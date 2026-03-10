Předplatné

Vladařův špatný start: šest gólů za dvě třetiny a střídání. Vaněček pomohl k bodu

Radost New York Rangers a smutek Philadelphie krátce poté, co Daniel Vladař inkasoval další gól
Radost New York Rangers a smutek Philadelphie krátce poté, co Daniel Vladař inkasoval další gólZdroj: ČTK / AP / Chris Szagola
New York Rangers se radují z gólu za opět překonaným Danielem Vladařem
Brankář Flyers Daniel Vladař neprožívá proti Rangers vůbec dobrý start
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utahu
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Ani tři body Filipa Hronka nestačily, Vancouver padl s Carolinou
Vejmelka hájí bránu Utahu
Nevydařený zápas mají v NHL za sebou čeští brankáři. Daniel Vladař v brance hokejistů Philadelphie od New York Rangers dostal šest branek za dvě třetiny a po čtyřiceti minutách za stavu 1:6 střídal. Flyers nakonec padli 2:6. Z výhry se neradoval ani Vítek Vaněček, jehož Utah podlehl Chicagu 2:3 v prodloužení.

Zápas proti Rangers pro Vladaře nezačal dobře. Hned po 64 sekundách ho překonal Noah Laba a poslal Rangers do brzkého vedení. Do konce první třetiny český brankář inkasoval ještě dvakrát a Flyers šli do kabin s tříbrankovým mankem.

Ve druhé dvacetiminutovce snížil Matvej Mičkov, Flyers ale na jeho branku nenavázali. Vladař za svá záda znovu pustil tři puky a za stavu 1:6 se 75procentní úspěšností zákroků přenechal místo v brance Samuelu Erssonovi. Ten ve třetím dějství neinkasoval, Flyers i tak prohráli jednoznačně 2:6.

Vaněček naskočil v brance Utahu podruhé z posledních tří zápasů a podruhé pomohl svému týmu k bodům. Na čisté konto z duelu proti Philadelphii navázal v Chicagu prohrou 2:3 v prodloužení. K bodu za remízu v základní části pomohl český brankář 23 zákroky.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35731086413
2.Nathan MacKinnonColorado43611046156
3.Nikita KučerovTampa34691035933
4.Leon DraisaitlEdmonton3458926111
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Kirill KaprizovMinnesota364076649
8.Martin NečasColorado2848765944
9.David PastrňákBoston23527558-2
10.Jason RobertsonDallas3440746322

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Buffalo64336619225:19384
3Tampa62309419223:17282
4Detroit642511721189:19079
5Pittsburgh632751417213:18878
6Montreal6223111018222:20978
7Islanders642313523188:18377
8Boston63278622212:20076
9Columbus6322101021204:20374
10Ottawa63266922214:19873
11Washington65275726207:19571
12Flyers6319101123183:20069
13Devils642111230166:19266
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers63169830175:20058
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado62385910238:15595
    2Dallas633181014220:17388
    3Minnesota6424131116215:18585
    4Utah64268525203:17673
    5Anaheim632015325211:22173
    6Vegas642181421209:20572
    7Edmonton64238825227:21870
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9Kings6316101423168:19066
    10San Jose611812625189:21266
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13Chicago641861129172:20759
    14St. Louis63232929166:21259
    15Calgary63214731158:19657
    16Vancouver64136837165:23846

