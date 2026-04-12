Nečas asistoval a už má 99 bodů! Boston prohrál, dvě trefy Noska i premiérový bod Alschera

Martin Nečas při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích
Martin Nečas při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích
Tomáš Nosek dal první dvě branky v sezoně a v NHL se střelecky prosadil v desátém ročníku v řadě
Pavel Zacha v prodloužení rozhodl o výhře Bostonu v Buffalu
Hráči Bostonu slaví důležitou výhru
Klíčový obránce Bostonu Charlie McAvoy
David Pastrňák se na ledě Buffala střelecky prosadil
Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Daří se i Davidu Pastrňákovi
Hokejový útočník Martin Nečas při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights podílel Tomáš Hertl. Dařilo se také Čechům v dresu Floridy. Tomáš Nosek pomohl k výhře 6:2 nad Torontem dvěma góly, obránce Marek Alscher mu jednou nahrával.

Nečas se v polovině první třetiny zapojil do přesilovkové kombinace Colorada a pomohl připravit gól na 1:0 pro Devona Toewse. Svou 61. asistencí v ročníku se bodově dotáhl na krajana Davida Pastrňáka. Oba čeští reprezentanti aktuálně mají na kontě 99 bodů a v produktivitě NHL jsou na pátém a sedmém místě.

Vegas nepříznivé skóre otočili i díky Hertlově asistenci u branky Marka Stonea na 1:1. Český útočník bodoval podruhé za sebou a vylepšil svou bilanci na 57 bodů za 24 gólů a 33 nahrávek.

Nosek dal první dvě branky v sezoně a v NHL se střelecky prosadil v desátém ročníku v řadě. Český útočník, který většinu aktuální sezony promarodil, v úvodu druhé třetiny po spolupráci s obráncem Alscherem zvýšil na 3:0 pro Floridu a v závěru zápasu gólem do prázdné branky pečetil vítězství 6:2. Alscher ve svém druhém duelu v NHL zaznamenal první bod.

Boston padl s Tampou

Hokejisté Bostonu v NHL prohráli 1:2 s Tampou Bay a zatím nemají jisté místo v play off. David Pastrňák se za domácí Bruins neprosadil a stále ho jeden bod dělí od stobodové hranice.

Boston mohla do vyřazovacích bojů posunout jakákoliv výhra, ale vedení po zásahu Morgana Geekieho z druhé části neudrželi. Ve třetím dějství nejprve srovnal Brandon Hagel a minutu a půl před koncem rozhodl o výhře hostů Emil Lilleberg.

Pastrňák nebodoval a čekání na gól protáhl na osm zápasů. Před posledními dvěma zápasy základní části má na kontě 99 bodů za 29 branek a 70 asistencí. Naprázdno proti Tampě vyšel i Pavel Zacha.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton47861338016
2.Nikita KučerovTampa43851287544
3.Nathan MacKinnonColorado52741267856
4.Macklin CelebriniSan Jose4266108784
5.Martin NečasColorado3861997646
6.Mark ScheifeleWinnipeg346599794
7.David PastrňákBoston297099757
8.Nick SuzukiMontreal2871998037
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4450948021

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina803814622292:236110
2Buffalo80418823280:236106
3Tampa80409625284:224104
4Montreal8033141023277:251104
5Pittsburgh803471623288:25898
6Ottawa803761027272:24196
7Boston8031121027265:24896
8Flyers8026151227243:23994
9Columbus8028121228250:24892
10Washington80356930258:24391
11Islanders802914532231:23591
12Detroit803011930237:24691
13Devils802912336226:24785
14Florida80308438240:27380
15Toronto802391434247:29078
16Rangers80249938232:24575
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado794661116295:201115
    2Dallas8037111220269:218108
    3Minnesota8030151223266:232102
    4Vegas802891726255:24791
    5Utah793210631259:22890
    6Edmonton803191030275:26690
    7Anaheim792517532263:27789
    8Kings7921131926216:23787
    9Nashville8028101032241:26186
    10Winnipeg792871232225:24382
    11San Jose782512734237:28081
    12St. Louis793041233213:24780
    13Seattle Kraken792681134222:25279
    14Calgary79257938204:25473
    15Chicago802171438207:26870
    16Vancouver78157848203:30152

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů