NHL ONLINE: Pastrňák a spol. chtějí srovnat sérii s Buffalem. V akci Nečas, Hertl i Dobeš
Play off boje zámořské NHL jsou v plném proudu. Hokejisté Bostonu v prvním utkání série s Buffalem padli 3:4, nestačily ani tři body českého útočníka Davida Pastrňáka. V noci tak Bruins hrají o srovnání. Do akce jde také Montreal s Jakubem Dobešem, který chce na ledě Tampy zvítězit i podruhé. Zvýšit vedení chce i Vegas s Tomášem Hertlem proti Utahu s Karlem Vejmelkou. A o totéž se pokusí Colorado s Martinem Nečasem proti Los Angeles.