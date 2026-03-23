Nečas dvakrát asistoval a zařídil triumf Colorada. Vejmelka vychytal 32. výhru v sezoně
Martin Nečas pomohl dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Colorada 3:2 v prodloužení ve Washingtonu. Přihrál i na rozhodující branku, kterou v 62. minutě vstřelil Brock Nelson. V kanadském bodování NHL Nečas předstihl Davida Pastrňáka z Bostonu. Oba mají 86 bodů, útočník Colorada dal o čtyři góly víc a je šestý.
Nejlepší tým ligy ve Washingtonu dlouho prohrával, ve 42. minutě vyrovnal po Nečasově přihrávce Gabriel Landeskog. Hráči Avalanche se pak sami dostali do vedení, v 55. minutě ale využil přesilovku nejlepší střelec historie Alexandr Ovečkin a zaznamenal 923. gól v základní části. V součtu s play off NHL to byla jeho jubilejní tisící trefa, lepší je jen Wayne Gretzky s 1016 brankami.
Český hokejový brankář Karel Vejmelka v duelu proti Los Angeles 33 zákroky pomohl Utahu k výhře 4:3 v prodloužení a vychytal 32. výhru v sezoně.
Vejmelka je v tomto ohledu druhým nejlepším brankářem dosavadního průběhu ročníku. Na záda kouká pouze Andreji Vasilevskému z Tampy Bay, který vychytal o jednu výhru víc.
Proti Los Angeles skvělým výkonem dlouho držel Utah v boji o výhru v základní hrací době, nakonec ho ale tři minuty před koncem prostřelil Artěmij Panarin a poslal zápas do prodloužení. V tom o bodu navíc pro Utah rozhodl Nick Schmaltz.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|79
|119
|66
|45
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|38
|78
|116
|71
|9
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|45
|69
|114
|68
|57
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|61
|96
|68
|2
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|32
|54
|86
|66
|45
|7.
|David Pastrňák
Boston
|28
|58
|86
|65
|3
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|61
|85
|69
|27
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|52
|83
|70
|0
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|38
|44
|82
|70
|21
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|70
|32
|13
|6
|19
|250:206
|96
|2
Buffalo
|71
|37
|7
|7
|20
|251:207
|95
|3
Tampa
|69
|34
|9
|5
|21
|251:192
|91
|4
Pittsburgh
|70
|29
|6
|16
|19
|241:219
|86
|5
Boston
|70
|29
|10
|8
|23
|234:217
|86
|6
Montreal
|69
|26
|12
|10
|21
|244:228
|86
|7
Columbus
|70
|26
|11
|11
|22
|228:215
|85
|8
Islanders
|71
|26
|14
|5
|26
|206:202
|85
|9
Detroit
|70
|27
|11
|8
|24
|205:208
|84
|10
Ottawa
|69
|30
|6
|9
|24
|234:213
|81
|11
Flyers
|69
|21
|13
|12
|23
|202:211
|80
|12
Washington
|71
|30
|5
|9
|27
|220:208
|79
|13
Devils
|69
|23
|12
|2
|32
|187:209
|72
|14
Florida
|69
|27
|7
|3
|32
|206:229
|71
|15
Toronto
|71
|21
|8
|13
|29
|221:250
|71
|16
Rangers
|70
|19
|9
|9
|33
|198:224
|65
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|69
|40
|6
|10
|13
|257:175
|102
|2
Dallas
|70
|33
|10
|11
|16
|240:190
|97
|3
Minnesota
|71
|25
|15
|12
|19
|233:202
|92
|4
Anaheim
|70
|23
|16
|4
|27
|235:242
|82
|5
Utah
|71
|28
|9
|6
|28
|223:198
|80
|6
Vegas
|71
|24
|8
|14
|25
|224:221
|78
|7
Edmonton
|71
|26
|8
|9
|28
|245:244
|77
|8
Nashville
|70
|24
|9
|9
|28
|209:232
|75
|9
Kings
|70
|18
|10
|17
|25
|187:213
|73
|10
Seattle Kraken
|69
|25
|6
|9
|29
|196:213
|71
|11
Winnipeg
|70
|23
|6
|12
|29
|199:219
|70
|12
San Jose
|68
|20
|12
|6
|30
|208:243
|70
|13
St. Louis
|69
|25
|3
|11
|30
|181:225
|67
|14
Calgary
|70
|23
|6
|7
|34
|177:217
|65
|15
Chicago
|70
|19
|7
|13
|31
|183:225
|65
|16
Vancouver
|69
|14
|7
|8
|40
|179:257
|50