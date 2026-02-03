Temná noc pro Čechy z Vancouveru: vina u tří gólů, Chytil nedohrál. Co je s ním?
Nebyl to jejich večer. České trio v barvách Canucks Filip Hronek, David Kämpf a Filip Chytil prožilo při porážce 2:6 s Utahem krušné chvíle. První dva už brzy čeká odlet do olympijské vesnice, Chytil se nominace naopak nedočkal vlivem zdravotních problémů. A možná přibyly další. Šikula z útoku totiž nenastoupil do třetí třetiny. „Něco si natáhnul. Věřím, že o opětovné poranění hlavy nejde,“ komentoval stav nedávného navrátilce trenér Vancouveru Adam Foote.
Kdykoliv je na marodce, zpozorníte víc než u kteréhokoliv jiného hráče. Šestadvacetiletý Chytil má za sebou navzdory stále nízkému věku bohužel bohatou historii otřesů mozku. Po nárazu z úvodu sezony, kdy si na něj počíhal Tom Wilson z Washingtonu, vynechal značnou část základní části. Do akce se vrátil teprve 24. ledna a i vlivem nerozehranosti v mimořádně bídné formě.
Za šesti klání po comebacku si nepřipsal ani bod a v poměru plus/minus skončil na negativní hodnotě -7, přičemž ani v jednom utkání si nevybojoval pozitivní zápis. Nejhorší byl v tomto ohledu právě duel s Mammoth, v němž se Chytil za sedm a půl minuty na hřišti nachomýtnul u tří inkasovaných branek.
Zvlášť do očí bijící byla situace z osmé minuty, kdy Nick Schmaltz, pozdější střelec hattricku, dával gól na 2:1 z pohledu domácích. Chytil s ním prohrál buly ve vlastním pásmu, nebezpečného zakončovatele navíc nesvázal, a ten tak zůstal úplně volný před brankářem Kevinem Lankinenem. Střela z ideální parkety už neznačila žádný problém.
„Musí to být od nás lepší. Dělali jsme lehkovážné chyby, z nichž plynuly puky v naší síti. Všechno začalo prvními třemi góly, ale i tak jsme měli šance. Nesmíte ovšem dopouštět laciné branky. S tím musíme zkrátka přestat,“ nabádal směrem k týmu kouč Foote.
Vejmelkova 26. výhra v sezoně
Hodně zbytečně z pohledu kanadského mančaftu vyzněly i góly na 5:1 a 6:2, které Utah definitivně uklidnily směrem k dohrání zápasu. V prvním případě si pozdě našel hráče centr David Kämpf. Plynula z toho obrovská šance Kailera Yamamota, který ještě nedal. Jenže Čech nezareagoval včas a Yamamoto měl tak dostatek prostoru poslat puk zpoza klece na hůl volného JJ Peterky.
Vše ještě korunoval kiks obránce Filipa Hronka na modré čáře. Druhý z členů české olympijské nominace se snažil ve třetí části udržet kotouč v útočném pásmu, jenže napálil protihráče a dopustil přečíslení Utahu v poměru dva na jednoho. Situaci už z pohledu Hronka nešlo dohnat, takže si Schmaltz pohodlně došel pro hattrick, jichž se po novém roce rodí v NHL požehnaně.
„Nick hrál dobře úplně všude. Dařilo se mu defenzivně, kradl kotouče, měl dobrou poziční hru. Hodně se mi v zápase líbil,“ chválil amerického snajpra trenér André Tourigny. „Myslím, že ty branky vzešly hlavně z dobrých předchozích akcí spoluhráčů. Jednou jsem měl i štěstí na odraz, ale jsem opravdu nadšený, že jsem hattrickem pomohl k vítězství,“ doplnil Schmaltz.
Další výhru si i díky jeho příspěvku počítá Karel Vejmelka. Brankář původem z Třebíče kryl v utkání sice jen 21 pokusů, ale působil velmi jistě a uhasil nebezpečné šance útočníka Eliase Petterssona nebo krajana Hronka. Ten měl blízko ke gólu v 36. minutě, než se pod krkem čapnul s tvrďákem Liamem O’Brianem.
Vejmelka si zajistil už 26. skalp v sezoně a přes snovou fazonu Tampy Bay s brankářem Andrejem Vasilevským se znovu osamostatnil na čele jako nejvítěznější brankář aktuální základní části. Na olympiádu má vyrazit s předstihem, aby se dobře aklimatizoval. V Miláně doplní duo Daniel Vladař (Philadelphia) a Lukáš Dostál (Anaheim).
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|61
|95
|56
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|51
|91
|54
|44
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|28
|56
|84
|50
|28
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|54
|11
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|27
|51
|78
|53
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|48
|70
|51
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|37
|69
|57
|10
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|48
|68
|53
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|40
|67
|55
|2
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|18
|47
|65
|56
|25
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|53
|27
|8
|4
|14
|189:136
|74
|2
Carolina
|55
|24
|10
|6
|15
|191:160
|74
|3
Detroit
|57
|23
|10
|6
|18
|173:171
|72
|4
Montreal
|56
|20
|11
|8
|17
|194:186
|70
|5
Buffalo
|55
|26
|6
|5
|18
|190:167
|69
|6
Boston
|56
|24
|8
|4
|20
|191:177
|68
|7
Pittsburgh
|54
|24
|4
|11
|15
|183:162
|67
|8
Islanders
|56
|21
|9
|5
|21
|161:157
|65
|9
Washington
|57
|23
|5
|7
|22
|183:171
|63
|10
Ottawa
|55
|22
|5
|7
|21
|186:179
|61
|11
Columbus
|54
|18
|9
|7
|20
|172:177
|61
|12
Toronto
|56
|18
|8
|9
|21
|183:192
|61
|13
Florida
|55
|23
|5
|3
|24
|168:181
|59
|14
Flyers
|54
|17
|7
|10
|20
|162:176
|58
|15
Devils
|55
|18
|10
|2
|25
|145:169
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|54
|33
|3
|9
|9
|208:136
|81
|2
Minnesota
|57
|21
|12
|10
|14
|190:164
|76
|3
Dallas
|56
|27
|6
|9
|14
|188:156
|75
|4
Edmonton
|56
|21
|7
|8
|20
|193:185
|64
|5
Vegas
|55
|18
|7
|14
|16
|182:176
|64
|6
Utah
|56
|22
|7
|4
|23
|179:156
|62
|7
Seattle Kraken
|54
|20
|6
|9
|19
|156:159
|61
|8
Anaheim
|55
|17
|12
|3
|23
|181:193
|61
|9
Kings
|54
|14
|9
|14
|17
|143:153
|60
|10
San Jose
|54
|16
|11
|4
|23
|169:189
|58
|11
Nashville
|55
|19
|7
|6
|23
|162:188
|58
|12
Chicago
|56
|17
|5
|9
|25
|154:181
|53
|13
Winnipeg
|55
|20
|2
|8
|25
|159:170
|52
|14
Calgary
|55
|18
|4
|6
|27
|138:166
|50
|15
St. Louis
|56
|19
|1
|9
|27
|143:198
|49
|16
Vancouver
|56
|12
|6
|6
|32
|147:205
|42