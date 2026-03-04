Takhle ne! Pastrňáka se zastala švédská hvězda. Dobrá reakce, cenil komentátor
Už jedenáctkrát v řadě neprohráli v domácím prostředí. Hokejisté Bostonu dělají první poslední, aby se v těsném a vyrovnaném závodě ve Východní konferenci dostali do play off NHL. Že kabina funguje, ukázal moment ze středečního zápasu proti Pittsburghu, kdy se hvězdný švédský útočník Elias Lindholm při výhře 2:1 zastal ještě slavnějšího spoluhráče Davida Pastrňáka. Z krajanů v dresu Bostonu odehrál lepší zápas Pavel Zacha, když zařídil vítěznou trefu.
Když v čase 6:00 Casey Mittelstadt obstaral Bruins vedení 2:1, zdálo se, že mezi domácími a Penguins se schyluje k velké přestřelce. Skóre ovšem po dobré práci druhé formace Bostonu, kdy Pavel Zacha nevzdal souboj s přesilou v útočném rohu a zosnoval úspěšnou akci, úplně zamrzlo. Utkání se proměnilo v hokejovou obdobu zákopové války.
Na startu 15. minuty ji odnesl David Pastrňák, když se snažil získat prostor u levého mantinelu. Zezadu ho objal bývalý kolega Connor Clifton, neměl však pocit, že by svým počínáním porušil pravidla. Po odpískaném faulu se obořil do českého esa a nasadil mu krosček vkleče.
To se vůbec nelíbilo elitnímu centrovi domácího mančaftu Eliasi Lindholmovi. Švéd ve službách Bruins opětoval stejnou mincí i za cenu toho, že riskoval vlastní vyloučení. Obránce Pittsburghu se tak skácel k ledu, chtěl znovu oplácet, ale větší rozmíšku mu neumožnil včasný zásah čárového rozhodčího. Vyloučený byl pouze třicetiletý Američan.
„Lindholm to vyřešil, myslím, zaslouženě. Dobrá reakce! A Pastrňák si má s Cliftonem pořád co říct,“ popisoval inkriminovanou událost komentátor televizní stanice NESN.
Nutno dodat, že šlo o nejzásadnější Pastrňákův moment v utkání, které jinak havířovskému rodákovi příliš nesedlo. Hned v úvodní minutě se přimotal k inkasovanému gólu při nahození Erika Karlssona, sám směrem dopředu tentokrát příliš aktivní nebyl. Poctivá defenziva a skvělý výkon brankáře Jeremyho Swaymana přesto stačily k tomu, aby si Boston připsal další domácí skalp.
Na vyřazovací fázi by v tuto chvíli dosáhl z posledního postupového místa a s náskokem tří bodů. Do konce základní části nicméně ještě z pohledu Bruins zbývá 22 utkání. O cennou místenku musí bojovat do poslední chvíle. Tlak ovšem zvládají, když ztratili pouhé tři z jednatřiceti utkání, v nichž vedli po prostřední třetině.
„Když se podíváte na tuto statistiku, je to znak vyspělého týmu. Nejsme možná nejzkušenější mužstvo v NHL, ale několik veteránů máme, zatímco mladší kluci často převyšují svůj věk výkony. Vědí, jak se zápasem zpracovat, jak vyhodnotit aktuální skóre a dovést výsledek k vítězství,“ pochválil Boston útočník Michael Eyssimont.
Jedním z těch, kteří splňují úlohu uklidňujícího elementu, je jistě Pavel Zacha. Reprezentační forvard, který kvůli zranění smolně přišel o poslední olympijské hry, uspěl proti Pittsburghu na deseti z dvanácti vhazování. Trenér Marco Sturm jej dvakrát poslal na led i v závěrečné minutě, zatímco Penguins odvolali brankáře Stuarta Skinnera a zkoušeli štěstí v šesti hráčích. Zacha jejich šanci razantně snížil dvěma ukořistěnými buly, celkově měl vynikající vliv na tým.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|60
|28
|10
|6
|16
|208:171
|82
|2
Tampa
|59
|29
|9
|4
|17
|210:158
|80
|3
Buffalo
|61
|30
|6
|6
|19
|209:183
|78
|4
Detroit
|61
|24
|11
|6
|20
|182:183
|76
|5
Pittsburgh
|60
|27
|4
|13
|16
|204:175
|75
|6
Montreal
|60
|22
|11
|9
|18
|213:200
|75
|7
Islanders
|61
|23
|12
|5
|21
|182:172
|75
|8
Boston
|60
|26
|8
|5
|21
|202:188
|73
|9
Columbus
|60
|21
|10
|8
|21
|192:191
|70
|10
Washington
|63
|26
|5
|7
|25
|199:189
|69
|11
Ottawa
|60
|23
|6
|9
|22
|201:193
|67
|12
Flyers
|60
|19
|9
|11
|21
|177:188
|67
|13
Toronto
|61
|19
|8
|10
|24
|195:211
|64
|14
Florida
|61
|24
|6
|3
|28
|186:205
|63
|15
Devils
|61
|20
|10
|2
|29
|156:183
|62
|16
Rangers
|60
|14
|9
|8
|29
|160:190
|54
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|60
|38
|3
|9
|10
|230:149
|91
|2
Dallas
|61
|31
|7
|9
|14
|212:165
|85
|3
Minnesota
|62
|23
|13
|10
|16
|209:180
|82
|4
Vegas
|61
|21
|7
|14
|19
|201:194
|70
|5
Anaheim
|60
|19
|14
|3
|24
|200:211
|69
|6
Utah
|61
|25
|7
|4
|25
|193:169
|68
|7
Edmonton
|62
|22
|8
|8
|24
|220:210
|68
|8
Seattle Kraken
|60
|23
|6
|9
|22
|171:176
|67
|9
San Jose
|59
|18
|12
|4
|25
|186:207
|64
|10
Kings
|60
|15
|9
|14
|22
|155:179
|62
|11
Nashville
|61
|20
|7
|8
|26
|179:210
|62
|12
Winnipeg
|60
|20
|4
|10
|26
|171:186
|58
|13
Chicago
|61
|18
|5
|10
|28
|163:195
|56
|14
Calgary
|60
|20
|4
|7
|29
|149:181
|55
|15
St. Louis
|60
|21
|1
|9
|29
|156:208
|53
|16
Vancouver
|60
|12
|6
|7
|35
|153:224
|43