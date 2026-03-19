Předplatné

Souboj českých gólmanů v NHL pro Vladaře. Colorado padlo, Nečas nebodoval

Český gólman Daniel Vladař v dresu Philadelphie
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
Český brankář Daniel Vladař se v dresu Flyers stihl rozchytat před odletem na olympijské hry
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál
Martin Nečas se raduje ze své trefy
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Martin Nečas v dresu Colorada
Lukáš Dostál v duelu Anaheimu ve Winnipegu příliš práce neměl
10
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Daniel Vladař předčil v NHL v českém brankářském souboji Lukáše Dostála a pomohl hokejistům Philadelphie 34 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Dostál zastavil 24 střel. V duelu dvou nejlepších týmů soutěže podlehlo Colorado doma Dallasu 1:2 po nájezdech. V rozstřelu se neprosadil Martin Nečas, který vyšel v utkání naprázdno a po olympijské přestávce nebodoval teprve ve druhém z dvanácti zápasů.

Philadelphia vedla 2:0. Už ve třetí minutě otevřel skóre Luke Glendening, který se po přihrávce od zadního mantinelu ocitl sám před brankou a překonal Dostála střelou pod horní tyč. Zhruba v polovině zápasu zvýšil Owen Tippett, když zachytil na hranici brankoviště nahozený puk a poslal jej do odkryté branky. Stejný hráč v závěru první třetiny trefil ze sólového úniku tyč.

Dostál podržel tým za stavu 0:2. V rozštěpu zneškodnil šanci Garneta Hathawaye, který zakončoval do odkryté branky. Před druhou sirénou snížil v přesilové hře Cutter Gauthier, který přelstil Vladaře z blízka bekhendem pod horní tyč. Anaheim vyrovnal při hře bez gólmana, z dorážky se prosadil Leo Carlsson. Vzápětí zachránila Dostála tyč, ale v čase 62:17 rozhodl Noah Cates.

Colorado dostal v závěru první třetiny do vedení Cale Makar gólem v přesilové hře. Dallas vyrovnal ve 27. minutě trefou Jasona Robertsona a o výhře rozhodl Wyatt Johnston, jediný úspěšný střelec v rozstřelu. První hvězdou zápasu se stal gólman hostů Jake Oettinger, který zastavil 33 střel a všechny tři nájezdy.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
36Detail
LIVE Po prodl.
65Detail
LIVE
41Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE Sam. nájezdy
21Detail
LIVE Po prodl.
23Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37781156913
2.Nathan MacKinnonColorado45661116656
3.Nikita KučerovTampa37741116337
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095665
6.Mark ScheifeleWinnipeg315283675
7.David PastrňákBoston26568263-1
8.Jason RobertsonDallas3744816823
9.Martin NečasColorado3150816443
10.Kirill KaprizovMinnesota384280699

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina683112619241:20292
2Buffalo68357620237:20090
3Tampa66329421237:18486
4Pittsburgh682951618235:21084
5Montreal6725121020236:22284
6Islanders682514524200:19283
7Boston682710823224:21482
8Detroit682611823200:20382
9Columbus6724111121217:20981
10Ottawa67286924226:20977
11Washington69295827216:20476
12Flyers6720121223194:20776
13Devils682312231186:20772
14Toronto692181228216:24170
15Florida67267331201:22569
16Rangers68199832193:21564
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado673951013250:17298
    2Dallas6833101015237:18596
    3Minnesota6925141218230:19990
    4Anaheim682215427225:23678
    5Edmonton69268926243:23577
    6Utah68278627214:19176
    7Vegas682381423220:21176
    8Seattle Kraken67256927193:20571
    9Kings6718101524180:20171
    10San Jose662012628207:23470
    11Nashville67228928199:22869
    12Winnipeg672351128191:20667
    13St. Louis682431130178:22465
    14Chicago671871230178:21762
    15Calgary68225734169:21361
    16Vancouver67147838176:24850

      Začít diskuzi

