Dostálův Anaheim zdolal Montreal. Draisaitl se zranil, McDavid u všech gólů

Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 27 zákroky k vítězství 4:3 v Montrealu. Na český brankářský souboj nedošlo, na straně poražených plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.

Dostál inkasoval všechny tři branky v rozmezí 22. až 34. minuty. Postupně jej překonali ze střely z kruhu Alex Newhook, Cole Caufield a Nick Suzuki, kteří otočili stav z 0:2 na 3:2. Český gólman inkasoval ještě jednou, ale gól Montrealu na 4:3 neplatil, protože padl po vypršení druhé třetiny.

Anaheim, který hrál druhý zápas bez suspendovaného kapitána Radko Gudase, vedl 2:0 brankami Lea Carlssona. Na obrat domácích odpověděl ve 36. minutě vyrovnávací trefou Troy Terry. Zápas rozhodl Cutter Gauthier v čase 57:30.

Draisaitl otevřel ve čtvrté minutě skóre, ale další střídání jej u střídačky Nashvillu dohrál Ozzy Wiesblatt a německý útočník zamířil do kabiny. Ještě se vrátil, ale po dvou střídáních z utkání odstoupil. Výhru Edmontonu řídil Connor McDavid, který přihrál na všechny tři góly.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37771146813
2.Nathan MacKinnonColorado44651096457
3.Nikita KučerovTampa34721066234
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095657
6.Mark ScheifeleWinnipeg315182663
7.Martin NečasColorado3149806244
8.Kirill KaprizovMinnesota3841796810
9.Jason RobertsonDallas3643796623
10.David PastrňákBoston24557961-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina663111618234:19290
2Buffalo67347620235:20088
3Tampa65319421231:18284
4Montreal6625111020233:22082
5Pittsburgh662851518223:20281
6Islanders672414524197:19181
7Boston662710623219:20780
8Detroit672511823195:20180
9Columbus6623111121212:20879
10Ottawa66286923225:20577
11Washington68285827212:20374
12Flyers6620111223191:20574
13Toronto682181227215:23870
14Florida66267330199:22069
15Devils662211231176:20168
16Rangers66199830189:20564
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado65395912247:16397
    2Dallas663391014232:17894
    3Minnesota6825131218226:19688
    4Anaheim672215327223:23377
    5Vegas672381422220:20976
    6Edmonton68258926238:23275
    7Utah67268627208:18874
    8Seattle Kraken66256926191:19971
    9San Jose652012627204:22970
    10Kings6617101524176:20069
    11Nashville66227928195:22567
    12Winnipeg662351028188:20266
    13St. Louis672431030177:22264
    14Chicago661871130175:21361
    15Calgary66224733165:20759
    16Vancouver66137838171:24648

