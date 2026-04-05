Konec půstu! Buffalo je po 15 letech v play off. Hvězda: Jen s postupem se nespokojíme
Hokejisté Buffala v sobotu prožívali smíšené pocity. Ve Washingtonu dostali nakládačku 2:6. Zároveň však už měli jisté play off. Zahrají si v něm poprvé od roku 2011. Po patnácti letech ukončili nejdelší půst v historii NHL. Sabres tam posunula porážka Detroitu v New Yorku. Štípněte se, ale je to tak. „Je těžké se po takové prohře soustředit jen na to, ale jsem na tým opravdu hrdý. Trvalo to dlouho. Jsem tu už pátým rokem a teď se cítím šťastný,“ prohlásil útočník Alex Tuch.
Byla to doba, kdy popovým hitparádám vládly Britney Spears s Rihannou a filmy vycházely na blu-ray discích. Stanley Cup vyhráli Boston Bruins, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL získal Corey Perry a bodování vyhrál Daniel Sedin. Buffalo Sabres tehdy vypadli v prvním kole play off s Philadelphií. Po ledě se v dresech se zkříženými šavlemi proháněli hráči jako Thomas Vanek, Jason Pominville, Drew Stafford, Tyler Ennis nebo 21letý bek Tyler Myers. V brance chytal Ryan Miller a na střídačce stál Lindy Ruff. Stejný kouč, jenž tým vedl celkem 15 sezon a předloni se zase vrátil.
Porážka v sedmém zápase proti Flyers z 26. dubna 2011 se stala pro Sabres předzvěstí temných časů. V dalších letech se několikrát dotkli dna. Místo vyřazovacích bojů se každoročně upínali k dalšímu draftu. V roce 2015 prošvihli příležitost vzít z prvního pořadí Connora McDavida, loterii vyhrál Edmonton. Z druhého pořadí si vytáhli Jacka Eichela, který se měl stát počátkem znovuzrození. Po šesti sezonách plných marnosti zamířil do Las Vegas. Podobě jako dvojka draftu 2014 Sam Reinhart, který zamířil na Floridu.
Buffalo za něj získalo nadějného brankáře Devona Leviho a volbu v draftu, z níž se vyklubal Jiří Kulich. Za Eichela dostal klub do útoku Tucha, Peytona Krebse a Noaha Östlunda. Dnes patří k oporám. Ale stejně… Eichel i Reinhart už mají Stanley Cup. O tom se Sabres nemohlo ani zdát.
K největším pilířům mužstva patří dlouhodobě obránce Rasmus Dahlin, jednička draftu 2018. A taky útočník Tage Thomson, olympijský, světový i juniorský šampion a nejproduktivnější hráč týmu, jenž začínal v St. Louis a který v Buffalu působí osmou sezonu. Tým se léta trápil. Ještě v této sezoně měl po 29 zápasech jen jedenáct vítězství.
Kapitán hlásí: Páni, tohle bude něco výjimečného
V polovině prosince Kevyna Adamse vystřídal na pozici generálního manažera Fin Jarmo Kekäläinen. Ne, že by jeho nástup znamenal bod zlomu. Nicméně od té doby už se Sabres nemuseli dívat zpátky. Během tří měsíců se vyhrabali z nejhoršího a najednou bojují s Tampou Bay o prvenství v Atlantické divizi. Kdo by to do nich ještě před půl rokem řekl.
„Je to neuvěřitelné. Mám strašnou radost. Kvůli městu a všem, kteří tady roky tvrdě makají. Masérům, trenérům, spoluhráčům i lidem ve městě. Páni, tohle bude něco výjimečného, to je jisté,“ sršel nadšením švédský kapitán Dahlin.
Lindy Ruff koučoval Buffalo už v době, kdy za něj chytal Dominik Hašek. V roce 1999 mu pomohl do finále Stanley Cupu. Ruff vedl Sabres téměř patnáct sezon a byl i u poslední účasti Sabres v play off, než ho po 17 zápasech ročníku 2012/13 propustili. Do jeho návratu se u týmu prostřídalo šest jiných trenérů: Ron Rolston, Ted Nolan, Dan Bylsma, Phil Housley, Ralph Krueger a Don Granato.
Ruff sloužil v Buffalu dost dlouho, aby věděl, co postup pro klub i pro město znamená. „Kluci tvrdě dřeli, aby se dostali až sem. Byli jsme odměněni za to, jak jsme hráli. V první řadě mám velkou radost za majitele, naše fanoušky a všechny lidi, kteří tady pracují. Jsem nadšený,“ uvedl.
Sabres minulý čtvrtek prohráli s Ottawou a na první pokus si play off ještě nepojistili. Selhali i ve Washingtonu, kde po necelých šesti minutách prohrávali o tři góly. Ačkoli byli po prohře s Capitals zklamaní, porážka jim připomněla, čím si v této sezoně prošli. V play off chtějí udělat další krok.
„Je skvělé, co jsme dokázali, abychom byli v téhle pozici,“ řekl hvězdný Thompson. „Ale play off není náš konečný cíl, jen s postupem se nechceme spokojit. Jiné týmy tohle dokážou každou sezonu. Buffalu se tohle dlouho nepodařilo, ale jakmile dosáhnete jednoho cíle, posadíte si laťku ještě výš. Už nejde jen o to, že budeme v play off. Chceme dokázat něco výjimečného,“ řekl útočník, který na mezinárodní úrovni vyhrál všechno. Věří, že uspět můžou i Sabres.
Nejdelší série bez play off:
- 14 - Buffalo Sabres (2012-25)
- 10 - Florida Panthers (2001-11)
- 10 - Edmonton Oilers (2007-16)
- 9 - Detroit Red Wings (2016-25)
- 9 - Carolina Hurricanes (2010-18)
- 9 - New Jersey Devils (1979-87)