Nečas dvakrát asistoval a zařídil triumf Colorada. Vejmelka vychytal 32. výhru v sezoně

Martin Nečas se raduje ze své trefyZdroj: ČTK / AP / Gregory Bull
Český útočník Martin Nečas se jednou prosadil v utkání proti Edmontonu, na výhřu Colorada to ovšem nestačilo
Martin Nečas pomohl dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Colorada 3:2 v prodloužení ve Washingtonu. Přihrál i na rozhodující branku, kterou v 62. minutě vstřelil Brock Nelson. V kanadském bodování NHL Nečas předstihl Davida Pastrňáka z Bostonu. Oba mají 86 bodů, útočník Colorada dal o čtyři góly víc a je šestý.

Nejlepší tým ligy ve Washingtonu dlouho prohrával, ve 42. minutě vyrovnal po Nečasově přihrávce Gabriel Landeskog. Hráči Avalanche se pak sami dostali do vedení, v 55. minutě ale využil přesilovku nejlepší střelec historie Alexandr Ovečkin a zaznamenal 923. gól v základní části. V součtu s play off NHL to byla jeho jubilejní tisící trefa, lepší je jen Wayne Gretzky s 1016 brankami.

Český hokejový brankář Karel Vejmelka v duelu proti Los Angeles 33 zákroky pomohl Utahu k výhře 4:3 v prodloužení a vychytal 32. výhru v sezoně.

Vejmelka je v tomto ohledu druhým nejlepším brankářem dosavadního průběhu ročníku. Na záda kouká pouze Andreji Vasilevskému z Tampy Bay, který vychytal o jednu výhru víc.

Proti Los Angeles skvělým výkonem dlouho držel Utah v boji o výhru v základní hrací době, nakonec ho ale tři minuty před koncem prostřelil Artěmij Panarin a poslal zápas do prodloužení. V tom o bodu navíc pro Utah rozhodl Nick Schmaltz.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40791196645
2.Connor McDavidEdmonton3878116719
3.Nathan MacKinnonColorado45691146857
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196682
6.Martin NečasColorado3254866645
7.David PastrňákBoston285886653
8.Nick SuzukiMontreal2461856927
9.Mark ScheifeleWinnipeg315283700
10.Jason RobertsonDallas3844827021

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina703213619250:20696
2Buffalo71377720251:20795
3Tampa69349521251:19291
4Pittsburgh702961619241:21986
5Boston702910823234:21786
6Montreal6926121021244:22886
7Columbus7026111122228:21585
8Islanders712614526206:20285
9Detroit702711824205:20884
10Ottawa69306924234:21381
11Flyers6921131223202:21180
12Washington71305927220:20879
13Devils692312232187:20972
14Florida69277332206:22971
15Toronto712181329221:25071
16Rangers70199933198:22465
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado694061013257:175102
    2Dallas7033101116240:19097
    3Minnesota7125151219233:20292
    4Anaheim702316427235:24282
    5Utah71289628223:19880
    6Vegas712481425224:22178
    7Edmonton71268928245:24477
    8Nashville70249928209:23275
    9Kings7018101725187:21373
    10Seattle Kraken69256929196:21371
    11Winnipeg702361229199:21970
    12San Jose682012630208:24370
    13St. Louis692531130181:22567
    14Calgary70236734177:21765
    15Chicago701971331183:22565
    16Vancouver69147840179:25750

