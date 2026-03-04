Předplatné

Takhle ne! Pastrňáka se zastala švédská hvězda. Dobrá reakce, cenil komentátor

Zimák NHL s Radkem Gudasem: Hit na Crosbyho? Nic zákeřného. Nechceš, aby se někomu něco stalo
Patrik Czepiec
NHL
Už jedenáctkrát v řadě neprohráli v domácím prostředí. Hokejisté Bostonu dělají první poslední, aby se v těsném a vyrovnaném závodě ve Východní konferenci dostali do play off NHL. Že kabina funguje, ukázal moment ze středečního zápasu proti Pittsburghu, kdy se hvězdný švédský útočník Elias Lindholm při výhře 2:1 zastal ještě slavnějšího spoluhráče Davida Pastrňáka. Z krajanů v dresu Bostonu odehrál lepší zápas Pavel Zacha, když zařídil vítěznou trefu.

Když v čase 6:00 Casey Mittelstadt obstaral Bruins vedení 2:1, zdálo se, že mezi domácími a Penguins se schyluje k velké přestřelce. Skóre ovšem po dobré práci druhé formace Bostonu, kdy Pavel Zacha nevzdal souboj s přesilou v útočném rohu a zosnoval úspěšnou akci, úplně zamrzlo. Utkání se proměnilo v hokejovou obdobu zákopové války.

Na startu 15. minuty ji odnesl David Pastrňák, když se snažil získat prostor u levého mantinelu. Zezadu ho objal bývalý kolega Connor Clifton, neměl však pocit, že by svým počínáním porušil pravidla. Po odpískaném faulu se obořil do českého esa a nasadil mu krosček vkleče.

To se vůbec nelíbilo elitnímu centrovi domácího mančaftu Eliasi Lindholmovi. Švéd ve službách Bruins opětoval stejnou mincí i za cenu toho, že riskoval vlastní vyloučení. Obránce Pittsburghu se tak skácel k ledu, chtěl znovu oplácet, ale větší rozmíšku mu neumožnil včasný zásah čárového rozhodčího. Vyloučený byl pouze třicetiletý Američan.

„Lindholm to vyřešil, myslím, zaslouženě. Dobrá reakce! A Pastrňák si má s Cliftonem pořád co říct,“ popisoval inkriminovanou událost komentátor televizní stanice NESN.

Nutno dodat, že šlo o nejzásadnější Pastrňákův moment v utkání, které jinak havířovskému rodákovi příliš nesedlo. Hned v úvodní minutě se přimotal k inkasovanému gólu při nahození Erika Karlssona, sám směrem dopředu tentokrát příliš aktivní nebyl. Poctivá defenziva a skvělý výkon brankáře Jeremyho Swaymana přesto stačily k tomu, aby si Boston připsal další domácí skalp.

Na vyřazovací fázi by v tuto chvíli dosáhl z posledního postupového místa a s náskokem tří bodů. Do konce základní části nicméně ještě z pohledu Bruins zbývá 22 utkání. O cennou místenku musí bojovat do poslední chvíle. Tlak ovšem zvládají, když ztratili pouhé tři z jednatřiceti utkání, v nichž vedli po prostřední třetině.

„Když se podíváte na tuto statistiku, je to znak vyspělého týmu. Nejsme možná nejzkušenější mužstvo v NHL, ale několik veteránů máme, zatímco mladší kluci často převyšují svůj věk výkony. Vědí, jak se zápasem zpracovat, jak vyhodnotit aktuální skóre a dovést výsledek k vítězství,“ pochválil Boston útočník Michael Eyssimont.

Jedním z těch, kteří splňují úlohu uklidňujícího elementu, je jistě Pavel Zacha. Reprezentační forvard, který kvůli zranění smolně přišel o poslední olympijské hry, uspěl proti Pittsburghu na deseti z dvanácti vhazování. Trenér Marco Sturm jej dvakrát poslal na led i v závěrečné minutě, zatímco Penguins odvolali brankáře Stuarta Skinnera a zkoušeli štěstí v šesti hráčích. Zacha jejich šanci razantně snížil dvěma ukořistěnými buly, celkově měl vynikající vliv na tým.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina602810616208:17182
2Tampa59299417210:15880
3Buffalo61306619209:18378
4Detroit612411620182:18376
5Pittsburgh602741316204:17575
6Montreal602211918213:20075
7Islanders612312521182:17275
8Boston60268521202:18873
9Columbus602110821192:19170
10Washington63265725199:18969
11Ottawa60236922201:19367
12Flyers601991121177:18867
13Toronto611981024195:21164
14Florida61246328186:20563
15Devils612010229156:18362
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado60383910230:14991
    2Dallas61317914212:16585
    3Minnesota6223131016209:18082
    4Vegas612171419201:19470
    5Anaheim601914324200:21169
    6Utah61257425193:16968
    7Edmonton62228824220:21068
    8Seattle Kraken60236922171:17667
    9San Jose591812425186:20764
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville61207826179:21062
    12Winnipeg602041026171:18658
    13Chicago611851028163:19556
    14Calgary60204729149:18155
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver60126735153:22443

