Nečas asistoval a už má 99 bodů! Boston prohrál, dvě trefy Noska i premiérový bod Alschera
Hokejový útočník Martin Nečas při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights podílel Tomáš Hertl. Dařilo se také Čechům v dresu Floridy. Tomáš Nosek pomohl k výhře 6:2 nad Torontem dvěma góly, obránce Marek Alscher mu jednou nahrával.
Nečas se v polovině první třetiny zapojil do přesilovkové kombinace Colorada a pomohl připravit gól na 1:0 pro Devona Toewse. Svou 61. asistencí v ročníku se bodově dotáhl na krajana Davida Pastrňáka. Oba čeští reprezentanti aktuálně mají na kontě 99 bodů a v produktivitě NHL jsou na pátém a sedmém místě.
Vegas nepříznivé skóre otočili i díky Hertlově asistenci u branky Marka Stonea na 1:1. Český útočník bodoval podruhé za sebou a vylepšil svou bilanci na 57 bodů za 24 gólů a 33 nahrávek.
Nosek dal první dvě branky v sezoně a v NHL se střelecky prosadil v desátém ročníku v řadě. Český útočník, který většinu aktuální sezony promarodil, v úvodu druhé třetiny po spolupráci s obráncem Alscherem zvýšil na 3:0 pro Floridu a v závěru zápasu gólem do prázdné branky pečetil vítězství 6:2. Alscher ve svém druhém duelu v NHL zaznamenal první bod.
Boston padl s Tampou
Hokejisté Bostonu v NHL prohráli 1:2 s Tampou Bay a zatím nemají jisté místo v play off. David Pastrňák se za domácí Bruins neprosadil a stále ho jeden bod dělí od stobodové hranice.
Boston mohla do vyřazovacích bojů posunout jakákoliv výhra, ale vedení po zásahu Morgana Geekieho z druhé části neudrželi. Ve třetím dějství nejprve srovnal Brandon Hagel a minutu a půl před koncem rozhodl o výhře hostů Emil Lilleberg.
Pastrňák nebodoval a čekání na gól protáhl na osm zápasů. Před posledními dvěma zápasy základní části má na kontě 99 bodů za 29 branek a 70 asistencí. Naprázdno proti Tampě vyšel i Pavel Zacha.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|80
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|75
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|78
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|66
|108
|78
|4
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|61
|99
|76
|46
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|79
|4
|7.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|75
|7
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|71
|99
|80
|37
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|44
|50
|94
|80
|21
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|80
|38
|14
|6
|22
|292:236
|110
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Tampa
|80
|40
|9
|6
|25
|284:224
|104
|4
Montreal
|80
|33
|14
|10
|23
|277:251
|104
|5
Pittsburgh
|80
|34
|7
|16
|23
|288:258
|98
|6
Ottawa
|80
|37
|6
|10
|27
|272:241
|96
|7
Boston
|80
|31
|12
|10
|27
|265:248
|96
|8
Flyers
|80
|26
|15
|12
|27
|243:239
|94
|9
Columbus
|80
|28
|12
|12
|28
|250:248
|92
|10
Washington
|80
|35
|6
|9
|30
|258:243
|91
|11
Islanders
|80
|29
|14
|5
|32
|231:235
|91
|12
Detroit
|80
|30
|11
|9
|30
|237:246
|91
|13
Devils
|80
|29
|12
|3
|36
|226:247
|85
|14
Florida
|80
|30
|8
|4
|38
|240:273
|80
|15
Toronto
|80
|23
|9
|14
|34
|247:290
|78
|16
Rangers
|80
|24
|9
|9
|38
|232:245
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|79
|46
|6
|11
|16
|295:201
|115
|2
Dallas
|80
|37
|11
|12
|20
|269:218
|108
|3
Minnesota
|80
|30
|15
|12
|23
|266:232
|102
|4
Vegas
|80
|28
|9
|17
|26
|255:247
|91
|5
Utah
|79
|32
|10
|6
|31
|259:228
|90
|6
Edmonton
|80
|31
|9
|10
|30
|275:266
|90
|7
Anaheim
|79
|25
|17
|5
|32
|263:277
|89
|8
Kings
|79
|21
|13
|19
|26
|216:237
|87
|9
Nashville
|80
|28
|10
|10
|32
|241:261
|86
|10
Winnipeg
|79
|28
|7
|12
|32
|225:243
|82
|11
San Jose
|78
|25
|12
|7
|34
|237:280
|81
|12
St. Louis
|79
|30
|4
|12
|33
|213:247
|80
|13
Seattle Kraken
|79
|26
|8
|11
|34
|222:252
|79
|14
Calgary
|79
|25
|7
|9
|38
|204:254
|73
|15
Chicago
|80
|21
|7
|14
|38
|207:268
|70
|16
Vancouver
|78
|15
|7
|8
|48
|203:301
|52