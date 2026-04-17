Předplatné

Vejmelka byl po dvou třetinách střídán, Nečas dostal volno. Jak vypadá pavouk play off NHL?

Vejmelka hájí bránu Utahu
Martin Nečas v akci.
Hokejisté Colorada včetně Martina Nečase (vpravo) se radují z gólu do sítě Calgary
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Český brankář Karel Vejmelka v posledním zápase základní části NHL střídal po dvou třetinách a jeho Utah podlehl St. Louis 3:5. Colorado bez Martina Nečase na závěr základní části porazilo Seattle 2:0.

Vejmelka mohl zakončit základní část jako brankář s nejvíce výhrami, v posledním kole mu ale nevyšel duel se St. Louis a s 38 vítěznými zápasy nakonec těsně zaostal za lídrem ligy Andrejem Vasilevským.

Za 40 minut utkání v St. Louis dostal český brankář tři góly a Utah si nedokázal dojít pro výhru ani po jeho střídání. Vítek Vaněček ve třetí části inkasoval necelé tři minuty před koncem základní hrací doby a Mammoth nakonec padli 3:5.

Colorado se na play off naladilo výhrou. Proti Seattlu udrželi hokejisté Avalanche čisté konto a vítězstvím 2:0 pečetili triumf v základní části. V play off vyzvou Los Angeles.

Nečas, který v předposledním duelu základní části překonal stobodovou metu, do zápasu stejně jako Nathan MacKinnon nenaskočil.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
35Detail
LIVE
45Detail
LIVE
16Detail
LIVE
31Detail
LIVE
61Detail
LIVE
20Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina823914722296:240113
2Buffalo81428823285:237108
3Tampa814010625288:227106
4Montreal8234141024283:256106
5Boston8233121027272:250100
6Pittsburgh823471625293:26898
7Flyers8227161227250:24398
8Ottawa813761127275:24597
9Washington82376930263:24495
10Columbus8228121230253:25392
11Detroit8130111030240:25092
12Islanders822914534233:24191
13Devils822913337230:25487
14Florida81318438243:27582
15Toronto812391435252:29678
16Rangers81249939234:24875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado814771116300:203119
    2Dallas8138111220275:223110
    3Minnesota8231151224272:240104
    4Vegas812991726261:24993
    5Utah813310632265:23592
    6Edmonton813191130276:26891
    7Anaheim812517633268:28490
    8Kings8122132026224:24490
    9Nashville8128101033243:26486
    10St. Louis813241233226:25584
    11San Jose802612834243:28684
    12Winnipeg812871234230:25482
    13Seattle Kraken802681135225:25779
    14Calgary81267939209:25875
    15Chicago812171439208:27370
    16Vancouver811510848215:31058

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů