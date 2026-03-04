Předplatné

Nečas překonal Dostála. Nosek odehrál první zápas v sezoně, Zacha přispěl k výhře

Zimák NHL s Radkem Gudasem: Hit na Crosbyho? Nic zákeřného. Nechceš, aby se někomu něco stalo
Lukáš Dostál v akci proti Coloradu
Anaheim doma podlehl Coloradu
Colorado uspělo na ledě Anaheimu
»Pasta« se nemůže dočkat, až bude úřadovat na ledě.
Martin Nečas v dresu Colorada proti Los Angeles
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Tomáš Nosek odehrál první zápas sezony NHL a s Floridou prohrál v New Jersey 1:5. Martin Nečas překonal Lukáše Dostála a s Coloradem vyhrál v Anaheimu 5:1.Pavel Zacha přispěl přihrávkou k výhře Bostonu 2:1 nad Pittsburghem. Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k vítězství Utahu 3:2 ve Washingtonu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval šestkrát z 27 střel při prohře Montrealu 5:7 v San Jose. Adam Klapka asistoval u jediné branky Calgary, které doma podlehlo Dallasu 1:6.

Nosek podstoupil po zisku Stanleyova poháru operaci kolene a následně vynechal šedesát utkání sezony, přišel i o start na olympijských hrách. Český centr odehrál ve středu první utkání od loňského červnového finále a vedl čtvrtý útok. Během deseti minut si připsal dva hity a zblokoval jednu střelu.

Návrat Noskovi zhořkl. New Jersey získalo klíčový náskok v prostřední třetině, kdy po akcích Dougieho Hamiltona (1+1) odskočilo na 3:1. Zbývající dvě branky padly při hře Floridy bez gólmana.

Obhájce Stanleyova poháru hazarduje se svou účasti v play off. Panthers jsou poslední v Atlatnické divizi a na poslední postupovou příčku, kterou drží ve Východní konferenci Boston, ztrácejí deset bodů. Do konce základní části zbývá odehrát zhruba dvacet zápasů.

Nečas upravil v 15. minutě skóre na 2:0. Český útočník využil přesilovou hru, když se prosadil střelou bez přípravy zpoza levého kruhu. Bodoval tak i v pátém utkání po olympijské přestávce, během série si připsal deset bodů (5+5). Dvěma trefami se podílel na výhře Colorada Parker Kelly, který zvyšoval na 3:1 a 5:1. Dostál zastavil v zápase 21 z 26 střel.

Všechny branky v Bostonu padly v úvodních šesti minutách. Pittsburgh vedl po 42 sekundách trefou Erika Karlssona od modré čáry. Domácí otočili slepenými góly. Vyrovnal Marat Chusnutdinov a za padesát sekund padl po akci Zachy vítězný gól. Český útočník našel přihrávkou z rohu kluziště Nikitu Zadorova, jehož střelu z mezikruží doklepl do odkryté branky Casey Mittelstadt.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35701056212
2.Nathan MacKinnonColorado41591005954
3.Nikita KučerovTampa3264965631
4.Leon DraisaitlEdmonton3357905913
5.Macklin CelebriniSan Jose305787598
6.Kirill KaprizovMinnesota3540756211
7.Mark ScheifeleWinnipeg284573603
8.Matt BoldyMinnesota3537725818
9.Jason RobertsonDallas3438726121
10.Martin NečasColorado2745725742

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina602810616208:17182
2Tampa59299417210:15880
3Buffalo61306619209:18378
4Detroit612411620182:18376
5Pittsburgh602741316204:17575
6Montreal602211918213:20075
7Islanders612312521182:17275
8Boston60268521202:18873
9Columbus602110821192:19170
10Washington63265725199:18969
11Ottawa60236922201:19367
12Flyers601991121177:18867
13Toronto611981024195:21164
14Florida61246328186:20563
15Devils612010229156:18362
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado60383910230:14991
    2Dallas61317914212:16585
    3Minnesota6223131016209:18082
    4Vegas612171419201:19470
    5Anaheim601914324200:21169
    6Utah61257425193:16968
    7Edmonton62228824220:21068
    8Seattle Kraken60236922171:17667
    9San Jose591812425186:20764
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville61207826179:21062
    12Winnipeg602041026171:18658
    13Chicago611851028163:19556
    14Calgary60204729149:18155
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver60126735153:22443

