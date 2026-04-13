Gudas se po návratu do sestavy hned pustil do bitky. Hronek asistoval u výhry
Obránce Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. V brance poražených Ducks si připsal 22 úspěšných zákroků Lukáš Dostál. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.
Hokejisté Anaheimu šli ve 4. minutě do vedení zásluhou Cuttera Gauthiera, Canucks ale ještě během první třetiny skóre otočili. Postarali se o to Curtis Douglas, jenž oslavil premiérový gól v soutěži, a po Hronkově 40. asistenci v sezoně v přesilovce Jake DeBrusk.
Hostům zařídil na začátku třetího dějství dvoubrankový náskok Brock Boeser, ale Ducks si vynutili prodloužení. V 46. minutě druhou trefou v utkání a 40. gólem v sezoně snížil na 2:3 Gauthier a o necelé dvě minuty později se prosadil i Leo Carlsson.
O bonusovém bodu pro Vancouver rozhodl deset sekund před koncem nastavení v přesilové hře Rakušan Marco Rossi. Dostálovi jeho rána bez přípravy proletěla mezi betony.
Ducks prohráli posedmé z posledních osmi zápasů a v Západní konferenci stále nemají jistou účast ve vyřazovacích bojích. Do jejich sestavy se poprvé od 30. března vrátil kapitán Radko Gudas, jenž se v první třetině utkal v pěstním souboji s Lotyšem Teodorsem Bluegersem.
„Je to zklamání. Měli jsme dobrý start a pak zase až třetí třetinu, kdy jsme předváděli skvělý hokej. Jenže takhle musíme hrát celých šedesát minut,“ komentoval Gudas promarněnou příležitost zajistit si účast v play off. „Bohužel, teď se musíme dívat, jak bude hrát Nashville, a to jsme nechtěli. Pokud v pondělí neprohraje, čeká nás další velký zápas v úterý proti Minnesotě,“ dodal.
Vaněček inkasoval čtyři branky z 23 střel. V utkání s Calgary ho ze střídačky jistil Matt Villalta, jelikož Karel Vejmelka zůstal kvůli blíže neupřesněnému zranění mimo sestavu.
Pastrňák vyšel naprázdno, Zacha chyběl
Mammoth, kteří už mají jisté play off, prohráli podruhé za sebou. Obránce Calgary Brayden Pachal si připsal gól a dvě asistence. Útočník Adam Klapka odehrál něco přes 12 minut a byl na ledě při jednom vstřeleném gólu.
Montreal s odpočívajícím brankářem Jakubem Dobešem, jenž kryl záda Jacobu Fowlerovi, zdolal New York Islanders 4:1 a připravil je o možnost postupu do vyřazovacích bojů. Stěžejní roli sehrál kapitán Canadiens Nick Suzuki, který v zápase jednou skóroval i asistoval.
Šestadvacetiletý Kanaďan se tak poprvé v kariéře přehoupl přes hranici 100 bodů. Dokázal to jako pátý hráč v sezoně i jako pátý hokejista ve 108 let dlouhé historii Canadiens. Hokejisté Montrealu vyhráli jedenácté z posledních třinácti utkání a v Atlantické divizi se dělí o první příčku s Buffalem.
Hranici 100 bodů mohl pokořit i David Pastrňák z Bostonu. Při výhře 3:2 nad Colombusem ale vyšel naprázdno. V sestavě Bruins chyběl Pavel Zacha. Vítěznou branku dal v 51. minutě Mark Kastelic, pod všechny tři góly se podepsal Sean Kuraly.
Washington porazil Pittsburgh 3:0 a stále živí ve Východní konferenci naději na postup do bojů o Stanleyův pohár. Lví podíl na výhře měl s dvěma góly a jednou přihrávkou Connor McMichael. Jednu asistenci zaznamenal i nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin, kterému po jeho možná posledním domácím utkání v kariéře tleskala ve stoje celá aréna.
Na úvodním vhazování se Ovečkin postavil proti kapitánovi Penguins, Sidneymu Crosbymu. Obě legendy sehrály včetně play off jubilejní sté vzájemné utkání. „Nějaká rivalita tu stále je, ale asi ne tak silná jako kdysi. Diváci si to ale stejně užili. A bylo to úžasné hrát tolik velkých zápasů během našeho dlouholetého soupeření,“ uvedl Crosby.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|80
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|75
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|78
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|68
|110
|79
|6
|5.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|81
|38
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|61
|99
|76
|46
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|79
|4
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|76
|5
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|44
|50
|94
|80
|21
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|80
|38
|14
|6
|22
|292:236
|110
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|81
|34
|14
|10
|23
|281:252
|106
|4
Tampa
|80
|40
|9
|6
|25
|284:224
|104
|5
Pittsburgh
|81
|34
|7
|16
|24
|288:261
|98
|6
Boston
|81
|32
|12
|10
|27
|268:250
|98
|7
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|8
Flyers
|80
|26
|15
|12
|27
|243:239
|94
|9
Washington
|81
|36
|6
|9
|30
|261:243
|93
|10
Columbus
|81
|28
|12
|12
|29
|252:251
|92
|11
Islanders
|81
|29
|14
|5
|33
|232:239
|91
|12
Detroit
|80
|30
|11
|9
|30
|237:246
|91
|13
Devils
|81
|29
|13
|3
|36
|230:250
|87
|14
Florida
|80
|30
|8
|4
|38
|240:273
|80
|15
Toronto
|80
|23
|9
|14
|34
|247:290
|78
|16
Rangers
|80
|24
|9
|9
|38
|232:245
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|79
|46
|6
|11
|16
|295:201
|115
|2
Dallas
|80
|37
|11
|12
|20
|269:218
|108
|3
Minnesota
|80
|30
|15
|12
|23
|266:232
|102
|4
Vegas
|80
|28
|9
|17
|26
|255:247
|91
|5
Utah
|80
|32
|10
|6
|32
|260:232
|90
|6
Edmonton
|80
|31
|9
|10
|30
|275:266
|90
|7
Anaheim
|80
|25
|17
|6
|32
|266:281
|90
|8
Kings
|79
|21
|13
|19
|26
|216:237
|87
|9
Nashville
|80
|28
|10
|10
|32
|241:261
|86
|10
Winnipeg
|79
|28
|7
|12
|32
|225:243
|82
|11
San Jose
|79
|25
|12
|8
|34
|240:284
|82
|12
St. Louis
|79
|30
|4
|12
|33
|213:247
|80
|13
Seattle Kraken
|79
|26
|8
|11
|34
|222:252
|79
|14
Calgary
|80
|26
|7
|9
|38
|208:255
|75
|15
Chicago
|80
|21
|7
|14
|38
|207:268
|70
|16
Vancouver
|80
|15
|9
|8
|48
|211:307
|56