To se cení! Zraněný Gudas chce zahodit ortézu a postavit se čelem odvetě za Matthewse
Zdánlivě tuctový duel mezi hokejisty Anaheimu a Toronta se v pondělí večer může změnit v událost číslo jedna pro celou NHL. Hodně záleží na Radku Gudasovi, zda se zraněnou nohou, kterou mu chrání ortéza, nastoupí. Známý insider Eliotte Friedmann tvrdí, že český tvrďák udělá všechno pro to, aby naskočil a nevyhnul se chystané odvetě za nedávné ukončení sezony Austonu Matthewsovi. Po Torontu však létají otázky: Máme vůbec hráče, který to Gudasovi opepří?
Kapitán Ducks by mohl být krásně z obliga. Sorry, pánové, nejde to… Při sobotním duelu v Edmontonu chodil v civilu po hale s ochranou nohy. Tu si pochroumal během předchozí bitvy s Calgary, kdy si ji nešikovně přisedl po souboji u mantinelu.
Mohl by se z fleku vymluvit na zdraví a partii s Maple Leafs sledovat v kvádru na tribuně nebo jinde v zázemí. Ví však moc dobře, o co jde a jednoduše řečeno, nechce být za sraba. Protože všem v kabině Toronta je jasné, že v pondělí budou muset být hodně přísní. Na Gudase zejména. Ale i kdyby nehrál.
A tak zatímco mnozí jiní hráči by neprotestovali, kdyby jim doktoři prodloužili neschopenku, vousáč od Berouna se snaží o opak. Doufá, že nohu uschopní do takového stavu, že to aspoň trochu půjde. Což je ocenění hodný přístup. „Gudas prohlásil, že v pondělí chce hrát za každou cenu. Je to věc kodexu, sportovního chování. Uvědomuje si, že Maple Leafs po něm jdou a dal jasně najevo, že chce nastoupit,“ prohlásil Elliotte Friedman v pořadu Saturday Headlines.
Na Gudase má Toronto pifku poté, co před dvěma týdny tvrdým zákrokem vyřadil Austona Matthewse, hvězdu týmu a jednoho z nejsledovanějších hokejistů NHL. V tu ránu se stal ve světě modré a bílé nepřítelem číslo jedna. Od disciplinární komise inkasoval 35letý zadák pětkrát distanc a s tím související pozastavený plat v přepočtu přes 2,2 milionu korun. Čerstvému olympijskému vítězovi skončila sezona a je otázkou, kdy se vrátí k plnohodnotné práci.
Pondělní bitva bude fyzicky hodně intenzivní. Ať už Radko Gudas dostane zelenou, či nikoli. O tom, zda nastoupí, mělo rozhodnout nedělní detailní vyšetření. Jak už bylo zmíněno, Čech hlasoval pro. A kabina Maple Leafa jakbysmet. „Velká část z nás se sem vrátí příští rok. Musíte budovat vazby se spoluhráči. Pokud nehrajete naplno, necháváte svého spoluhráče na holičkách,“ řekl k věci obránce Jake McCabe, jenž z řady předchozích zápasů má s Gudasem osobní zkušenosti.
Bezprostředně po výroku disciplinárky McCabe netajil rozčarování. „Přijdete o hráče na zbytek sezony, o svého lídra a někdo dostane pět zápasů, no, nevím... Není to poprvé, co to udělal, takže je to frustrující,“ kroutil hlavou.
Z druhé strany však stejný údiv směřoval k němu a jeho parťákům za chování bezprostředně po Gudasově ataku. Hráči Toronta se ocitli pod palbou tvrdé kritiky za to, že se okamžitě nepomstili. Že neudělali absolutně nic, co by Gudasovi a jeho kolegům z Ducks připomnělo, že takovéto zákroky se na první hokejové scéně trpět nebudou.
Otázka za 64 milionů dolarů
Celá příhoda posloužila k tomu, aby se v hokeji posedlém Torontu znovu tepalo do hráčů za jejich měkkost, málo agrese, nedostatečný zápal v průběhu celého ročníku. Tým bez duše, jinak řečeno.
Když se ikonického obránce Chrise Prongera v minulých dnech v podcastu Nasty Knuckles zeptali na nulovou reakci borců Maple Leafs na faul na Matthewse, někdejší drsný bek popsal, jak to doma u televize vnímal: „Kdyby na mě mířila kamera, asi byste si mysleli, že jsem nemocný, protože jsem se začal smát, když jsem ten zákrok viděl. Díval jsem se na všechny hráče a hledal někoho… A doslova jsem zíral na Gudase, jak se okolo sebe rozhlíží a čeká: Přijde někdo? A nic…“
Šlo vidět, že hráče Toronta ani nezajímá, jak na tom Matthews je. Neobyčejně výmluvná chvíle. „Nejhorší na tom je, že nejenže v tomhle ohledu nereagovali, ale ani se k němu nešli podívat. Říkám si: Páni, to je zajímavé…“ divil se Pronger.
Podle mnohých (ne)reakce hráčů Toronta plně vystihuje zmar týmu v ročníku. Hráči jako Morgan Rielly, William Nylander a zejména Easton Cowan se sice po utkání omlouvali, neboť věděli, že se měli zachovat jinak. Bylo však příliš pozdě.
Po téhle blamáži míra entuziasmu v kabině Toronta přece jen lehce vystoupala, tým zvedl na ledě úroveň odhodlání, to však nic nemění na tom, že slavný klub trhne další zpackaný ročník, ve Východní konferenci se nachází třetí od konce.
Pondělní dění může šéfům klubu aspoň napovědět, na koho má smysl spoléhat se dál, na koho nikoli. Očekává se, že hráči jako Cowan nebo Rielly vypustí trochu jedu a v pravý čas zahodí rukavice.
A co potom? „To je otázka za 64 milionů dolarů,“ reagoval Pronger na budoucí tahy v Torontu. „Přijde šéf a poví: Jděte tam a chraňte se navzájem, držte při sobě… Jsou tam ale větší problémy. Tady nejde o poselství trenéra, ale o poselství hráčů. Klíčová je společná hrdost. Něco se tam děje,“ tuší.