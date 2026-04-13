Gudas se po návratu do sestavy hned pustil do bitky. Hronek asistoval u výhry

Gudas se vrátil do sestavy a hned se pustil do další bitky
Lukáš Dostál inkasuje gól
Anaheim podlehl Vancouveru
Obránce Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. V brance poražených Ducks si připsal 22 úspěšných zákroků Lukáš Dostál. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.

Hokejisté Anaheimu šli ve 4. minutě do vedení zásluhou Cuttera Gauthiera, Canucks ale ještě během první třetiny skóre otočili. Postarali se o to Curtis Douglas, jenž oslavil premiérový gól v soutěži, a po Hronkově 40. asistenci v sezoně v přesilovce Jake DeBrusk.

Hostům zařídil na začátku třetího dějství dvoubrankový náskok Brock Boeser, ale Ducks si vynutili prodloužení. V 46. minutě druhou trefou v utkání a 40. gólem v sezoně snížil na 2:3 Gauthier a o necelé dvě minuty později se prosadil i Leo Carlsson.

O bonusovém bodu pro Vancouver rozhodl deset sekund před koncem nastavení v přesilové hře Rakušan Marco Rossi. Dostálovi jeho rána bez přípravy proletěla mezi betony.

Ducks prohráli posedmé z posledních osmi zápasů a v Západní konferenci stále nemají jistou účast ve vyřazovacích bojích. Do jejich sestavy se poprvé od 30. března vrátil kapitán Radko Gudas, jenž se v první třetině utkal v pěstním souboji s Lotyšem Teodorsem Bluegersem.

„Je to zklamání. Měli jsme dobrý start a pak zase až třetí třetinu, kdy jsme předváděli skvělý hokej. Jenže takhle musíme hrát celých šedesát minut,“ komentoval Gudas promarněnou příležitost zajistit si účast v play off. „Bohužel, teď se musíme dívat, jak bude hrát Nashville, a to jsme nechtěli. Pokud v pondělí neprohraje, čeká nás další velký zápas v úterý proti Minnesotě,“ dodal.

Vaněček inkasoval čtyři branky z 23 střel. V utkání s Calgary ho ze střídačky jistil Matt Villalta, jelikož Karel Vejmelka zůstal kvůli blíže neupřesněnému zranění mimo sestavu.

Pastrňák vyšel naprázdno, Zacha chyběl

Mammoth, kteří už mají jisté play off, prohráli podruhé za sebou. Obránce Calgary Brayden Pachal si připsal gól a dvě asistence. Útočník Adam Klapka odehrál něco přes 12 minut a byl na ledě při jednom vstřeleném gólu.

Montreal s odpočívajícím brankářem Jakubem Dobešem, jenž kryl záda Jacobu Fowlerovi, zdolal New York Islanders 4:1 a připravil je o možnost postupu do vyřazovacích bojů. Stěžejní roli sehrál kapitán Canadiens Nick Suzuki, který v zápase jednou skóroval i asistoval.

Šestadvacetiletý Kanaďan se tak poprvé v kariéře přehoupl přes hranici 100 bodů. Dokázal to jako pátý hráč v sezoně i jako pátý hokejista ve 108 let dlouhé historii Canadiens. Hokejisté Montrealu vyhráli jedenácté z posledních třinácti utkání a v Atlantické divizi se dělí o první příčku s Buffalem.

Hranici 100 bodů mohl pokořit i David Pastrňák z Bostonu. Při výhře 3:2 nad Colombusem ale vyšel naprázdno. V sestavě Bruins chyběl Pavel Zacha. Vítěznou branku dal v 51. minutě Mark Kastelic, pod všechny tři góly se podepsal Sean Kuraly.

Washington porazil Pittsburgh 3:0 a stále živí ve Východní konferenci naději na postup do bojů o Stanleyův pohár. Lví podíl na výhře měl s dvěma góly a jednou přihrávkou Connor McMichael. Jednu asistenci zaznamenal i nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin, kterému po jeho možná posledním domácím utkání v kariéře tleskala ve stoje celá aréna.

Na úvodním vhazování se Ovečkin postavil proti kapitánovi Penguins, Sidneymu Crosbymu. Obě legendy sehrály včetně play off jubilejní sté vzájemné utkání. „Nějaká rivalita tu stále je, ale asi ne tak silná jako kdysi. Diváci si to ale stejně užili. A bylo to úžasné hrát tolik velkých zápasů během našeho dlouholetého soupeření,“ uvedl Crosby.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton47861338016
2.Nikita KučerovTampa43851287544
3.Nathan MacKinnonColorado52741267856
4.Macklin CelebriniSan Jose4268110796
5.Nick SuzukiMontreal29721018138
6.Martin NečasColorado3861997646
7.Mark ScheifeleWinnipeg346599794
8.David PastrňákBoston297099765
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4450948021

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina803814622292:236110
2Buffalo80418823280:236106
3Montreal8134141023281:252106
4Tampa80409625284:224104
5Pittsburgh813471624288:26198
6Boston8132121027268:25098
7Ottawa813761127275:24597
8Flyers8026151227243:23994
9Washington81366930261:24393
10Columbus8128121229252:25192
11Islanders812914533232:23991
12Detroit803011930237:24691
13Devils812913336230:25087
14Florida80308438240:27380
15Toronto802391434247:29078
16Rangers80249938232:24575
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado794661116295:201115
    2Dallas8037111220269:218108
    3Minnesota8030151223266:232102
    4Vegas802891726255:24791
    5Utah803210632260:23290
    6Edmonton803191030275:26690
    7Anaheim802517632266:28190
    8Kings7921131926216:23787
    9Nashville8028101032241:26186
    10Winnipeg792871232225:24382
    11San Jose792512834240:28482
    12St. Louis793041233213:24780
    13Seattle Kraken792681134222:25279
    14Calgary80267938208:25575
    15Chicago802171438207:26870
    16Vancouver80159848211:30756

