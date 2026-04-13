NHL ONLINE: Nečas na ledě Edmontonu útočí na 100. bod v sezoně. V akci i Hertl
Zámořská NHL nabízí v noci deset zápasů. Hokejisté Colorada se představí na ledě Edmontonu, kde bude český útočník Martin Nečas útočit na zisk 100. kanadského bodu v sezoně, chybí mu jen jeden. V akci bude také Tomáš Hertl, jeho Vegas hostí Winnipeg. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|80
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|75
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|78
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|68
|110
|79
|6
|5.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|81
|38
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|61
|99
|76
|46
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|79
|4
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|76
|5
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|44
|50
|94
|80
|21
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|80
|38
|14
|6
|22
|292:236
|110
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|81
|34
|14
|10
|23
|281:252
|106
|4
Tampa
|80
|40
|9
|6
|25
|284:224
|104
|5
Pittsburgh
|81
|34
|7
|16
|24
|288:261
|98
|6
Boston
|81
|32
|12
|10
|27
|268:250
|98
|7
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|8
Flyers
|80
|26
|15
|12
|27
|243:239
|94
|9
Washington
|81
|36
|6
|9
|30
|261:243
|93
|10
Columbus
|81
|28
|12
|12
|29
|252:251
|92
|11
Islanders
|81
|29
|14
|5
|33
|232:239
|91
|12
Detroit
|80
|30
|11
|9
|30
|237:246
|91
|13
Devils
|81
|29
|13
|3
|36
|230:250
|87
|14
Florida
|80
|30
|8
|4
|38
|240:273
|80
|15
Toronto
|80
|23
|9
|14
|34
|247:290
|78
|16
Rangers
|80
|24
|9
|9
|38
|232:245
|75
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|79
|46
|6
|11
|16
|295:201
|115
|2
Dallas
|80
|37
|11
|12
|20
|269:218
|108
|3
Minnesota
|80
|30
|15
|12
|23
|266:232
|102
|4
Vegas
|80
|28
|9
|17
|26
|255:247
|91
|5
Utah
|80
|32
|10
|6
|32
|260:232
|90
|6
Edmonton
|80
|31
|9
|10
|30
|275:266
|90
|7
Anaheim
|80
|25
|17
|6
|32
|266:281
|90
|8
Kings
|79
|21
|13
|19
|26
|216:237
|87
|9
Nashville
|80
|28
|10
|10
|32
|241:261
|86
|10
Winnipeg
|79
|28
|7
|12
|32
|225:243
|82
|11
San Jose
|79
|25
|12
|8
|34
|240:284
|82
|12
St. Louis
|79
|30
|4
|12
|33
|213:247
|80
|13
Seattle Kraken
|79
|26
|8
|11
|34
|222:252
|79
|14
Calgary
|80
|26
|7
|9
|38
|208:255
|75
|15
Chicago
|80
|21
|7
|14
|38
|207:268
|70
|16
Vancouver
|80
|15
|9
|8
|48
|211:307
|56