideální parkety už neznačila žádný problém.

„Musí to být od nás lepší. Dělali jsme lehkovážné chyby, z nichž plynuly puky v naší síti. Všechno začalo prvními třemi góly, ale i tak jsme měli šance. Nesmíte ovšem dopouštět laciné branky. S tím musíme zkrátka přestat,“ nabádal směrem k týmu kouč Foote.

Vejmelkova 26. výhra v sezoně

Hodně zbytečně z pohledu kanadského mančaftu vyzněly i góly na 5:1 a 6:2, které Utah definitivně uklidnily směrem k dohrání zápasu. V prvním případě si pozdě našel hráče centr David Kämpf. Plynula z toho obrovská šance Kailera Yamamota, který ještě nedal. Jenže Čech nezareagoval včas a Yamamoto měl tak dostatek prostoru poslat puk zpoza klece na hůl volného JJ Peterky.

Vše ještě korunoval kiks obránce Filipa Hronka na modré čáře. Druhý z členů české olympijské nominace se snažil ve třetí části udržet kotouč v útočném pásmu, jenže napálil protihráče a dopustil přečíslení Utahu v poměru dva na jednoho. Situaci už z pohledu Hronka nešlo dohnat, takže si Schmaltz pohodlně došel pro hattrick, jichž se po novém roce rodí v NHL požehnaně.

„Nick hrál dobře úplně všude. Dařilo se mu defenzivně, kradl kotouče, měl dobrou poziční hru. Hodně se mi v zápase líbil,“ chválil amerického snajpra trenér André Tourigny. „Myslím, že ty branky vzešly hlavně z dobrých předchozích akcí spoluhráčů. Jednou jsem měl i štěstí na odraz, ale jsem opravdu nadšený, že jsem hattrickem pomohl k vítězství,“ doplnil Schmaltz.

Další výhru si i díky jeho příspěvku počítá Karel Vejmelka. Brankář původem z Třebíče kryl v utkání sice jen 21 pokusů, ale působil velmi jistě a uhasil nebezpečné šance útočníka Eliase Petterssona nebo krajana Hronka. Ten měl blízko ke gólu v 36. minutě, než se pod krkem čapnul s tvrďákem Liamem O’Brianem.

Vejmelka si zajistil už 26. skalp v sezoně a přes snovou fazonu Tampy Bay s brankářem Andrejem Vasilevským se znovu osamostatnil na čele jako nejvítěznější brankář aktuální základní části. Na olympiádu má vyrazit s předstihem, aby se dobře aklimatizoval. V Miláně doplní duo Daniel Vladař (Philadelphia) a Lukáš Dostál (Anaheim).

62

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955612
2.Nathan MacKinnonColorado4051915444
3.Nikita KučerovTampa2856845028
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815411
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785312
6.David PastrňákBoston224870516
7.Kirill KaprizovMinnesota3237695710
8.Mikko RantanenDallas204868532
9.Mark ScheifeleWinnipeg274067552
10.Nick SuzukiMontreal1847655625

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa53278414189:13674
2Carolina552410615191:16074
3Detroit572310618173:17172
4Montreal562011817194:18670
5Buffalo55266518190:16769
6Boston56248420191:17768
7Pittsburgh542441115183:16267
8Islanders56219521161:15765
9Washington57235722183:17163
10Ottawa55225721186:17961
11Columbus54189720172:17761
12Toronto56188921183:19261
13Florida55235324168:18159
14Flyers541771020162:17658
15Devils551810225145:16958
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5433399208:13681
    2Minnesota5721121014190:16476
    3Dallas56276914188:15675
    4Edmonton56217820193:18564
    5Vegas551871416182:17664
    6Utah56227423179:15662
    7Seattle Kraken54206919156:15961
    8Anaheim551712323181:19361
    9Kings541491417143:15360
    10San Jose541611423169:18958
    11Nashville55197623162:18858
    12Chicago56175925154:18153
    13Winnipeg55202825159:17052
    14Calgary55184627138:16650
    15St. Louis56191927143:19849
    16Vancouver56126632147:20542

