Vladař vstoupil do play off NHL vítězně. První bod slaví i Minnesota a Carolina
Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve vyřazovací části. Ve zbývajících dvou zápasech podlehl Dallas s Radkem Faksou v sestavě doma Minnesotě 1:6 a Carolina udolala Ottawu 2:0.
Vladař chytal v play off NHL poprvé od úvodní minuty, ve svých předchozích dvou startech naskočil do hry až v průběhu zápasu. Český brankář inkasoval poprvé ve 36. minutě, když jej překonal Jevgenij Malkin střelou z pravého kruhu mezi betony a vyrovnal na 1:1. Ve druhém případě byl 61 sekund před koncem krátký na dorážku Bryana Rusta, který dal výsledku konečnou podobu.
Philadelphia se mohla opřít o gólové příspěvky obránců. Skóre otevřel Jamie Drysdale a nerozhodný stav zlomil v 50. minutě Travis Sanheim. Z útočníků Flyers se prosadil až Porter Martone v čase 57:23 a připsal si vítěznou trefu.
Minnesota si vypracovala klíčový náskok v úvodu prostřední třetiny, kdy odskočila z 1:0 na 4:0. Po dvou gólech Wild vstřelili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, oba přidali navrch i jednu přihrávku. Výhru podpořili třemi body také Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3). Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen gólman Jesper Wallstedt, který zastavil 27 z 28 střel.
Faksa odehrál jedenáct minut, během kterých si připsal tři srážky a jeden záporný bod za účast na ledě při inkasované brance na 0:3.
Skóre otevřel v Carolině na začátku druhé třetiny Logan Stankoven a pojistku přidal ve 48. minutě Taylor Hall. Frederik Andersen, který byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil všech 22 střel. Klíčový zákrok večera vytáhl v úvodu třetí třetiny, kdy ukryl dorážku Drakea Bathersona z hranice brankoviště do lapačky. Rozhodčí původně uznali gól, ale opakované záběry prokázaly, že dánský brankář chytil puk ještě před čárou.