Pastrňák dal dva góly, Zacha jeden, Boston ale bral jen bod. Vysoký debakl Colorada

Pastrňák táhl Boston na ledě New Jersey! Dvakrát se hezky trefil
David Pastrňák dal v zápase na ledě New Jersey dva góly
David Pastrňák v dresu Bostonu
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
David Pastrňák v akci proti Pittsburghu
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
David Pastrňák dvěma góly a Pavel Zacha jednou brankou pomohli hokejistům Bostonu v NHL k zisku bodu při porážce 3:4 v prodloužení s New Jersey. Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou utkání. Martin Nečas z Colorada jednou přihrával a připsal si 50. asistenci v sezoně, jeho tým ale prohrál s Pittsburghem 2:7. Gólman Vítek Vaněček vychytal cennou výhru Utahu nad Dallasem 6:3.

Devětadvacetiletý rodák z Havířova Pastrňák otevřel účet zápasu v čase 4:02, kdy brankáře New Jersey Jacoba Markströma překonal šikovnou dorážkou mezi betony po jeho předchozím úspěšném zákroku vyrážečkou. V první pětiminutovce dal už 37. gól v kariéře a překonal tak legendárního Phila Esposita na prvním místě historických statistik Bruins.

Zacha svým 20. gólem v aktuálním ročníku kanadsko-americké NHL navýšil v 15. minutě vedení Bruins na 2:0. Při přečíslení dvou na jednoho využil pobídky Švéda Viktora Arvidssona, jenž si shodou okolností zapsal dvacátou přihrávku v sezoně.

Pastrňák se podruhé prosadil v čase 44:32 poté, co hokejisté Devils otočili skóre na 2:3, a jeho 26. gól v sezoně po krásné individuální akci poslal zápas do prodloužení. Sedm sekund před koncem pětiminutového nastavení rozhodl o vítězství Devils druhým zásahem v utkání Paul Cotter.

„Přistoupili jsme na jejich hru,“ konstatoval zklamaný Pastrňák, který během posledních šesti zápasů nasbíral devět kanadských bodů. „Pokud děláte chyby proti talentovanému mužstvu jako jsou oni, budete se celou třetinu jen bránit. Přitom jsme o tom před druhou třetinou v kabině mluvili, takže to mrzí o to víc. Měli bychom být dostatečně vyspělí, abychom věděli, co bude následovat, ale to jsme nebyli,“ přiznal český hokejista.

„Znali jsme jejich sílu, ale hráli podle toho jen v první dvacetiminutovce. Je to samozřejmě naše chyba, ze které se musíme poučit,“ dodal Zacha. Boston, který má na kontě 81 bodů, je ve Východní konferenci NHL na sedmé příčce, New Jersey je třinácté.

Colorado dostalo sedm gólů, Vaněčkovo vítězství

Nejproduktivnější český hokejista na olympijských hrách Nečas se podepsal přihrávkou pod první gól Avalanche na 1:1 z hole druhého nejlépe bodujícího hráče soutěže Nathana MacKinnona.

Penguins se pak dostali do tříbrankového vedení, které jen dočasně zmírnil veterán v obraně Colorada Brent Burns. Prvních šest gólů utkání padlo hned v úvodní dvacetiminutovce. Pittsburgh posléze přidal ještě tři přesně trefy. Po třech bodech si zapsali navrátilec do sestavy Tučňáků Jevgenij Malkin a pětatřicetiletý obránce Erik Karlsson.

Colorado i přes vysokou porážku nadále vládne celé soutěži, Pittsburgh je v první čtyřce na Východě.

Vaněček předvedl proti Dallasu sedmadvacet úspěšných zákroků a inkasoval třikrát. V letošním kalendářním roce nastoupil do brankoviště popáté a v každém utkání vychytal pro Mammoth minimálně bod.

O vítězství rozhodli hráči Utahu ve třetí třetině, v níž dali čtyři góly. Hokejistům domácích Stars tak skončila dlouhá úspěšná série, bodově naprázdno vyšli poprvé po patnácti zápasech. Klub ze Salt Lake City naopak zvítězil po čtyřech předchozích porážkách.

Newyorští Rangers přivítali v Madison Square Garden soupeře z Los Angeles, za kterého nastoupil poprvé proti bývalému zaměstnavateli Rus Artěmij Panarin a připsal si jednu asistenci. Kings vyhráli nad Rangers 4:1. Třemi body zazářil útočník Los Angeles Alex Laferriere. Za domácí mužstvo, které prohrálo po čtyřech výhrách, odehrál téměř osm minut dvaadvacetiletý útočník Jaroslav Chmelař.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37771146813
2.Nathan MacKinnonColorado45651106556
3.Nikita KučerovTampa34721066234
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095657
6.Mark ScheifeleWinnipeg315182663
7.Martin NečasColorado3150816343
8.David PastrňákBoston265581620
9.Jason RobertsonDallas3644806722
10.Kirill KaprizovMinnesota3841796810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina663111618234:19290
2Buffalo67347620235:20088
3Tampa65319421231:18284
4Pittsburgh672951518230:20483
5Montreal6625111020233:22082
6Detroit682611823200:20382
7Boston672710723222:21181
8Islanders672414524197:19181
9Columbus6623111121212:20879
10Ottawa66286923225:20577
11Washington68285827212:20374
12Flyers6620111223191:20574
13Toronto682181227215:23870
14Devils672212231180:20470
15Florida66267330199:22069
16Rangers67199831190:20964
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado66395913249:17097
    2Dallas673391015235:18494
    3Minnesota6825131218226:19688
    4Anaheim672215327223:23377
    5Utah68278627214:19176
    6Vegas672381422220:20976
    7Edmonton68258926238:23275
    8Seattle Kraken66256926191:19971
    9Kings6718101524180:20171
    10San Jose652012627204:22970
    11Nashville66227928195:22567
    12Winnipeg662351028188:20266
    13St. Louis672431030177:22264
    14Chicago661871130175:21361
    15Calgary67224734167:21259
    16Vancouver66137838171:24648

